Falta diálogo entre compañeros

Cómo estarán las cosas en la conducción del PJ, que al parecer la falta de comunicación involucra no sólo al mensaje hacia las bases, sino también dentro de la propia cúpula dirigencial. Esto quedó evidenciado cuando Dante Bowen, que se desempeña como secretario del partido, salió a preguntar si era cierto que Carlos Linares, el presidente del justicialismo provincial, participó de la reunión en la que se cerró el acuerdo entre Mariano Arcioni, Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, que incluyó el ordenamiento de la fórmula y su extensión con el desdoblamiento electoral, confirmado dos días después con la fecha electoral para el 30 de julio, dos semanas antes de las PASO nacionales. Al parecer, el diálogo no fluye, ya que también el presidente del Congreso del PJ, Salvador Arrechea, salió a criticar con dureza el acuerdo y reivindicar que su sector apoya a otro precandidato para la gobernación, Exequiel Villagra, además de reiterar su oposición al desdoblamiento electoral. Evidentemente, las conversaciones ya no se realizan ni siqueira por ‘zoom’, como había implementado Linares durante los tiempos de pandemia.

Bienvenido al club de los opositores que sufren bullying

El diputado provincial y secretario adjunto del sindicato Petrolero de Chubut, Carlos Gómez, tuvo una semana para el olvido, ya que le tocó pagar las facturas por el salto político de su jefe, Jorge Avila, hacia una alianza con Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones. Primero fue la chicana del vicegobernador Ricardo Sastre, quien previo al inicio de la sesión de Legislatura y cuando ya la transmisión por Facebook estaba habilitada en vivo para toda la provincia, le disparó: "Va a cambiar la banca con López?", en referencia al diputado que pertenecía al PRO y que luego formó bloque aparte. En la siguiente sesión, del jueves, cuando Gómez estaba haciendo uso de la palabra, tanto los diputados del bloque Chubut al Frente (que responden a Arcioni) y del PJ (que responden a Luque y Sastre) se levantaron para dejar la sesión sin quórum, por lo que quedó prácticamente hablando solo. Fue la muestra más cabal del rechazo a la posible alianza, hasta ahora no desmentida por la cúpula sindical.

Pero no fue lo único, ya que todavía le quedaba soportar un chascarrillo más, esta vez desde el sector con el que posiblemente terminado aliado: “¿Qué pasa, Gómez?”, le preguntó el diputado Manuel Pagliaroni, del bloque JxC: “¿Nos hacen bullying a los de Juntos por el Cambio?”, bromeó el diputado opositor, a manera de bienvenida al club.

Un pasito pa'delante, otro pa'l costado... ¿y luego otro hacia atrás?

Las declaraciones del ex concejal y posible candidato a intendente de Comodoro Rivadavia, Guillermo Almirón, dejaron entrever algo que muchos han analizado y que no se descarta, que es un pedido de declaración de certeza para que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre la eliminación de las PASO en Chubut. Aunque es una posibilidad ahora más lejana, de avanzarse en ese sentido, el objetivo concreto apuntaría a restablecer la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia.

En rigor, el planteo ya fue formulado por Eduardo Conde, ex diputado provincial por el radicalismo, pero la corte provincial lo rechazó, por considerar que no está legitimado para actuar, ya que no es candidato. “Con ese criterio, hoy todavía nadie es candidato”, advirtió otro referente político del mismo sector partidario, también abogado, al evaluar el argumento con el que fue rechazado el planteo (el Superior se expidió sobre una cuestión de forma, pero no de fondo). En la semana pasada, también en el entorno de Othar Macharashvili se escuchó un análisis similar, respecto de la posibilidad de impulsar una presentación judicial con el objetivo de que se restablezcan las PASO en Chubut.

¿Cuál sería el argumento? Desde el punto de vista legal y de técnica legislativa, hay precisiones que dio Conde al momento de fundamentar su iniciativa, que se vinculan principalmente con algún tipo de contradicción en el articulado de la norma, que fue aprobada de apuro sobre fines del año pasado, “el 22 de diciembre y a las 10 de la noche”, según recordó Almirón.

El tema es que los tiempos corren y se agotan los plazos, ya que si se pretende restablecer el sistema, debe ser con tiempo suficiente para que las primarias se realicen 60 días antes de la elección del gobernador, el 30 de julio próximo. Tampooco hay mucha expectativa de un fallo favorable: en esos mismos ámbitos se analiza que, según dijo Conde, que “la justicia provincial responde a lo que pretende el gobernador Arcioni”.

En realidad, el planteo ya no tendría sentido para este turno electoral, aunque algunos todavía no lo descartan totalmente.

La fórmula municipal para Comodoro está cerca de definirse, con planes A yB

Tal como se planteó desde esta columna en los últimos meses, las conversaciones entre Othar Macharashvili y Maximiliano Sampaoli han avanzado a pasos firmes y están cerca de cerrar un acuerdo que los integre a ambos en una fórmula unificada para la intendencia, tal como vienen reclamando varios sectores, especialmente desde el ámbito gremial.

