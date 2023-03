Las elecciones municipales de Trelew, previstas para el próximo 16 de abril, abrirán el calendario electoral de Chubut y mostrarán además imágenes diferentes a las que habitualmente se ven una vez finalizado un acto comicial. Es porque al tratarse de elecciones municipales e intervenir el Tribunal Electoral Municipal y no el Provincial, las urnas serán trasladadas al Concejo Deliberante de la ciudad y no a la Legislatura del Chubut como habitualmente sucede cada vez que hay una elección en la provincia.

El operativo post votación está organizado, de tal manera, para que 48 horas después del acto eleccionario se realice el escrutinio definitivo en el Concejo Deliberante, esto es el martes 18 de abril, donde se conocerán los resultados finales de la elección que develará quien será el próximo intendente de Trelew y también los nuevos concejales que tendrá la ciudad a partir del 10 de diciembre próximo.

Pero habrá una novedad que pondrá a Trelew como la primera ciudad en implementar cierta tecnología: a partir de las 21 horas del domingo 16 de abril, es decir 3 horas después de finalizada la jornada electoral, se podrán seguir online los resultados provisorios de las elecciones a través de un sitio web que será dado a conocer en los próximos días.

Desde el Correo Argentino prometen actualizar la información cada 10 minutos a medida que lleguen los telegramas y una vez que el Tribunal Electoral Municipal indique que se pueden comenzar a difundir los datos.

Hay 86.954 ciudadanos habilitados a votar junto a 1.400 extranjeros y 262 urnas son las que serán distribuidas en las 47 escuelas donde los vecinos sufragarán el domingo 16 de abril.

Una vez finalizado el acto comicial, es decir a partir de las 18 horas de ese día, el Correo Argentino hará el repliegue de las urnas que serán trasladadas al Concejo Deliberante de la ciudad donde quedarán custodiadas por efectivos de la Policía del Chubut. Y ese mismo día en el propio correo de Trelew se realizará el escrutinio provisorio.

En el marco de todo este proceso, el Tribunal Electoral Municipal que preside Carlos Pérez ya entregó de manera digital los padrones a los distintos frentes electorales y partidos políticos que participarán de la elección del 16 de abril.

Hay que recordar que son 10 los candidatos a intendente que competirán junto a su lista de concejales.

El Frente de Todos Trelew lleva como candidato a intendente a Emanuel Coliñir; Juntos por el Cambio Trelew a Gerardo Merino; el frente por La Libertad Independiente Chubutense (PLICH) postula a César Gustavo Mac Karthy; mientras que por el Frente por Trelew el candidato es Eduardo Hualpa. En tanto que Martín Sáez se postula a la intendencia a través del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

En lo que hace a partidos políticos individuales, Leila Lloyd Jones es candidata por Somos Trelew, Claudio Paredes buscará la intendencia por medio del Partido Renovación y Desarrollo; Hernán Sghelfi se postula por el Partido Vientos de Integración y Desarrollo en Acción (VIDA); Luis Collio por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET) y Miriam Vázquez compite a través del ProVeCh, el partido Proyección Vecinal del Chubut.