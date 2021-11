No era tan mala idea

Aunque fue cuestionado por el sentido de la oportunidad, el proyecto de reparación histórica impulsado por el Gobierno Provincial, a través de su diputada y candidata a senadora Rosa Muñoz, ha logrado la confluencia de todas las voluntades del arco político provincial, ya que más allá de algunos matices a nadie escapa que Chubut es una de las provincias más postergadas a la hora del reparto de recursos por parte de los gobiernos nacionales, cualquiera sea el signo político gobernante.

Lo que en un principio había sido ‘ninguneado’ por el arco político opositor a Mariano Arcioni, se transformó, al menos por ahora, en un punto de partida para una discusión que bien merece profundizarse, aun con las chicanas y los intereses de campaña que puedan cruzarse de un lado y otro, incluso cuando el período electoral que concluye el 14 de noviembre haya terminado y sea el momento de volver a un escenario económico y social cada vez más complejo. Claro que no será sencillo convencer al resto de los legisladores nacionales, pero al menos si los que representan a Chubut acuerdan en que es un objetivo impostergable, sin importar de quién sea la idea ni quién haya sido el culpable del problema en su origen, sería un paso adelante para la política provincial.

Gana apoyos

Obviamente que lo anterior no está exento de cruces, reproches y cuestionamientos que seguirán multiplicándose. Los legisladores de Juntos por el Cambio quisieron dejar en evidencia, con su propuesta de tratar el proyecto sobre tablas en la última sesión de Diputados, que el kichnerismo del resto del país se opuso a la reivindicación favorable a Chubut, como señalaron Ignacio Torres y Gustavo Menna, aunque reconocieron que sus pares de la provincia sí avalaron la idea, incluso con enojos.

Desde el gobierno les respondieron que era obvio que el proyecto no podría tratarse en esas condiciones y que buscaron sólo un titular favorable con una iniciativa que no era la suya. Y Carlos Linares salió a plantear que “Menna estuvo 4 años en el Congreso y falta un mes para que se retire, (Ignacio) Torres estuvo 2 años (en Diputados) y fue funcionario de Macri 4 años; y Rosa Muñoz estuvo 4 años y a poco irse descubre la brillante idea”, según cuestionó en Radio 3. Con todo, el ex intendente comodorense terminó por admitir: “Si se hace como se tiene que hacer, si se charla y se convence a quienes se tiene que convencer, esa reparación es posible”, comprometiendo su apoyo en caso de acceder a la banca.

Cruces picantes

Igualmente, el proyecto provocó no pocos cruces en redes sociales, como el que protagonizaron Daniel Ehnes, autor del proyecto, con el diputado nacional Santiago Igón, a quien tildó directamente de “bruto”, con réplicas del legislador nacional.

Precios y relaciones congeladas

Un nuevo evento volvió a mostrar distancias entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Mariano Arcioni, quienes más allá del vínculo institucional no ocultaron esfuerzos para reflejar que no pertenecen al mismo espacio político partidario, más allá de la alianza política circunstancial a través del vínculo del chubutense con Sergio Massa.

Esto se había evidenciado en la visita del Presidente a Comodoro, cuando le hicieron saber a Arcioni que no era oportuna su presencia en esos actos, mientras que ahora ocurrió con el acto recordatorio de Néstor Kirchner, a 11 años de su fallecimiento. Arcioni fue invitado junto al listado de gobernadores a los que Fernández convocó para esa oportunidad, porque además había un acto institucional para la firma de ‘Precios Congelados’, pero esta vez fue el escribano quien adujo problemas con el vuelo. Muchos entienden que Arcioni habría evitado el contacto directo con el mandatario nacional, para equivar confusiones a pocos días de las elecciones.

La UCR acusa recibo de su derrota en las PASO

La lista que propuso el radicalismo para la próxima renovación de autoridades nacionales, al enviar nombres para de delegados al Comité y a la Convención nacional partidaria, reflejó un hecho que no pasó inadvertido a los observadores políticos. Es que los referentes de quienes habían protagonizado fuertes cruces en las recientes internas en la provincia, como Mario Cimadevilla, Manuel Pagliaroni y Orlando Vera, terminaron confluyendo con sus sectores en una lista de unidad para proponer esos nombres, lo que refleja que la dirigencia está interpretando el resultado de las PASO, en las que la UCR quedó relegada frente al PRO. La pregunta que surge es si en marzo próximo, cuando el radicalismo debe renovar autoridades partidarias en Chubut, también se mantendrá el mismo objetivo de recuperar la unidad, o se volverá a las divisiones internas que la mantienen relegada en la provincia.

Los repartos desiguales de ATN no son nuevos

Tal como informó ADNSUR en torno al envío de fondos ATN hacia Chubut, en el que los municipios de Chubut recibieron fondos distribuidos de forma discrecional dese el gobierno nacional, relegando algunos vinculados a Cambiemos, generó una nueva discusión sobre el reparto político que se hace de estos fondos.

Desde la oposición se cuestionó al gobierno e incluso Gustavo Menna elevó un pedido de informes al jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero en la réplica quedó en claro que la práctica no es nueva: desde el Frente de Todos se recordó que en el gobierno de Macri, por ejemplo, en plena catástrofe climática Comodoro recibió sólo 50 millones de pesos, mientras que el municipio de Esquel, que ahora quedó fuera del reparto, en ese momento obtuvo 20 millones de pesos, apenas por debajo de la mitad de lo remitido a la ciudad que estaba afectada por el temporal. La discrecionalidad y el amiguismo político, en fin, no es nueva y la vienen aplicando, tristemente, todos los gobiernos, de un lado y otro, con los resultados ya conocidos.

