BUENOS AIRES (ADNSUR) - El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias (PRO-CABA) denunció, en pleno recinto, donde se debatieron los cambios al impuesto a las Ganancias, que fue "agredido físicamente" en el Parlamento por un legislador del oficialismo cuando había ido al baño.

Minutos después de la votación del proyecto en general, Iglesias pidió la palabra para denunciar al pleno que había sido "víctima de violencia física" por parte de un diputado del Frente de Todos al que no identificó durante la sesión, pero luego sí en las redes sociales.

“Este es el diputado que me agredió. Vivero, del Frente de Todos, Neuquén.”— Fernando A. Iglesias on Twitter Link Fernando A. Iglesias on Twitter

"Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria (sic) vino, se acercó, me empujó fuerte y me hizo trastabillar. Me puse las manos en la espalda y le dije que lo iba a denunciar. Esto es un límite que nunca se ha cruzado al interno del Congreso", relató Iglesias, quien pidió que su colega "tenga la sanción correspondiente".

En medio de un griterío, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que la investigación interna del episodio se habilitará "como una cuestión de privilegio agravada, con la diferencia de que vamos a hacer pedido de testimonio de los empleados de la Cámara en esa zona y el cuerpo definirá una sanción disciplinaria".

Massa destacó la importancia de tratar el tema "con la seriedad que debe tener para que no quede como una cuestión aislada".

Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR-Córdoba), anticipó que la coalición opositora pedirá "la expulsión" del legislador acusado de haber empujado a Iglesias y enfatizó: "No vamos a descansar: ustedes saben quién es".

"Vamos a saber quién es, pero lo que debería avergonzar es la cobardía del que está sentado y no es capaz de pedir disculpas", agregó Negri.

Ante esa situación, la diputada Gabriela Cerruti (FdT-CABA) aseguró que Iglesias, durante el transcurso de la sesión, había publicado en su Twitter un video "diciendo que yo estaba loca", tras lo cual remarcó "a las mujeres nos molesta más que nos digan locas que que nos peguen un empujón", y luego advirtió: "Hay situaciones de violencia que (las mujeres) tenemos que soportar".

Tras un cuarto intermedio en las bancas, y en medio de fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, Massa anunció que por decisión de los jefes de bloques se avanzará en la conformación de una comisión "para determinar la sanción" contra el legislador del oficialismo que habría empujado a Iglesias.