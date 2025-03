En una entrevista en vivo y sin interrupciones, Milei aseguró que las denuncias en torno al Criptogate son "chimentos de peluquería"

El presidente Javier Milei rechazó las versiones sobre supuestos pedidos de coima de

parte de allegados suyos para entablar encuentros privados con él, y consideró que se trata de "chimentos de peluquería".

"Parece un conjunto de chimentos de peluquerías despechadas", resaltó el mandatario nacional en una entrevista en vivo con Luis Majul desde la Casa Rosada, la primera tras la polémica nota con Jonathan Viale que fue interrumpida por el asesor Santiago Caputo para evitar una postura pública.

Sobre la polémica por la cripto $LIBRA, el presidente señaló: "Un problema de terceros con terceros no es un problema mío".

Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, Milei sostuvo que "en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería".

En declaraciones al canal LN+, al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit".

"Cuando quieren acusar a alguien es grave, yo estoy esperando que termine de actuar la Justicia para ir contra esos periodistas", indicó Milei.

A la vez, dijo que experto en "hacer crecer la economía y bajar la inflación", pero admitió que el tema cripto "es un instrumento hiper sofisticado".

"Uno no sabe de todo", aseguró el jefe de Estado, y remarcó que "los que entraron (en $LIBRA) lo hicieron voluntariamente".

El ser consultado sobre las reuniones con empresarios que quedaron involucrados en la polémica, como Hayden Davis, con quien se reunió en Casa Rosada, Milei expresó: "Por algo levanté las murallas que levanté".

"Ahora estamos mucho más seguros", afirmó el mandatario nacional.

Críticas de Milei a Kicillof

Además, volvió a cuestionar duramente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien tildó de "inútil" y consideró que se "tiene que correr".

En una entrevista televisiva, el mandatario nacional también apuntó contra el radical Facundo Manes y la ex presidenta Cristina Kirchner, además de defender su política económica y la decisión de designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto.

"Si realmente está tan consternado (por la inseguridad) se tiene que correr", subrayó el mandatario nacional, al volver a cuestionar la política de la provincia de Buenos Aires.

Milei insistió en que la Provincia "es un baño de sangre" y subrayó que Kicillof "está a favor de los delincuentes".

"Él es parte del problema, no de la solución. Kicillof es un inútil, no sirve para el cargo", aseguró en declaraciones a LN+ desde la Casa Rosada, donde estaba acompañado por el diputado José Luis Espert, quien -según dijo- será "candidato" este año en Buenos Aires.

Luego de su cruce en vivo en la Asamblea Legislativa con Manes, el jefe de Estado también cruzó al legislador radical y dijo que "mintió descaradamente" sobre lo ocurrido con su asesor Santiago Caputo.

"Tan grande es el discurso, tan grande lo que fuimos a hacer (a la Asamblea Legislativa). Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal, en especial, porque Manes ha mentido de manera descarada", expresó Milei.

Sobre el diputado del bloque Democracia para Siempre, sostuvo: "Dice que le pegaron dos piñas y son dos palmaditas en el pecho. Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, sabemos que Clarín me la tiene jurada".

"Hay periodistas con un coeficiente intelectual tan bajo que no pueden entender lo que hacemos", enfatizó el Presidente, al hacer referencia a la discusión de Manes con su asesor en los pasillos del Congreso.

Además, el Presidente le respondió a Cristina Kirchner, que lo acusó de "estafador serial" y cuestionó su discurso en el Congreso, y resaltó que "debería estar presa".

"Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner", cuestionó el jefe de Estado.

En tanto, también criticó el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Asamblea Legislativa y sostuvo que "se adelantó en querer terminar la sesión".

"Tal vez se olvidó que yo termino mis discursos con viva la libertad carajo", ironizó Milei. agregó: "Mis discurso terminan todos iguales. No debe estar mirando mis discursos, qué querés que te diga".

El Presidente, a la vez, defendió los nombramientos en comisión que hizo en la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y cuestionó a los "ñoños republicanos".

"Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos, que cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional", subrayó Milei mientras hacía un gesto burlón.