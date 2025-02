Envuelvo en el escándalo por $LIBRA, el presidente Javier Milei tomó una contundente decisión y viajará este miércoles por la noche a Estados Unidos, donde se reunirá con el FMI.

El mandatario nacional buscará asegurar el apoyo del Fondo Monetario Internacional para el nuevo acuerdo económico.

En caso de lograrlo, deberá ser validado por el Congreso y es clave para asegurar fondos frescos al Gobierno para fortalecer las reservas del Banco Central y permitir el levantamiento del cepo al dólar a fin de año.

Con respecto a su agenda en el país norteamericano, además de sus reuniones con el FMI, Milei tiene previstas entrevistas con Elon Musk y otros organismos bilaterales.

El mandatario también aprovechará la oportunidad para acercar posiciones con Hayden Davis, uno de los empresarios vinculados al lanzamiento de $LIBRA. Según informes del equipo presidencial, alguien cercano al presidente visitará a Davis en los próximos días.

Cabe señalar que, por la polémica con la cripto $LIBRA, enfrenta una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

MILEI ROMPIÓ EL SILENCIO POR EL ESCÁNDALO CON $LIBRA

El presidente Javier Milei rompió el silencio tras el escándalo con $LIBRA, la criptomoneda que promocionó en sus redes sociales, provocando un exponencial aumento de la cotización, que luego se derrumbó abruptamente.

Consultado sobre si fue imprudente difundir el proyecto, sostuvo que lo hizo para que los emprendedores tecnológicos pudieran acceder al financiamiento para potenciar sus proyectos. “Por querer darle una mano a esos argentinos, me comí un cachetazo. ¿Perdió plata el Estado? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Tengo mis dudas de que sean más de cinco", afirmó en una entrevista con TN.

“Una vez que publico el tuit, empiezan a aparecer personajes en las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo”, agregó.

Además, sostuvo que tras el episodio debe cambiar aspectos de su forma de manejarse. “Tengo que aprender. La lección más interesante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lamentablemente, esto me demuestra que tengo que levantar los filtros y que no sea tan fácil acceder a mí. Será cuestión de levantar murallas y empezar a poner filtros de quienes pueden llegar a mí”, señaló.