Las novedades en las últimas horas dan cuenta de que el acuerdo estaría prácticamente cerrado, al menos entre los dos protagonistas. Es que la buena relación entre ambos y el perfil conciliador de Sampaoli fueron herramientas para ir recortando las distancias entre el proyecto político que encabeza Juan Pablo Luque y su actual viceintendente. En efecto, “Othar y Maxi ya llegaron a un consenso entre ellos”, según se escuchó en pasillos políticos, lo que incluiría al hombre del sombrero como número 1 en la fórmula, encabezando finalmente la candidatura a intendente, mientras que el actual secretario de Gobierno aceptaría ir como vice.

“No depende sólo de nosotros dos”, dijo uno de los actores semanas atrás, cuando todavía las conversaciones eran incipientes, dando la magnitud de que el consenso debe ser aprobado por el resto de la cúpula dirigencial.

Por las dudas, en las últimas horas surgió con fuerza un rumor que podría anotarse como "plan B", que involucra a otro que no ha negado aspiraciones de participar, aunque su juego apuntaría a garantizar determinados espacios de poder para el sector que representa, que es el de La Cámpora. Se trata de José Glinski, el actual director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que este domingo hizo un importante acto político en la sede del sindicato de Petroleros Jerárquicos.

La versión da cuenta de que Glinski podría acompañar a Othar como aspirante a la vice intendencia, si es que no termina de prosperar el acuerdo con Sampaoli, mientras que ‘Goyito’ tendría garantizados, en ese esquema, no sólo la Presidencia del Concejo sino espacios en la lista de concejales.

Buscando listas colectoras en el baúl de los recuerdos

Dentro del PJ provincial continúan los análisis de complejas ingenierías electorales, entre las que cobró fuerza en los últimos días, aunque luego descartada (al menos por ahora), la posibilidad de restablecer las ‘listas colectoras’. Ese sistema, que posibilita que distintos candidatos a intendentes lleven a un mismo aspirante a la gobernación, ya fue utilizado por Mario Das Neves en 2007, cuando ganó las elecciones con el 70% de los votos, al recibir votos propios por la lista de intendentes justicialistas y también del PROVECH, el partido vecinal creado por aquellos años y que catapultó a dirigentes como Ricardo Sastre. Está claro que ese esquema sería útil en caso de alianzas con otros partidos que lleven candidatos propios en determinados municipios, para que incluyan a Luque como candidato a gobernador, aunque por ahora la idea no puede prosperar. La justicia provincial ya se expidió en el año 2011, en contra de este tipo de sistema, ya que la provincia carece una ley electoral propia y al aplicarse el código electoral nacional, éste no incluye ese mecanismo. Además, desde el punto de vista estrictamente político, esa herramienta podría complicar la situación de algunos intendentes que aspiran a la reelección, por lo que de momento se dejó de lado, pero forma parte de las ideas que sobrevuelan en busca de mejorar la proyección de resultados.

La lista de diputados se parece a un ómnibus: al fondo hay lugar, pero todos quieren ir adelante

Una de las incógnitas a despejar en las próximas semanas, tras la definición de la fórmula del Frente de Todos para la gobernación y el adelantamiento de las elecciones, es la conformación de la lista de diputados provinciales.

Como suele ocurrir en estos casos, se trata de “un vuelo sobre vendido” (a falta de metáforas más originales), ya que son varios los espacios que se pretenden asegurar los distintos sectores, pero sólo hay 16 lugares, sin contar que la expectativa para entrar sí o sí (porque depende de quién gane la gobernación, que se queda con 16 bancas y el resto se reparte proporcionalmente) está en los primeros 4 ó 5 lugares.

Ahí el problema es la cantidad de dirigentes que deben asegurar sus espacios: se dice que Mariano Arcioni exige 4 bancas para su sector, aunque Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre tienen sus propios asientos reservaos para tropa propia y no están dispuestos a ceder tanto.

Otro sector que pugna por entrar en ese “vuelo” es el de La Cámpora, luego de la buena elección de Emanuel Coliñir en Trelew, por lo que el espacio está reclamando una mayor representatividad en Chubut, en tanto se trata de la línea directa con Cristina y Máximo Kirchner. Las especulaciones dan cuenta de que el actual diputado nacional Santiago Igón, uno de los predilectos de la familia en estas pampas, podría aspirar a una banca en la Legislatura provincial, si es que desiste de su idea de competir (en un escenario bastante adverso) por la intendencia de Esquel, por lo que entre el actual legislador nacional y el propio Coliñir (¿o ambos?) estarían los nombres para sumar en la lista de diputados provinciales.

La concejal a la que visitó Ana Clara Romero y despertó suspicacias

En los pasillos del Concejo Deliberante de Comodoro hubo muchos comentarios tras observar la reunión mantenida entre la pre candidata a intendente por JxC y la concejal Alejandra Robledo, del FDT, una de las voces díscolas del oficialismo. Aunque en ambos sectores restaron trascendencia al encuentro, limitándose a una conversación más de las muchas mantenidas en tiempos en que Romero era concejal, el encuentro no pasó inadvertido.

