En la política de Chubut hay más de un “quilombo” para arreglar

Tras la ruptura de JxC en Río Negro, ¿puede haber efecto cascada?

La decisión del radicalismo de Río Negro, de romper su alianza con el PRO y participar solos en las próximas elecciones a la gobernación, abren un fuerte interrogante sobre un posible efecto cascada en la región, particularmente a partir de la tensión que todavía existe entre referentes de uno y otro lado de la coalición en Chubut.

En la vecina provincia, el portazo surgió porque la fuerza partidaria macrista se negó a debatir la candidatura a gobernador de Aníbel Tortoriello, por lo que la UCR decidió ir con un candidato propio. Hacia el sur de Arroyo Verde, las diferencias pasan por la eliminación de las PASO, sin olvidar la reciente visita de Bullrich a Rawson y otros desencuentros que suman alto voltaje entre Ignacio Torres, por un lado y Damián Biss, por el otro.

El otro ‘bolonqui’ que debe arreglar Mac Karthy

Finalmente se confirmó lo que se venía comentando desde tiempo atrás, respecto de la candidatura a intendente de Trelew por parte de Gustavo Mac Karthy, quien ya cumplió esa función en dos oportunidades y además fue vicegobernador de la provincia (sin olvidar que también perdió una elección a manos del actual intendente, Adrián Maderna).

Según sus propias palabras, “Trelew necesita a alguien que venga a arreglar este quilombo” (sic), el ex funcionario parece apelar a la memoria de los electores que lo votaron en otro tiempo para conminarlos a apostar por lo seguro, en abiertas críticas a la actual gestión municipal.

Claro que no es el único quilombo (“lugar apartado y de defiícil acceso”, según una de las definiciones de la Real Academia Española; las otras dos hablan de “lío, barullo, gresca, desorden” y “prostíbulo”) que deberá resolver ‘Kukyto’.

Es que, ante el seguro desdoblamiento de elecciones en Trelew y el hecho de que Maderna aún no se inclinó por ninguno de los nombres de su entorno que buscarán también competir por la intendencia (Leila Lloyd Jones, Lorena Alcalá y Héctor Castillo), sumado al hecho de que en las próximas semanas podría aprobarse la ley que elimina las PASO en la provincia. Surge entonces la inevitable pregunta: ¿Estará dispuesto, Gustavo Mac Karthy, a competir en una interna partidaria cerrada contra uno o varios de los candidatos madernistas? ¿Habrá reglas claras para esa eventual interna? Sabido es que Emanuel Coliñir, otro candidato peronista, irá con estructura del partido de la Victoria y en acuerdo con el Frente Renovador, por lo que a lo anterior podrían sumarse otros interrogantes: ¿Buscará Mac Karthy competir por afuera, con la estructura de un partido vecinal?

El paro de ATE y un conflicto, ¿solamente gremial?

Una compleja situación se ha dado entre el dirigente de ATE, Guillermo Quiroga y un sector del gobierno provincial, en cuyo gabinete participa la ministra de Familia y Desarrollo Humano, Mirta Simone, pareja del sindicalista. Hay una lectura que se hace sobre esta situación y el motivo por el que ha escalado el conflicto de ATE, que hasta hace poco era visto como un gremio afín al gobierno y con buena llegada de su referente a ministros como José Grazzini. Sin embargo, la situación se tornó mucho más tensa con el ministro de Gobierno, Cristian Ayala (de buenos vínculos con otros gremios estatales, como UPCN y SOYEAP) y el secretario de la Gobernación, Alejandro Sandilo. Desde ATE denuncia que les incumplen o cajonean acuerdos, que no se cumplen o se traban decretos para activar acuerdos ya firmados, o demoras en las recategorizaciones de salud (que fue uno de los fundamentos del paro de la semana pasada). La situación empeoró aún más el viernes último, cuando el gremio rechazó la aplicación de la conciliación obligatoria.

Quienes conocen los pasillos internos del gobierno, se preguntan sin embargo si el conflicto puede ir más allá de los motivos gremiales. ¿Se mezclan cuestiones internas del gabinete? ¿La situación entre Ayala y Quiroga puede desestabilizar a la ministra Simone? Hay muchas aristas que rodean al enfrentamiento, con no pocas preguntas que quedan en el aire.

