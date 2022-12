En una jornada de largas negociaciones, la Legislatura eliminó las PASO, aprobó el Presupuesto y sancionó una nueva ley de pesca

Luego de un jueves agotador, con negociaciones de última hora que demoraron el inicio de las deliberaciones hasta pasadas las 22,30, la Legislatura desarrolló este jueves por la noche la última sesión de 2022, en la que se trataron 26 puntos en el Orden del Día, varios de ellos de trascendencia económica y electoral.

El punto más trascendente desde lo político fue sin dudas la sanción de las reformas de los artículos 34°, 66° y 66°bis, de la Ley XII N°9, Ley Orgánica de Partidos Políticos, que finalmente derogaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con 17 votos afirmativos y 5 negativos se sustituyeron tres artículos de la ley que regula la vida de los partidos políticos en cuanto a la selección de sus candidatos: de ahora en adelante, el sistema de internas quedará a criterio de cada fuerza.

De este modo, se liberó a cada partido político a definir sus candidatos con el sistema que considere adecuado, y eliminó del calendario provincial un turno electoral.

Previo al tratamiento hubo un debate entre los legisladores. La diputada de Camioneros, Tatiana Goic, explicó que está contra del “manoseo de la democracia cambiando las reglas del juego, con un fin electoralista. La democracia en este país costó vidas, y es nuestra obligación cuidarla”.

La legisladora defendió la PASO y acusó a “Cambiemos de arrogarse una lucha que no le pertenece difundiendo información falsa” y respecto al acto desarrollado hoy por Patricia Bullrich en Rawson, dijo que “la defensa de Cambiemos es electoralista y no es ideológica, intentan hacernos creer que defienden la democracia con marchas no muy numerosas”.

La radical Andrea Aguilera también se mostró en contra de la ley, y dijo “nadie niega que la ley original nació en otra coyuntura y que significó un avance en transparencia y participación. Anteriormente los partidos políticos dirimían sus internas a puertas cerradas”.

Dijo que las PASO “aseguraban también la apertura a quienes antes no podían presentarse como candidatos, y esto les ha exigido mayor transparencia a los partidos. Con la eliminación, se deja afuera de las candidaturas a 350 mil chubutenses que no están afiliados a ningún partido. Si se amplían derechos, luego no se puede retroceder”.

Luego habló el petrolero Carlos Gómez, quien aludió a la presencia de funcionarios nacionales que “han traído la interna nacional y la interna provincial de la UCR y del PRO, llevando adelante una campaña electoral, primero con amenazas en las redes”, y manifestó la “solidaridad con la gente que se trasladó en un colectivo y sufrió un incendio” al acto de Juntos por el Cambio.

Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, Juan País, acusó a dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio de montar “un show, un circo, pero vendieron pocas entradas, después de haber mentido, y haber montado campañas de desprestigio, se quejan de que se nacionalizase un tema”.

Respondió a Aguilera que “regresión es coartar la libertad de una persona, obligarla a votar en la interna de un partido al que no pertenece. Las PASO restringen la libertad, obligan a los no afiliados a inmiscuirse en la vida interna, y afectan a los militantes que tienen una identidad y construyen un lineamiento para ejercer la política”.

Y cuestionó que “algunos pretenden que quienes no se involucran en política, sean los que definan la vida interna de los partidos. Claramente esta ley no ha cumplido su cometido, porque los partidos no se han fortalecido. Desde su origen fue inconstitucional al obligar a votar precandidatos”.

Por último, sostuvo que “ya el STJ resolvió que la Ley de Partidos Políticos es una reglamentación, y no una ley electoral. Nunca he visto tamaña campaña de desprestigio, no se quien la ha costeado, y si el resultado fue lo visto hoy en la Legislatura, claramente la mayoría de la provincia no está en contra de que s deroguen las PASO”.

PROYECTOS ECONÓMICOS

La Cámara de Diputados sancionó además una nueva ley pesquera, que subió la cantidad de permisos de la Flota Amarilla y de la artesanal, fijando exigencias de descarga en plantas chubutenses, límites de cajones por embarcación y un período más extenso de concesión, llevando los permisos hasta 10 y 12 años.

