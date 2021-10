La visita del Presidente de la Nación a Comodoro generó movimiento en todos los sectores no solo el político. La reunión privada con vecinos y representantes de ámbitos locales pasó desapercibida, sin embargo fue central para las 12 personas que participaron, entre ellas Gabriela Simunovic, actual subsecretaria de salud municipal.

Luego del arribo a las 13hs en el aeropuerto local, el Presidente se dirigió al club Unión San Martín Azcuenaga (USMA) en Barrio Presidente Ortiz donde lo esperaban dirigentes deportivos como Marta Casas del Club Láprida del Oeste y Fernando Nieva del Club Calafate, culturales, integrantes de la Cámara de Comercio, también de la Cámara Hotelera y Gastronómica de la Patagonia, integrantes de la universidad y representantes de los centros de jubilados.

La reunión se basó en que los vecinos le transmitan a Alberto Fernández las inquietudes y necesidades de los distintos espacios. “Estábamos muy ansiosos y nerviosos porque es presidente de la Nación, habló como cualquier vecino más, escuchó las inquietudes de todos de los que estábamos allí, y tomó nota”, describió Gabriela Simunovic.

ENTRE LOS PEDIDOS, UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL

La reunión fue organizada desde el municipio, con el fin de acercar al Presidente a la realidad comodorense desde los vecinos, sin la injerencia de funcionarios. Entre muchos de los temas que se plantearon, los más sobresalientes fue el valor de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, por parte de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central. “El Presidente dijo que iba a hablar con el presidente de aerolíneas sobre eso”, dijo Simunovic.

Por su parte, los representantes de la universidad local (UNPSJB) solicitaron la falta de espacios de residencia para estudiantes del interior de la provincia, es decir incrementar el número de gamelas. En tanto, la secretaria de salud municipal solicitó un hospital materno infantil. “Plantee esta problemática, porque nuestra localidad no abarca solo Comodoro, sino que atendemos la demanda del Área Programática Sur de Comodoro, desde Aldea Apeleg y los puestos sanitarios” indicó.

El Hospital Regional hoy recibe la gran demanda de la zona sur de la provincia “y ya quedó chico para nuestra localidad, además en invierno con las infecciones respiratorias, se incrementa la demanda”, explicó. El encuentro duró una hora, se vieron apurados por el atraso de la agenda y las personas que esperaban en el predio ferial en una jornada calurosa en la ciudad.

UNA MUJER DEL GABINETE MUNICIPAL

Ya corren los rumores sobre la presencial de Gabriela Simunovic en la reunión privada con el presidente Alberto Fernandez, se dice que será la candidata a intendente en 2023. ADNSUR realizó esta consulta y la subsecretaría de salud municipal expresó: “Hay rumores, soy del mismo proyecto político de Juan Pablo, él me convocó hace más de dos años y medio para ser concejal, no para este cargo y me agarró la pandemia teniendo un cargo en salud y seguimos trabajando. Jamás imaginé que me iba a agarrar la pandemia e iba a hacer un trabajo inmenso”, describió.

“Es muy prematuro, estamos en medio de unas PASO. Luego de un año y medio de estar en el cargo, en casi dos años de pandemia, yo cerré los ojos y pasó, asumimos en diciembre y en marzo arranco la pandemia, paso y ahora estamos en una situación epidemiológica fantástica. Eso es lo que nos importa” indicó la subsecretaria.

Sin embargo, resuena en los oídos de los participantes al acto de ayer en el Predio Ferial, las palabras del intendente Juan Pablo Luque “Arriba las mujeres” dijo, ¿Será una mujer la próxima intendente de Comodoro?.