El bloque radical repartido entre Biss y Torres

El viernes último llegaron a Comodoro Rivadavia Damián Biss y el diputado Manuel Pagliaroni para concretar una reunión con la otra legisladora que integra ese bloque, Andrea Aguilera, para definir la posición a adoptar frente al proyecto de eliminación de las PASO. No hubo tiempo para convocar a la Convención Provincial de la UCR, a fin de contar con una postura institucional, en un tema que genera muchos roces internos, que en su momento llegaron a motivar la intervención de líderes nacionales de Juntos por el Cambio, como Gerardo Morales y Mauricio Macri, ante el entusiasmo con el que la conducción radical de Chubut apoyó la iniciativa para eliminar las primarias.

El intento de ese cónclave, que finalmente no se concretó, era lograr una postura que evite nuevas implosiones: hay que recordar que la diputada Aguilera es cercana a Gustavo Menna, un radical de buena sintonía fina con Ignacio Torres, quien la semana pasada volvió a criticar con dureza el intento de modificar el sistema electoral. Las señales que recibieron desde el ámbito nacional fue que eviten exponer a la coalición en una votación que no necesita de esos dos votos para definirse, ni en un sentido ni el otro. Desde el entorno de Biss se comentaba que la apuesta de máxima es lograr una abstención de ambos legisladores, ya que Pagliaroni (que responde a Biss) también se había expresado abiertamente a favor de la eliminación. Por ahora, al parecer, quedaron librados a su propio criterio.

¿Cambio de fórmula en el PJ de Comodoro?

La ausencia de Germán Issa Pfister en la apertura del Foro de Transición Energética y la Expo Industrial el viernes último disparó varios rumores en el cierre de la semana, sobre todo al considerar que en primera fila de esa jornada se vio, acompañando al intendente Juan Pablo Luque, al secretario de Gobierno Maximiliano Sampaoli.

Concretamente, el rumor que atravesó la jornada, en algunos casos como afirmación y en otros como interrogante, es si se había producido algún cambio en lo que hasta aquí aparecía, aún sin oficializar, como la preferencia de Luque por su secretario de Hacienda para encabezar el proyecto de sucesión en 2023, secundado por el propio Sampaoli (ya se reflejó en este espacio el espíritu de equipo que le destacan en su entorno, asegurando que no tenía problemas en ser el ‘número 2’ de esa hipotética fórmula).

Lo cierto es que el comentario se escuchó no sólo en ámbitos oficialistas, sino hasta en referentes de la oposición, en el cierre de la semana.” ¿Qué pasó, el número 2 pasó a ser el número 1?”, fue la frase.

El origen del rumor, más allá de la foto

Claro que el rumor no se originó sólo en la ausencia de una foto, sino que se habría comenzado a entretejer en la noche anterior. Fue durante una cena con la embajadora chilena que estuvo visitando la ciudad en esa jornada, en la que hubo conversaciones reservadas entre figuras del oficialismo local, en las que se escuchó la mención de que finalmente la postulación local sería encabezada por el actual secretario de Gobierno. Maxi Sampaoli. Alguien, que estaba a las espaldas del mismo funcionario, le habría escuchado decir, según el rumor que llegó a esta columna: “No creo que Othar quiera enfrentarme”, en alusión a la postura del viceintendente y su intención de impulsar su propia candidatura. ¿Habrá escuchado bien, el chismoso que paró la oreja en una conversación de la que no participaba?

Dos cenas para una misma invitada

En esa cena hubo una situación extraña, que algunos no dudaron en calificar como ‘papelón’ (aunque no se sabe bien a quién correspondería). Es que también se encontraba invitada otra visita ilustra a la ciudad, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. Sin embargo, cuando llegó al salón en el que iba a concretarse la tertulia, alguien del gobierno provincial la buscó y le dijo: “ah, vos venís a la otra cena?” Y la acompañó, gentilmente, hacia la cena que había organizado el gobernador Mariano Arcioni.

