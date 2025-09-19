Después de una jornada complicada para los mercados en Argentina, marcada por el aumento del dólar y del riesgo país, el presidente Javier Milei encabezó este viernes un evento con motivo del 125.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Durante su discurso, el mandatario criticó a un sector de la oposición, al que acusó de intentar desestabilizar el equilibrio macroeconómico. Además, advirtió que incumplir con las restricciones presupuestarias tiene consecuencias. En ese contexto, atribuyó el incremento del riesgo país a lo que calificó como “pánico político”.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del statu quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el presidente al inicio de su discurso.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis; por eso fue tan impactante la idea de ‘no hay plata’. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato: haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”, insistió.

Entonces, Milei cargó contra el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por haber difundido una propuesta sin tener en cuenta las restricciones presupuestarias.

“Nos criticaba a nosotros por lo que estamos haciendo, con una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit en 7 puntos del PBI; la pregunta es: ¿con qué lo vamos a financiar? Con emisión generamos una hiperinflación; con endeudamiento, en un contexto actual, frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en el riesgo país”, señaló Milei.

“Por cada punto del PBI necesitamos 3 puntos de IVA. Entonces, yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevarlo al 42% y financiar esa locura hundiendo a más gente en la pobreza, porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA”, aseguró el mandatario.

“Romper con el círculo de la demagogia no es un tema menor porque dos más dos sigue siendo cuatro y parece que la Argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de la gravedad. Por eso era tan genial el ejemplo de Caseros con flan. Se le había terminado de quemar la casa y quería flan. Pareciera que la política en la Argentina está empecinada en eso, en violar la restricción del presupuesto sistemáticamente”, apuntó luego.

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a cuestionar a la oposición por medio de una comparación. “Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio”, sentenció el mandatario tras anticipar que en los próximos meses el Gobierno avanzará con una reforma tributaria, laboral y “mucha desregulación económica”.

El mandatario llegó a la Bolsa de Comercio de Córdoba acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich —una presencia que es un “refuerzo” para una provincia donde Juntos por el Cambio supo ser fuerte— Lilia Lemoine y Martín Menem. En esta oportunidad no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien está en Europa.