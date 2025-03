BASTA DE “PROTOCOLOS MACHIRULOS”

A propósito de discursos de apertura de sesiones, el del intendente Othar Macharashvili dejó también mucha tela para cortar. Una de las primeras escenas se vivió con el ingreso del jefe comunal a las instalaciones del Centro Cultural, momento en que se vivió una tensa situación porque el grupo de concejales mujeres del bloque Arriba Chubut se negó a recibirlo, como indica el protocolo, al menos desde los usos y costumbres.

¿Qué había pasado? Hubo dos versiones. La primera, aportada por oídos indiscretos que escucharon lo que hablaba Juan Pablo Luque con los ediles en un café, previo a la ceremonia, señalaba que el exintendente había sugerido ese desaire al hombre del sombrero, con quien ya no disimula su distanciamiento. Sin dudas, es la versión más picante y divertida.

Otros testigos de ese encuentro previo contaron algo bastante diferente. En este segundo relato, “Juan Pablo recomendó a las concejales que sí lo reciban, porque ellas ya estaban negadas, porque consideran que es un protocolo machirulo, de otros tiempos, que las concejales mujeres tengan que ir a recibir al intendente”, contó alguien que escuchó desde una mesa contigua.

El desacuerdo fue creciendo, al punto que el presidente del bloque, Marcos Panquilto (que no estuvo en ese café), no pudo convencer a sus compañeras y se enojó tanto que llegó a amenazar con que el lunes presentaría su renuncia a la presidencia; pero parece que no fue muy convincente.

Conclusión: las mujeres de Arriba Chubut no formaron parte del comité de recepción, como indica el uso y costumbre protocolar, provocando el enojo e incomodidad del intendente Macharashvili. Sí lo hicieron dos de las concejales de Despierta Comodoro, Ximena González y Gimena Bórquez, junto a dos representantes masculinos del bloque peronista: Ariel Montenegro y el propio Panquilto.

Desde ahora, parece, el protocolo de recepción podrá ser mixto.

¿SE BUSCA PRESIDENTE O PRESIDENTA?

La cosa, finalmente, no pasó a mayores, pero nunca se sabe. “Veremos cómo sigue todo cuando haya que tratar temas concretos”, dijo alguien cercano al bloque. En cuanto a los dichos de Panquilto, alguno de sus colaboradores reconoció que el enojo existió y que llegó a expresar, ‘en caliente’, que renunciaría a la presidencia, pero las palabras no pasarían a los hechos.

Igualmente, en su entorno advirtieron que el lunes Panquilto preguntará, como corresponde a un inicio de año, “si algún otro compañero o compañera quiere presidir el bloque”. Y habrá que ver, si esto ocurre, qué respuestas aparecen.

SON COMO NIÑOS 1

Luego del discurso del intendente Macharashvili, su antecesor en el cargo fue especialmente crítico. “Le faltó fuerza a la defensa política que tenemos que hacer, frente a los 4.000 puestos de trabajo perdidos en la cuenca San Jorge”, fue una de las críticas que expresó Juan Pablo Luque al término del mensaje.

En esa instancia, que aprovechó para confirmar su intención de volver a ser candidato a intendente en 2027, desde sus redes sociales apuntaron a mostrar, sin embargo, que escuchó con atención al intendente.

No tuvieron la misma conducta, según la primera imagen que acompaña este comentario, otros dirigentes: sentado entre la diputada nacional Ana Clara Romero y el diputado provincial Juan Manuel Fernández, se ve a Luque atento al discurso, mientras el resto de los dirigentes atiende sus pantallas de celular. Tamaño interés (hacia sus teléfonos) fue también compartido por los peronistas José Glinski, Carlos Linares y Sebastián Balochi, según la misma foto.

Todos ya dejaron la escuela secundaria hace bastante tiempo, pero parecen responder al patrón de conducta divulgado por la ONG ‘Argentinos por la Educación’ el jueves último, respecto de que los estudiantes argentinos presentan el mayor índice de distracción (entre los 80 países evaluados en las pruebas PISA) a raíz del uso del celular en el aula.

Dato adicional, aportado por la UNESCO y el diputado Juan Horacio Pais, autor de un proyecto para regular el uso de celulares en el aula: “Por cada 15 segundos de distracción con el celular, los chicos tardan entre 15 y 20 minutos en recuperar la concentración y volver a prestar atención”. ¿Pasará lo mismo con los adultos?

SON COMO NIÑOS 2

Claro que a poco de circular la primera foto en redes, en la que se ve a un Luque que sigue con atención las palabras del intendente Macharashvili (¿y una sonrisa socarrona en su rostro?), apareció lo que podría llamarse el ‘lado B’ de aquella imagen. En esta, es el exintendente quien atiende su pantalla personal (acompañado por Fernández, a quien tal vez, por una cuestión de edad, le resulta más difícil desatender su ‘celu’) mientras Romero, Glinski, Linares y Balochi escuchan, ahora sí con expectante atención, al intendente.

Menos mal que ningún ‘profe’ les va a tomar una lección: “A ver, chicos, ¿qué dijo el intendente en el minuto 32 de su discurso?”.

A LA ESPERA DE PLIEGOS

En lo que hace a temas más concretos y menos divertidos, el jueves de esta semana se realizará la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia y la expectativa está centrada en saber si el Ejecutivo llegará a enviar los pliegos para la licitación del servicio de transporte público de pasajeros.

