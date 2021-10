Entre el recalentamiento por la carrera hacia el 14 de noviembre, algunos patinan cerca del derrape

A mí la lluvia (ni la plata) no me inspira

Parece que ni con el aumento que llevará sus dietas a 500.000 pesos por mes, desde diciembre próximo, los diputados y diputadas de la provincia se inspiran para discutir temas de fondo que atañen a Chubut, al menos para elevar la discusión durante la Hora de Preferencia. Teniendo en cuenta que en noviembre no habrá sesiones por el proceso electoral y posiblemente tampoco en la segunda mitad de octubre, surge con mayor evidencia la pobre sesión del martes último, con una escasez de contenido abrumadora, a juzgar por lo ocurrido en la medida hora en que los legisladores se limitaron a dar lectura a los ‘asuntos entrados’ y el correspondiente pase a comisión. Ningún representante del pueblo pidió la palabra, ni tampoco hubo iniciativas para debatir.

El fuerte cruce entre Nacho Torres y Flor Papaiani

El cruce entre Ignacio Torres y Florencia Papaiani por la frustrada discusión de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos sirvió para empezar a calentar motores de cara a la elección del 14 de noviembre próximo. El joven candidato de Juntos por el Cambio uso el término “papagayos" y "aplaudidores del gobierno nacional”, lo que motivó la fuerte reacción de la candidata a senadora del Frente de Todos:

“En primer lugar no soy papagallos (sic) de nadie! Me llama la atención que no conozcas la problemática de obesidad y sobrepeso que existe en Chubut! Siendo un problema de salud pública grave!”, fue la réplica de la candidata a través de su cuenta de twitter.

¿Qué había dicho Torres? Quedó muy cerca del derrape (más aún porque estaba replicando a una mujer), cuando en diálogo con Radio 3, el referente del macrismo en Chubut había respondido a las críticas que le hicieron desde el justicialismo por no haber dado quórum en la sesión del martes, bajo el argumento de que también se debía debatir la ley Ovina:

“Hubiese estado bueno que lejos de ser papagayos o aplaudidores del gobierno nacional digan ‘che, plantémonos para tratar la ley Ovina’. Incluso se lo habían pedido a ella desde la Sociedad Rural”.

Papaiani completó su respuesta: “En segundo lugar, por supuesto acompañamos la Ley Ovina que como nunca aumenta el presupuesto exponencialmente! Cosa que durante tu gobierno del que fuiste funcionario, se daban migajas y eso parecía no importarte”.

Vale recordar que el papagayo, con ‘y’, es el adminículo que se utiliza en centros asistenciales para ayudar a personas que no pueden movilizarse hacia el baño para orinar.

Linares también subió al ring

Uno de los que salió a cruzar al candidato de JxC fue su rival directo por la primera banca de senadores por Chubut, Carlos Linares, quien a través de Twitter también repudió las expresiones de Torres:

“Cuando te quedás sin respuesta, sin argumentos, atacás a la mujer que demuestra tener un nivel intelectual mucho más avanzando que el tuyo”, lo cuestionó el ex intendente comodorense, haciendo alusión a los titulares que reflejaban los dichos del actual diputado nacional, lo que disparó una serie de réplicas, de un lado y otro de la grieta.

Buffa y su crítica al acto de reconocimiento al personal de salud

A propósito de discusiones políticas por Twitter, otro de los que disparó un fuerte revuelo en la red social fue el concejal Tomás Buffa, presidente del bloque de JxC en Comodoro, al cuestionar el acto realizado por el intendente Juan Pablo Luque para reconocer a agentes de salud por su trabajo durante la pandemia.

“¿Es necesario que caigas tan bajo como para hacer campaña con la rendición de la pandemia? –dijo el edil opositor, dirigiéndose al jefe comunal-. Sos vos quien debe dar explicaciones a la sociedad y manifestar por qué te molesta tanto el control”, abriendo un extenso hilo, en el que cuestionó a concejales del PJ por retirarse de la comisión en la que estaban dialogando con representantes de la Oficina de Derechos y garantías.

La réplica fue en referencia al cuestionamiento del intendente, hacia los concejales opositores, por no asistir al acto de balance de la tarea sanitaria: “En primer lugar no asistimos al acto porque como legisladores estábamos en comisión recibiendo a la gente de la oficina de derechos y garantías. Lamentablemente tu bloque descortésmente se levantó y se fue a aplaudirte, con la salvedad de la Concejal Guerreiro”.