En tiempos de susceptibilidades transversales en alza, algún curioso no dejó de recordar lo que pasó recientemente en el Concejo de Sarmiento, con el pase de la concejal Ana Valchetta desde el FDT hacia Juntos por el Cambio. Las comparaciones terminan ahí, porque la propia edil sarmientina aclaró que no es justicialista y que ella se había sumado al Frente como extrapartidaria, alejándose ahora tras no sentirse integrada a la conducción del intendente, Sebastián Balochi.

Lejos de esa imagen, Robledo recibe en su despacho con las fotos de Perón y Evita detrás suyo, en espacios destacados de su ambiente de trabajo, en tanto se reivindica de esa línea peronista y no tanto por el lado del “kirchnerismo”, según aclaran en su entorno.

No han sido pocas las sesiones en las que Robledo mostró alguna diferencia importante con el oficialismo, al punto que sobre fines del año pasado, cuando el concejal Panquilto se desprendió del bloque tras diferencias internas, las especulaciones también ubicaban a la concejal como otra voz “que siempre está en el límite”.

Recientemente, se le habría comunicado a Robledo que no tiene chances de participar en el próximo turno electoral, ya que “no forma parte del proyecto político”, según se escucha en los pasillos legislativos, en una lista de concejales en las que ya empiezan a perfilarse nombres como los de Liliana Peralta (actual secretaria de Cultura) y Renata Hiller (titular de la ANSES en Comodoro).

¿A qué viene todo esto? A nada, no tiene que ver con nada (¿o “todo tiene que ver con todo”, como decía Pancho Ibañez?). Todas estas lucubraciones se desprenden luego de un simple encuentro entre Ana Clara Romero y la concejal Robledo, conocida por su trayectoria como vecinalista en Las Flores y con un fuerte trabajo territorial. No es para hacer de cada conversación, o un simple encuentro social, un asunto en sí mismo, después de todo.

Las carmelias descalzas, el Loto y el café del Concejo

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro hubo un pintoresco cruce entre Tomás Buffa y Viviana Navarro, luego de que el presidente del bloque opositor cuestionara la “rosca” y al fórmula Luque-Sastre, señalando que “a la gente no le importan estos temas”.

La réplica de Viviana Navarro tuvo momentos desopilantes: “Parece que ellos son carmelitas descalzas o que salieron del Vaticano, pareciera que no se dedican a hacer política”, disparó la volcánica concejal, quien además hizo referencia las visitas de los legisladores nacionales de JxC al Concejo:

“¿Qué vienen a hacer Ana Clara Romero y Nacho Torres al Concejo, cuando deberían estar trabajando en el Congreso? ¿Vienen a tomar café, porque en el Congreso no tienen? Vienen a rosquear y encima vienen a apretarlo a él –se respondió a sí misma Navarro-, porque vienen a exigirle que deje la presidencia del bloque para dejarlo en manos de DignaHernando. Pareciera que ellos no hacen política y llegan a los lugares que ocupan porque se ganaron el Quini o el Loto”.

La mirada sobre los fondos para cooperadoras escolares

Buffa había cuestionado la agenda política del oficialismo, al recordar que la gente no está interesada “en lo que nosotros dijimos hace más de dos años atrás, de que Arcioni, Luque y Sastre son lo mismo”, espetó el edil opositor, quien además anticipó un pedido de informes por el uso y rendiciones del FAEM, el fondo de asistencia a la educación del municipio: “se repiten los proveedores con distintos rubros, no puede ser que el mismo tipo que te vende el bidón de agua sea el mismo que te vende un televisor o una computadora, no hay que ser muy despierto para darse cuenta”, advirtió. “Esto tiene mucho que ver con la falta de clases de nuestros chicos y lo que el Ejecutivo podría hacer para ayudar”, indicó, por lo que planteó que los fondos municipales hacia las cooperadoras no están siendo controlados debidamente. “Hay una cantidad de irregularidades con movimientos de dinero, con sumas siderales, que ni siquiera están rendidos –advirtió-. Este año, el Fondo distribuirá 300 millones de pesos en cooperadoras escolares, proveniente de un 3,5% de lo recaudado en conceptos de impuestos inmobiliario y automotor.

El pedido para que Maratea resuelva en Comodoro

Los Padres Organizados del Colegio Biología Marina apelaron al humor y la ironía a través de Twitter, al requerir que Santi Maratea, que por esos días lleva adelante la campaña para salvar a Independiente de Avellaneda, realice también una colecta para las obras que demanda el colegio de km.3.

El planteo es ante la falta de respuestas oficiales al programa de obras que requiere el edificio, además de las respuestas laxas que dio el ministro de Educación, José Grazzini, durante su cita en Legislatura, cuando adujo que hay escuelas “con algún tipo de arreglo o ampliación”.

Ojo que a Santi le corresponde “un cinco” (por ciento) de todo lo recaudado, según confirmó él mismo, en su rol de fiduciario (administrador) del fondo que está reuniendo para los diablos rojos de Avellaneda, que hasta el viernes llevaba unos 460 millones de pesos.