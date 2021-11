Un cargo más para negociar

Además de la reciente negociación entre el Gobierno de Chubut y la oposición para acordar los cuatro cargos para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, lo que permitiría contar con la aprobación de los tres postulantes que propuso Mariano Arcioni (Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Daniel Báez) y el de Camila Banfi por el Frente de Todos, se abre en el horizonte otros cargos para ‘negociar’. Uno de los puestos a cubrir es el de contador general de la provincia, en el que hoy se desempeña una persona a cargo pero el gobierno no ha enviado un pliego para proponer un nombre oficial en esa función. La otra vacante que está a punto de generarse es en la Fiscalía Anticorrupción, ya que su actual titular, Guillermo Hansen, renunciará a partir de diciembre par asumir como juez de Cámara en Puerto Madryn, para el que rindió y aprobó el concurso correspondiente ante el Consejo de la Magistratura.

La modelo top que fue reina de Comodoro y hoy deslumbra en Europa

Uno que ya se postula

Para cubrir el cargo de la Fiscalía Anticorrupción cuentan los pasillos que ya hay un aspirante ‘natural’ para quedarse con ese despacho, aunque el rol del fiscal saliente no ha tenido un perfil demasiado elevado, a juzgar por los hechos de corrupción que estallaron tras el temporal de 2017 y que no habían sido advertidos por ese organismo (que de todos modos sí asumió en forma posterior, al sumarse como querellante en las investigaciones impulsadas por los fiscales penales). Quien apuntaría a quedarse con el cargo es el actual fiscal anticorrupción adjunto, Eduardo Conde, quien fue nombrado en esa función en diciembre de 2019, al concluir su gestión como diputado provincial por el radicalismo. Hay quienes aseguran que el abogado comodorense, hoy radicado en Madryn, ya hace ‘lobby’ para su nombramiento. Se trata de un cargo más que apetecible, que puede entrar en las negociaciones que el gobierno tendrá que afrontar para avanzar en los temas que prevé tratar antes de fin de año.

Lo encerró un camión y chocó de frente con otro auto

Todos hablan de él

Cuentan que en la reunión mantenida entre el gobernador Arcioni, Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque habría estado entre los temas la situación del PJ, tras la derrota electoral, por lo que se habría admitido que el ex intendente comodorense escuchará el pedido de renuncia en la próxima reunión partidaria, prevista para el 4 de diciembre. En realidad se habla de que también el pedido para dar un paso al costado alcanzará a Salvador Arrechea, presidente del Congreso partidario, a quien incluso se le cuestiona su rol de conducción cuando tiene una muy baja representatividad dentro de la estructura partidaria en la actualidad. Aunque el PJ comodorense ha bajado el tono al clima de renuncias, los cuestionamientos alcanzan también la poca convocatoria a debatir los temas importantes de la provincia. ¿Se animará la dirigencia peronista comodorense a pedirle la renuncia a Linares, tal como dicen en las reuniones secretas?

Propietarios de casas rodantes y carritos marcharon en el centro de Comodoro

El oxígeno de Arcioni

La mayoría de los cambios de gabinete serán anunciados por Mariano Arcioni el 10 de diciembre, fecha en que cumplirá dos años desde la asunción y comenzará la segunda y última parte de su mandato, por lo que será una especie de ‘relanzamiento’ del gobierno. Sin embargo, es probable que esta semana haya novedades en dos lugares del gabinete, según pudo saber esta columna, aunque no se trataría todavía de los cargos de mayor repercusión, en el marco de la oxigenación que el escribano busca dar su gobierno.

Este viejo adversario despide hoy a una amiga

Todo transcurría con serenidad y una poco frecuente alocución ‘amigable’ del concejal Daniel Vleminchx, presidente del bloque de concejales del FDT, en la sesión del último jueves, cuando saludaba con respeto y “más allá de las diferencias” a la renunciante concejal Ana Clara Romero, próxima a asumir como diputada nacional.