La diputada Rossana Artero se manifestó en contra, porque “se otorgan 7 nuevos permisos, deberían otorgarse por una licitación pública”, y en el mismo sentido se manifestó el bloque de la UCR. En tanto Goic se abstuvo de votar.

A favor habló el autor de la iniciativa, Carlos Eliceche, quien destacó “la participación de todos los sectores, especialmente de los trabajadores, que estuvieron en la casa y están incluidos todos sus planteos” y agregó que “se han puesto limitantes para preservar el recurso”.

Los legisladores dieron además la aprobación al Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial para 2023, para los tres poderes del Estado, con una cifra total de $ 452.078.581.949,00. Y aprobaron también el presupuesto del Poder Legislativo, de $ 8.276.315.352,00, aunque no fue tratado el presupuesto del Poder Judicial.

También se sancionó, sobre tablas, la prórroga por 18 meses de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial -pedida por el Ejecutivo-, se convirtió en ley el Código Fiscal de la Provincia del Chubut, y la Ley de Obligaciones Tributarias para el ejercicio fiscal 2023.

Otro asunto aprobado en esta última sesión, que había sido solicitado por el Ejecutivo, fue la emergencia de la infraestructura edilicia escolar de los establecimientos en los que se cursen niveles obligatorios del sistema educativo de todo el territorio de la Provincia del Chubut.

MAS TEMAS

En otro orden, la Legislatura aprobó la reforma pedida por el Poder Judicial que sustituye artículos de la Ley XV N°30, Ley de Juicio por Jurados y Vocales Legos, según la cual se restableció el nuevo valor de los viáticos diarios que se pagarán a los jurados.

Otro punto importante fue la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo, para ampliar el Ejido Municipal de la ciudad de Puerto Madryn, así como el Convenio celebrado entre la Provincia del Chubut y la Firma YPF S.A., e YPF GAS S.A., por el cual la Provincia reconoce y acuerda el pago de deuda por provisión de combustibles líquidos y de gas licuado de petróleo.

También se sancionó la reforma que sustituye e incorpora artículos a la Ley V N°96, Ley de Fiscalía de Estado de la Provincia del Chubut, así como un nuevo régimen para la promoción y desarrollo de la ganadería extensiva en la Provincia del Chubut.

Otro punto importante fue la reforma del artículo 86° de la Ley XVIII N°32, (antes Ley N°3.923), Ley del Régimen Previsional para el personal de la Administración Pública Provincial, por lo que desde ahora, el plazo para trasladar los aumentos de los salarios de agentes públicos a los pasivos, baja de 60 a 30 días.

La Cámara aprobó además la ley que crea el Plan de Viviendas para personas transgénero, transexuales y travestis en todo el territorio de la Provincia del Chubut, y la adhesión a la Ley Nacional N°27.580, Ley que aprueba el Convenio 190 OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

PLIEGOS

Entre los 26 asuntos tratados, se aprobaron además 6 pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura: Romina Vanesa Carrizo Díaz, como Fiscal General para Puerto Madryn; Julieta Gamarra, Mariana Soledad Millapi, y Claudia Alejandra Ibáñez, en los tres casos para el cargo de Fiscal General para Trelew; Lilian Cecilia Bórquez, como Jueza Penal para Comodoro Rivadavia; y Carlos Rogelio Richeri, como Juez Penal para Esquel.

También se aprobó la designación de las autoridades del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como también se aprobó el Convenio de Permuta de Bienes celebrado entre la Provincia del Chubut y el Banco del Chubut S.A.

Otro de los puntos sancionados fue la autorización al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Pesca, a modificar los alcances de los actuales permisos de pesca artesanal con artes de espera a artes de arrastre de fondo y red de arrastre de fondo convencional, que operen dentro de la zona IV, establecida por el artículo 3° de la Ley XVII N°86.