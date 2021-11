El Gobierno se acerca a la elección del 14 con una cautela más parecida a la resignación que a la esperanza. Aferrado a la perspectiva de un crecimiento meteórico del nivel de participación y cruzando los dedos para que los nuevos votantes respalden al Frente de Todos, los más optimistas por estas horas apenas se arriesgan a definir al resultado electoral como “incierto”.

Pero, aun si se plasmara en las urnas algo o incluso todo de esa tibia ilusión, hay un horizonte que amenaza casi sin escapatorias al gobierno de Alberto Fernández: la posibilidad real de perder la mayoría propia en el Senado, combinada con un escenario político de máxima confrontación e inviabilidad de acuerdos básicos.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio, que ganó en 16 de las 24 provincias, se envalentona con ampliar esa diferencia sumando a Salta a su haber, mientras radicaliza su discurso, haciendo cada vez más visible en la campaña a un Mauricio Macri del que primero renegaban. La Cámara de Diputados quedará sujeta a la agenda que quiera impulsar o frenar la coalición opositora, que además engrosará sus filas gracias a los puentes cada vez más fluidos entre el macrismo y los candidatos de ultraderecha que ganarán bancas el 14: José Luis Espert y Javier Milei. En el Senado, sin embargo, y aun con el oficialismo perdiendo su mayoría, el panorama no está tan cantado.

Mientras que en Diputados es posible prever un juego de suma cero, con la Cámara presa de la polarización que opera incluso cuando hay acuerdo sobre un proyecto -como ocurrió con el etiquetado frontal de alimentos-, al analizar el escenario en el Senado hay que considerar, además de la variable partidaria, a los gobernadores y las gobernadoras. Una variable que alguna vez también tuvo peso en Diputados pero que, con la desaparición de la “avenida del medio”, quedó reducida en la Cámara baja a una expresión tan pequeña como poco influyente.

En cambio, la Cámara alta todavía se mueve al ritmo de las provincias y ese solo dato abre un abanico de intereses cruzados a la hora de pensar los debates en el Senado, que no pueden ser imaginados sólo cruzados por la oposición K vs M. A eso juega, por estas horas, por ejemplo, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, enfatizando los valores provinciales no sólo para abultar el resultado de su boleta en las urnas sino también mostrando cuál va a ser el juego de sus senadores a partir del 10 de diciembre.

En ese ajedrez, el oficialismo ha prestado particular atención a Chubut, primero con una estrategia de catch all que se reveló inútil: el intento de ganar los tres senadores por la provincia manteniendo las boletas del gobierno nacional y el provincial separadas fue un fracaso por la irrupción de Juntos por el Cambio, que probablemente se llevará los dos senadores por la mayoría el 14. Al menos ese es el resultado que dan por descontado en la Casa Rosada y que le costará al diseño electoral original del Frente de Todos uno de sus resultados más dañinos: pasará de contar con los tres senadores provinciales a sostener sólo uno.

Se dará en Chubut una paradoja extra: el gobernador, si bien aliado del Frente de Todos, no tendrá un delegado que pueda considerar 100% propio en el Senado, con lo que la provincia difícilmente pueda correrse de la polarización hacia la que se encamina la Cámara alta. Según la proyección que mostraron las PASO, el Gobierno se quedaría con 35 bancas después del 10 de diciembre (2 menos que el quórum), mientras que Juntos por el Cambio está en condiciones de sumar 34 escaños, entre propios y aliados. El fiel de la balanza, en manos de las provincias, quedaría reducido entonces a tres senadores de partidos provinciales que tendrán en sus manos no sólo la suerte de los proyectos en debate sino también la posibilidad misma de que la Cámara pueda sesionar.