Un poco de su amarga medicina

El faltazo de las candidatas del FDT, Eugenia Alianello y de Ana Clara Romero al debate organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia en Comodoro provocó el enojo del ministro Fabián Puratich, contendiente en esa categoría por el ChuSoTo. El actual funcionario cuestionó fuertemente a la concejal comodorense a través de Twitter, recordándole en varios posteos su ausencia:

Cierto es que, como también dijo dos días después Federico Massoni en el debate de candidatos a senadores, al que sí asistió la totalidad de los postulantes, la presencia en esos eventos es una obligación de quienes reclaman el voto de la ciudadanía, para dar a conocer sus ideas. Algo que los ministros de Arcioni parecen comprender, pero no así su jefe político, que fue el gran ausente en las dos instancias de debates anteriores: no asistió en 2017, cuando se lo invitó a participar como candidato a diputado nacional, cargo que luego obtuvo y nunca ejerció; ni tampoco en 2019, cuando aspiraba a la reelección como gobernador y las encuestas y sus asesores le recomendaron no exponerse en la discusión con otros aspirantes a conducir la provincia. Los demás sintieron entonces la misma frustración que esta vez experimentaron los referentes de su sector.

Los cruces entre Treffinger y Torres

El debate de senadores tuvo algunos momentos de alto voltaje a partir de chicanas que iban sembrado los candidatos a su turno, que si bien no podían interactuar entre sí, aprovechaban su turno para ir respondiendo (o para ignorar) los cuestionamientos antes recibido. En ese marco llamó la atención el modo en que César Treffinger, candidato del PICH, comenzó a ‘aguijonear’ desde sus primeras intervenciones a Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio.

“Llegó 15 minutos tarde, faltándonos el respeto a todos los presentes y no escuché su pedido de disculpas”, fue uno de sus primeros mandobles, en referencia al candidato que había demorado su llegada por atender una entrevista periodística en el momento mismo del inicio del debate. No se quedó ahí, ya que luego le reprochó que en una conferencia de prensa de JxC no tuvieron buen audio para dar a conocer sus propuestas, al tiempo que también le reprochó que hablara en forma improvisada y no trajera sus propuestas escritas.

“Si no podés escuchar, levantá el volumen”, le respondió luego Torres, al tiempo que le recordó que si llegaba al Senado, Treffinger no podría leer sus intervenciones, ya que los legisladores deben exponer por su propia capacidad oratoria y de argumentación. “Es más falta de respeto leer lo que te escribe un asesor pago”, refutó el joven candidato.

La alianza que no fue

No se quedaron ahí los cruces entre el PICH y JxC. Treffinger insistió en otra ronda en sus críticas al joven Torres: “No le trabajó un día a nadie y no tiene la menor idea de lo que es llevar adelante una familia”, disparó, lo que luego fue replicado por el candidato, al recordar que trabaja desde los 16 años “estudié y pagué mis estudios para que nadie me diga lo que tengo que pensar o decir. No te enojes César, lo único que te pido es que no leas, porque si sos senador no vas a poder leer”. Posteriormente, el propio candidato de JxC reconoció que no entendía los ataques de Treffinger, a quien, recordó le propuso trabajar en conjunto tras las PASO, como había revelado esta columna pero evidentemente no se pusieron de acuerdo. “Es raro todo esto”, dijo después Linares, al haber quedado blanqueado que ambos candidatos habían estado cerca de acordar una estrategia común para las generales del 14 de noviembre.

“Yo te vi con la cintita verde”

Otro cruce fuerte fue sobre el final, cuando Massoni respondía a la pregunta que le hizo Carlos Linares sobre la evaluación del gobierno de Arcioni y sus promesas de campaña. Fue cuando el ministro de Seguridad aludía al endeudamiento de Chubut y Linares lo interrumpió para preguntarle “¿quiénes tomaron la deuda?”, a lo que el funcionario respondió en dos ocasiones “otros”. Ante la insistencia del justicialista, Massoni dijo: “Mario Das Neves era el gobernador y a usted lo vi aplaudir como una foca en el momento en que tomaban la deuda. Hasta lo vi con la cintita verde en su muñeca”, en alusión al símbolo que por entonces utilizaba el ChuSoTo. Antes habían tenido otro cruces.

En el inicio, cuando el tema era Infraestructura y Massoni le recordó a Linares que sus gobiernos nacionales nunca terminaron la obra del acueducto, el comodorense le replicó: “Ya que nombraste el acueducto, preguntale al gobernador cuándo van a pagar los 500 millones de pesos que le deben a la cooperativa para el mantenimiento del sistema”.

“Sos como el Geniol: algo viejo en envase nuevo”

Otro momento hilarante fue cuando Massoni, que se bancó varios embates de Gloria Sáez, candidata del Frente de Izquierda Unidad que llegó a pedirle la renuncia, preguntó a Torres qué hará como senador que no haya hecho en los últimos años, como funcionario del Plan Patagonia y como diputado nacional. “No nos dejemos engañar, el estuche parece nuevo pero el contenido es viejo, como el Geniol”, dijo el ministro, provocando risas del público. “Mucho más que ustedes, seguro”, abrió la respuesta Torres, para reiterar sus críticas a los gobiernos provinciales adheridos a las políticas del kirchnerismo nacional. “Estoy orgulloso de mi gestión en PAMI”, reiteró el actual diputado nacional, al tiempo que reivindicó el Plan Patagonia, al enumerar obras como el aeropuerto de Comodoro y las refacciones de los puertos de la provincia.