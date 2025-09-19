En días complicados para la economía argentina, con dólar en precio récord y el riesgo país en alza, el presidente Javier Milei viajó a Córdoba para brindar un discurso en la Bolsa de Comercio de esa provincia.

Tras valorar el ajuste realizado por su gobierno, remarcó que “la inflación viaja entre el 1,5 y el 2% hace cuatro meses, lo que muestra que la inflación es un fenómeno monetario”.

Además, aseguró que estudios recientes muestran que “la política monetaria tiene en Argentina un rezago de 26 meses”. Tomando ese lapso como argumento, agregó: “Si Argentina siguiera en esta política de mantener constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene la inflación será solo una mala historia que se habrá terminado”.

En otro tramo de su discurso, afirmó que “doblegar al statu quo no es fácil, los procesos de cambio siempre generan resistencia”. Y agregó: “Cuando más fuerte, la resistencia es aún muchísimo mayor”.

También criticó al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al advertir que “cuando uno pasa por la administración pública y tiene la tarea de llevar a cabo el país, una provincia o un municipio, se supone que uno debe aprender qué era la restricción presupuestaria”.

“Lo comento al pasar porque días atrás Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria, con endeudamiento?”, expresó en territorio de Schiaretti.