El kilo de cerezas sale $1400 en Buenos Aires: a qué precio se consiguen en Comodoro

“Tenemos que aprender a construir en la diversidad”, dijo el concejal, felicitando a la edil por su triunfo y comprometiendo gestiones conjuntas por Comodoro, ya que “nosotros no tenemos diputados nacionales de la ciudad”, en referencia a su espacio político. El tono zen de Daniel fue abandonado cuando escuchó voces y en medio de su tranquilo discurso disparó que “¡hasta el último día de mi mandato el concejal Buffa me va a seguir faltando al respeto!”.

Pero no quedó ahí y también se la agarró con el presidente del cuerpo, Othar Macharashvilli: “Le estoy hablando a usted, presidente, porque no puedo dirigirme al cuerpo, para que le transmita al concejal”. “Diríjase, diríjase”, lo invitó Othar. “Me gustaría que me preste atención!”, le espetó Vlemichx. “Lo invito a que escuche pavadas, pero escúcheme”, insistió el concejal. “Lo estoy”, respondió Othar. “Hay una diferencia entre escuchar y oír”, insistió Vlemichx. “Lo escucho y lo oigo”, concedió Othar.

Murió Nazareno Alderete, jugador de Tiro Federal de Comodoro

Después del enojo, todo concluyó en paz. “Señora Ana Clara Romero, que tenga usted el mejor de los caminos”, concluyó Vleminchx, lo que motivó que la concejal, con la que tantas veces discutieron en sesión, se levantara de su banca y lo saludara con un beso de amigos. Entre aplausos, Viviana Navarro le entregó un ramo de flores.

Enojos con el hombre del sombrero

Los enojos con el presidente del Concejo, desde el propio bloque oficialista y aun cuando pertenecen al mismo espacio político. Semanas atrás se le escuchó también una reconvención por parte del concejal Gustavo Reyes hacia Othar, cuando discutían una cuestión técnica en referencia a las mociones que debían ponerse a votación. Palabras más, palabras menos, Reyes le llamaba la atención porque pese al tiempo que lleva en el cargo, todavía no había asimilado el modo en que debían proponerse las mociones para su votación. Pareció una cuestión reglamentaria muy finita, pero los tonos de voz dejaban entrever que las relaciones no son muy fluidas con el vice intendente.

Este fin de semana habrá controles de alcoholemia en todo Comodoro

Sale Ana Clara, entra Digna

La despedida de Ana Clara Romero en el Concejo tuvo otros contornos para la emoción. Las palabras de sus compañeros de bloque también dejaron entrever el afecto y respeto, lo que generó emoción en la edil, quien reconoció también que en algunos momentos en que pudo trabajar en conjunto con el oficialismo y en otros “les agradezco también porque fueron duros y me hicieron fortalecer”. Por otro lado, la jornada se completó con la asunción de Digna Hernando como concejal, ya que la edil suplente, que se venía desempeñando como secretaria legislativa, ocupará la banca que dejó la electa diputada nacional. Tras las palabras de despedida, Romero concluyó con una broma a algo que había comentado anteriormente la concejal Navarro: “Y no sé, Viviana, si Digna es más buena que yo”, concluyó entre risas y aplausos.

Se realizó en Comodoro la primera feria cannábica con grow shops, charlas y emprendedores

Próxima parada: ómnibus y taxis

Claro que no todo fue onda y las emociones dieron paso nuevamente a las discusiones en la sesión del Concejo. Los temas que dieron motivo a las discusiones se vincularon a servicios públicos, entre ellos ómnibus y taxis, ya que para el primero se fijó la audiencia pública para el 14 de de diciembre próximo y en el segundo quedaron aprobados los nuevos cuadros tarifarios, que fueron anticipados por esta agencia en dos etapas, del 30 y 21 por ciento, lo que redundará en un 57 por ciento de acumulación. Los cruces entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos volvieron a darse en esos temas, donde la oposición cuestionó la falta de tiempo para discutir dichos temas. Las peleas y acusaciones volvieron, como para demostrar que el mundo sigue sobre sus carriles normales.