Sabido es que ya no hay tiempo de cumplir con el plazo que vence el próximo 31 de mayo, cuando caducará la prórroga acordada en septiembre de 2023, pero en el ámbito legislativo esperan señales concretas de que el Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para achicar los tiempos.

Esa expectativa juega fuerte en el bloque oficialista y definirá gran parte de la relación que tendrá el intendente con sus propios concejales a lo largo del año, ya que los ediles del peronismo saben que se expondrán a críticas de la oposición, frente a lo que será una nueva prórroga del polémico servicio. Desde hace años se promete que con una nueva licitación, habrá mejoras al servicio, algo que los usuarios suelen recordar en cada audiencia pública para tratar los cuadros tarifarios.

Un poco más aliviado es el debate por el servicio de recolección de residuos. En ese caso, los pliegos ya fueron enviados por el Ejecutivo y están para su tratamiento en el Concejo. Y aunque el contrato vence el 1 de mayo, contiene una cláusula de prórroga automática por 90 días.

PERLITAS DEL DISCURSO

Algunos detalles del discurso inaugural de Ignacio Torres que pueden haber pasado desapercibidos para quien no estuvo en Rawson. En el capítulo de los ausentes, entre los diputados provinciales, el faltazo lo pegó Santiago Vasconcelos; mientras que, de los nacionales, faltaron César Treffinger (nunca asiste) y Eugenia Alianello. Infaltable el senador Carlos Linares, que no iba a los de Mariano Arcioni, pero no se pierde ninguno de su amigo Nacho.

Entre las ausencias, fue notorio que no estuvieran en primera fila los miembros de la familia de Torres, esto es, su pareja Ornella Costa y sus padres.

También fue un golpe de efecto el que dieron los miembros del gabinete. En una decisión interna, eligieron no estar en las primeras filas, y se ubicaron más atrás, entre la gente. Sólo Macarena Acuipil, de Relaciones Institucionales, estaba adelante.

Hasta los ministros del Superior Tribunal fueron mandados al fondo: estaban casi todos, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani, Camila Banfi, Javier Raidan y el flamante Andrés Giacomone. Sólo estuvo ausente Mario Vivas.

APUNTADOS POR TORRES

En un pasaje de su discurso, el gobernador Torres disparó elogios a diputados y senadores, pero se detuvo en uno: José Glinski: “Quiero destacar el trabajo de los legisladores veo a Ana Clara, Edith, a José que está picante pero ya vamos a hablar. Por ahora son oposición”, dejó picando el mandatario.

Otra apuntada que llamó la atención de muchos fue una funcionaria que estaba en primera fila, porque al gobernador no le gustó nada que esté mirando el celular mientras él hablaba. La retó en público y luego en el cierre le dijo “te perdono la vida”.

Y a los que apuntó con escopeta fue a los dirigentes de la Atech, cuando señaló que “un sector de uno de los gremios docentes se reunió para hacerme una denuncia penal y llevarla como motivo de paro” y dijo que cuando se enteró le dio mucha bronca.

“Me querían hacer una denuncia porque decían que Chubut estaría financiando la guerra de Palestina por un acuerdo con una empresa israelí”, dijo Torres asombrado, y agregó alusión a la condena que sufrió días atrás el líder de Atech, Daniel Murphy, “si quieren defender a Palestina vayan a Franja de Gaza, pero si quieren romper un vidrio, lo van a tener el pagar de su bolsillo”.

Y el último comentario, para la señora que todo el tiempo interrumpía al gobernador para elogiarlo y decirle “vamos Nacho” a lo que este bromeó “gracias tía” aunque después aclaró que no era tía suya, por las dudas.

MOVILIZADOS

El acto del viernes contó con sectores que se movilizaron desde distintas localidades, algunos ingresaron a las barras y otros se quedaron en el exterior del edificio, haciendo el aguante. Aparentemente jugó un rol clave en la logística el subsecretario de Desarrollo Humano, Cristian Tracamilla, con mucha experiencia con militantes.

El objetivo era que no hubiera demasiadas banderas, pero hubo sectores que se hicieron ver, como la Uocra y Petroleros. Pero también figuras de la política no pudieron resistir la tentación de mostrar pancartas con su nombre.

Uno fue el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, que trajo colectivos a Rawson con mucho ruido de bombos y trompetas (¿la hinchada de Deportivo Madryn?) y sus propias banderas.

Otro fue el dirigente capitalino Diego Brandán, que llevó sus banderas y su gente del nuevo partido, Ahora Vos,

LA LIMA PARA MERINO

Uno de los tramos del mensaje inaugural que el intendente de Trelew, Gerardo Merino, brindó el jueves en el teatro Español, llamó la atención por esta apuntado a figuras de la oposición, a los que no mencionó, pero les puso un apodo.

Según el intendente, estaban preparados para limarlo, pero no pudieron, y se quedaron con las ganas: “algunos nos daban ni dos pesos por nosotros y jugaban a que no terminábamos ni el primer año de gestión. Miren lo que somos capaces de hacer. Se sorprendieron y no lo pueden asimilar, entonces iniciaron el Plan Lima con perfiles truchos y páginas falsas, descalificantes y agraviantes, queriendo iniciar causas con denuncias falsas”, señaló.

Luego les reprochó “sólo saben destruir y ensuciar. Dejen gobernar tranquilos. Se quejan de los escombros y son los que destruyeron la ciudad los últimos 20 años. Miren, muchachos, se les va a gastar la lima porque Trelew despertó para siempre”, dijo ante el festejo de los propios.