En medio del escándalo, Javier Milei montó un show en vivo y cantó en el Movistar Arena para presentar su libro

El presidente Javier Milei comenzó su evento musical en el Movistar Arena, donde esta noche presenta su nuevo libro “La construcción del milagro”, acompañado por los acordes de Demoliendo Hoteles, de Charly García.

El mandatario hizo su entrada alrededor de las 20:35, replicando el estilo de otros cierres de campaña, especialmente el de 2023 en el mismo estadio, antes de asumir la presidencia. Vestido con un camperón de cuero negro, tardó siete minutos en subir al escenario y se fundió en un abrazo con su hermana, Karina Milei.

Posteriormente, acompañado por Joaquín y Bertie Benegas Lynch en batería y guitarra —el primero candidato a senador por Entre Ríos y el segundo designado para presidir la comisión de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert— y con la diputada nacional Lilia Lemoine en los coros, el presidente cantó y bailó durante varios minutos.

Tras la primera canción, presentó a los integrantes de “La banda presidencial”.“En los coros, la mezzosoprano Lilia Lemoine. La demoledora de operetas kukas”, dijo y pidió el aplauso del público libertario.

Ante un cántico del público, Milei gritó: “¿Escuchas kirchnerista? Pudieron ganar un round, pero no la batalla". Entre canción y canción, la militancia sumó a Cristina Kirchner a sus críticas: “Tiene tobillera, tiene tobillera”.

El Presidente interpretó el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos, una de La Missisipi, No me arrepiento de este amor de Gilda -pero la versión de Ataque 77- y Dame Fuego de Sandro, que rebautizó como “kuka tirapiedras”.

La presentación del texto, que cuenta con la presencia de funcionarios, candidatos y la tropa digital oficialista, ocurre poco después de la renuncia de José Luis Espert tanto a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja

Espert decidió dar un paso al costado después de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

La salida del economista representó un duro golpe político para Milei, especialmente a pocas semanas del inicio formal de la campaña legislativa para los comicios del 26 de octubre. Su renuncia obligó al Gobierno a reordenar su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el oficialismo impulsa que Diego Santilli encabece la lista bonaerense de LLA, aunque la Justicia Electoral aún debe convalidar la modificación.

