Los audios que darían cuenta de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpican a distintos funcionarios siguen dando que hablar por estos días. En las últimas horas, el presidente de la Nación, Javier Milei, salió a respaldar públicamente a su hermana, Karina Milei, una de las vinculadas.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional compartió un video en el que se la ve a su hermana, actual secretaria general de la Presidencia, en el Aeroparque Metropolitano, momentos antes de viajar a Corrientes, provincia donde este domingo se celebrarán elecciones. “El jefe en su prime”, escribió el mandatario nacional.

Chau Magis TV: cómo ver películas, series y partidos de fútbol gratis en línea sin correr riesgos

“No podrán engañar de ningún modo a los argentinos de bien”, publicó al compartir el material, que originalmente había sido publicado por la diputada libertaria Lilia Lemoine.

En las imágenes se observa a Karina Milei tomándose fotografías con simpatizantes que se acercaron a saludarla antes de abordar el vuelo rumbo a Corrientes, donde acompañará al candidato libertario Claudio Lisandro Almirón.

Lemoine escribió sobre el video de la secretaria de Presidencia: "La gente reconoció a Karina en el aeropuerto rumbo a Corrientes a apoyar a Almirón. ¡Los intentos de amedrentamiento no van a funcionar porque la gran mayoría no quiere que vuelva el kirchnerismo!", según publica La Nación.

Karina Milei quedó en el centro de la polémica tras la difusión de audios que exponen presuntas coimas vinculadas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que también se la menciona. Pese al escándalo, la secretaria general de la Presidencia mantiene una agenda intensa en plena campaña electoral y apenas se limitó a dar unas breves declaraciones este lunes durante la presentación de candidatos bonaerenses en Junín, previo al discurso de su hermano, el presidente Javier Milei.

Un joven patagónico denunció que las mujeres lo acosan "por ser lindo" y le ofrecieron $300 mil por tener sexo

La funcionaria no será la única figura nacional que viajará a Corrientes para respaldar al postulante libertario Claudio Lisandro Almirón. También lo hará el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien días atrás defendió con firmeza tanto a Karina Milei como a Eduardo “Lule” Menem.

El proceso electoral en Corrientes se desarrolla en un contexto delicado para el Gobierno nacional. A tan solo días de la trascendental elección legislativa bonaerense del 7 de septiembre, continúan las repercusiones por los audios atribuidos a Spagnuolo, que salpican de lleno a la conducción política de La Libertad Avanza.

Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025

Karina Milei reapareció tras las presuntas coimas en ANDIS: "Vinimos para que no roben más"

Durante la "Jornada de Formación de Fiscales" organizada por La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei rompió el silencio y envió un mensaje contundente a la oposición: "Vinimos para que no roben más". El evento reunió a más de 8.000 personas, según informó la organización en sus redes sociales, y contó con la participación de destacados dirigentes libertarios y aliados políticos.

La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial que investiga un supuesto circuito de cobro y distribución de coimas dentro de ANDIS. Audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del esquema de corrupción.

En su discurso, Karina Milei agradeció la masiva convocatoria y destacó la importancia de la capacitación de los fiscales para cuidar el voto y combatir al kirchnerismo. Posteriormente, celebró el encuentro a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter): "Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada", afirmó.