A su turno, llegaron algunas réplicas desde el oficialismo, aunque sin elevar mucho la temperatura: “Tomás , nos fuimos de la comisión porque ya el planteo de la oficina de derechos estaba hecho –le informó Ariel Montenegro, edil que responde a la UOCRA-. Con mucho respeto la concejal robledo y yo nos retiramos. No fue descortésmente”.

Viviana Navarro ensayó algo más picante: “Todos los concejales estamos en la comisión dos, mirá, no sabía, tampoco sabía que tenía que pedirte permiso para ir a un acto, pero vos solo tenés derecho a no hacer comisiones porque estás de campaña ... Andaaaaa”.

Y sumó posteriormente otro tuit, con un divertido GIF (¿será uno de los perros peronistas?): “Le exijo al @luquejuanpablo y a CEREMONIAL DE @comodoroMCR que cuando quieran hacer una actividad de la índole que quieran ,le consulten al Concejal Buffa ,dónde se va realizar,si va tener prensa o no y quién puede ir !!!! LO ENTENDIERON O NO !!!!”.

Una diputada con particular inquietud por la pesca

Llama mucho la atención en la Legislatura el permanente posicionamiento beligerante en contra que fija una de las diputadas provinciales, quien con frecuencia cuestiona la gestión de la Secretaría de Pesca y recientemente ha reiterado esas posturas críticas en contra del nuevo proyecto de ley para la actividad. Lo que otros legisladores están planteando es que su par tendría intereses creados, a partir de una planta propiedad de su marido, por lo que en realidad estaría ‘operando’ para conseguir permisos para la planta de su marido. Algunos ya iniciaron un análisis legal sobre el tema, por la incompatibilidad manifiesta, por lo que no sería extraño que en próximas sesiones el tema quede expuesto públicamente.

Arcioni redobla la apuesta en la campaña

En el acto realizado por Mariano Arcioni en Casa de Gobierno quedó evidenciado el rol que comenzó a ejercer como virtual jefe de campaña, donde además de la presencia de los candidatos Fabián Puratich, Vanesa Abril e Ivana Papaiani - con la curiosa ausencia de Federico Massoni - llamó la atención de quienes eligió para sentar junto a él: los diputados Rody Ingram, Graciela Cigudosa y el subsecretario de Trabajo Cristian Ayala, quienes quedaron ungidos como sus referentes en el valle a la hora de redoblar los esfuerzos en el tramo final de la campaña.

El objetivo del mensaje fue insistir en el carácter provincial de la propuesta del gobierno para llevar representantes ante el Congreso de la Nación, por fuera de la polarización que refleja en la provincia los dos sectores enfrentados a nivel nacional.

Treffinger suma a su campaña a actor de ‘El Marginal’

Otro de los que sigue en campaña y aspira a elevar su interesante piso electoral es el candidato por el PICH, César Treffinger, quien no pasó inadvertido en los últimos días, al sumar en su campaña al actor Brian Buley, reconocido como actor revelación por su rol en ‘El Marginal’. Brian interpreta al reo Pedro Pedraza, quien entre su enanismo y natural simpatía compone uno de los personajes más entrañables de la serie.

“Es amigo de mi familia hace cinco años, lo conocí por medio de una colaboración que hice con la Selección Argentina de Talla Baja, que hacían una presentación en Tierra del Fuego, viajé a conocer al equipo y allí se generó una química con él, porque es un chico muy humilde que genera afecto y mucha empatía", contó el candidato en diálogo con La Tribuna Radio.

Y agregó: "Hemos compartido viajes y momentos muy lindos, de ahí es prácticamente de la familia y desde que empezamos esto, me dijo que quería participar, calmamos su ansiedad, espero que termináramos las PASO y ahora quiere estar hasta el último día. Así que pueden acercarse para pedirle autógrafos y fotografías, el no tiene inconvenientes".

Torres ya encontró un ‘maestro’

Otra de las actividades de Ignacio Torres en su campaña hacia las generales del 14 de noviembre fue una reciente reunión con el ex gobernador de Chubut, Carlos Maestro, quien ejerció funciones en dos períodos, entre 1991 y 1999.

“Carlos fue dos veces gobernador de Chubut y Senador Nacional entre otras cosas. Quise escuchar sus vivencias y también su visión de la provincia. Es necesario aprender de todos e incorporar experiencia”, dijo Torres al finalizar.

No faltó el mal pensado que replicó: “ojo, que en la experiencia de don Carlos está también el ‘aporte solidario’, cuando decidió un descuento del 13 por ciento sobre los haberes de los jubilados provinciales”.