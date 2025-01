El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, sostuvo este lunes que el expresidente Mauricio Macri "sería un buen candidato" para las elecciones legislativas de este año.

"Sé que sería un buen candidato porque le sobran credenciales y, obviamente, en un distrito donde él tuvo una gestión verdaderamente transformadora", sostuvo Torres en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la posibilidad de que el ex presidente compita en la ciudad de Buenos Aires.

El mandatario provincial opinó, de todos modos, que “él (Macri) ha dicho en muchas entrevistas también que no se siente cómodo en lugares parlamentarios” y agregó: “La verdad, no lo hablé puntualmente con él. Creo que la decisión va a ser mucho más cerca de las elecciones que ahora”.

El gobernador chubutense se expresó así al ser consultado sobre las negociaciones que iniciarán La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para un posible acuerdo electoral, luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, deslizara que "se viene Mauricio candidato".

Esa participación del expresidente en el rompecabezas electoral podría ser clave al momento de imaginar las alianzas en el distrito porteño, la cuna del PRO, donde los libertarios evalúan una posible disputa.

SU POSTURA SOBRE UNA ALIANZA CON LLA

Durante la misma entrevista, Torres dijo que cree que el PRO "tiene que tener su identidad" porque es bueno para la democracia, es bueno para el país y eso no implica dejarse fagocitar; o sea, no implica fusionarse".

Por eso, habló de un frente con "dos espacios con sus propias características que pueden llegar a ir juntos en una elección, y si no van juntos, tampoco hay que dramatizar". Al respecto, aseguró: “Seguiremos acompañando lo que creemos que está bien, y, obviamente, si creemos que algo no está bien, no acompañaremos”.

Consultado sobre su posicionamiento político, respondió: "Yo estoy afiliado al PRO. Tengo un frente que es heterogéneo en la provincia; de hecho, en mi frente, que se llama Despierta Chubut, tenemos al radicalismo adentro y hay un sector de los liberales también".

En ese sentido, afirmó que en el frente Despierta Chubut hay una buena convivencia con los liberales. "Hemos tenido mejores y peores momentos, pero siempre quienes representan a ese espacio en Chubut, por ejemplo, los legisladores provinciales, acompañaron en los momentos más difíciles", agregó.

La conformación de una mesa de trabajo que analice una posible alianza para “arrasar con el kirchnerismo”, tal como manifestó Milei, fue propuesta por el propio Macri, quien designó como una de las integrantes de ese espacio a la diputada chubutense Ana Clara Romero.

Tras ese mensaje del ex presidente, Torres aclaró que no se trató de una convocatoria a una coalición electoral. “Hablé con Ana Clara y le avisé que le iban a convocar a una mesa de trabajo. Bajo ningún punto de vista, hubo una convocatoria para una coalición electoral, eso es una interpretación sesgada de algunos medios”, sostuvo el viernes pasado.

Sobre las características del llamado realizado por Macri, aclaró: “Se va a hacer una mesa de trabajo para ver dónde puede haber un acercamiento en una agenda común. Si se cree que después de esa mesa vamos a ir juntos; es falso".

Con información de Noticias Argentinas