Al parecer, la situación se vincularía con el grado de tensión que atravesó la relación entre Arcioni y Luque en las últimas semanas, luego de aquellos dichos del intendente comodorense sobre un potencial interés del gobernador en candidatearse a diputado nacional y el pedido para desdoblar las elecciones.

Parte de ese clima se vio reflejado durante el acto de los 100 años de YPF, el viernes 14 de octubre y también en los primeros momentos de la Expo Industrial, el pasado viernes 21. No obstante, también en ese evento se los vio, luego de algunos comentarios graciosos de colaboradores cercanos, estrecharse en un abrazo. ¿Será el inicio de una tregua?

La renuncia del concejal Panquilto al bloque y las consecuencias que algunos vaticinan

Tras el cierre de la sesión del jueves último, el concejal Marcos Panquilto formalizó su renuncia al bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadvaia, algo que pese a los intentos de varios, no pudieron revertir.

Entre las explicaciones que se escucharon respecto de lo que había pasado en la sesión y en forma posterior, tuvo fuerte incidencia, en las primeras horas, el hecho de que Panquilto impulsaba el nombre de Sebastián Hourcade para integrar el Ente de Control de Servicios Públicos, lo que fue rechazado por sus pares y finalmente terminaron votando por el nombre de Carlos Jurich, que será quien represente a ese sector legislativo.

Sin embargo, también hubo otras precisiones de quienes conocen los pasillos del Concejo comodorense. Uno de los motivos se vincula con la relación de Panquilto con Gustavo Reyes, en su carácter de presidente de la comisión de Hacienda, con quien no ocultó las diferencias, sobre todo en el manejo de la información.

En concreto, Panquilto criticó la actitud de Reyes, de quien recordó que ingresó como octavo concejal suplente (ocupando el lugar de Maximiliano Sampaoli, al asumir como secretario de Gobierno), en el marco de una integración de listas. Esa situación fue cuestionada más de una vez por Panquilto y quienes siguieron de cerca el tema, aseguran que fue una sumatorio de hechos que se fueron concatenando.

La mano oculta que algunos creen adivinar detrás

Desde una visión más conspirativa, hubo otras versiones que buscaron explicar el hecho. En esa línea, se mencionó la cercanía de Panquilto con Othar Macharashvilli, a quien no pocas voces atribuyen una creciente cercanía política con Ricardo Sastre. El nombre de Sastre aparece también en relación al nombre de Néstor ‘hacha’ Hourcade, padre de quien era el candidato de Panquilto y asesor del vicegobernador.

Desde esa perspectiva, algunas especulaciones vinculaban la decisión del concejal para salir del bloque oficialista a una influencia del grupo político del vicegobernador y también a través de Othar, quien sin embargo fue defendido por quienes presenciaron conversaciones directas: “Othar fue el que más trató de convencer a Marcos para que revierta la decisión, se negaba a recibirle la nota de renuncia”, contó un observador a esta columna.

Las miradas sobre Othar

El viceintendente volvió a estar en el centro de las desconfianzas y malestar general cuando el lunes pasado, 17 de octubre, no participó del acto realizado en Comodoro Rivadavia para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista. “Se fue a reunir con los Sastre”, disparan quienes lo critican con creciente encono en el último tiempo, aun desde ámbitos oficialistas. Quienes lo analizan con mayor equidistancia, trasladaron sin embargo los argumentos del hombre del sombrero para viajar en esa fecha tan peculiar, en la que estuvo reunido con Ricardo Sastre y también con el diputado Carlos Eliceche: “Fui a pedirle explicaciones a quienes quieren eliminar las PASO, para que me cuenten cuáles son los fundamentos para esa ley”, dicen que dijo el vice, al explicar ese viaje en tan peculiar fecha. En Comodoro, dejó un marcado enojo entre los propios.

Los efectos en el Concejo

La salida de Panquilto desde el bloque oficialista genera otros interrogantes. Quienes conocen la interna legislativa local, recuerdan los frecuentes planteos de la concejal, también oficialista, Alejandra Robledo, quien ha tenido cuestionamientos muy fuertes en determinados momentos hacia el Ejecutivo municipal. Desde esa perspectiva, en la oposición se frotan las manos: “en cualquier momento quedamos 6 contra 6”, se escuchó decir en ese ámbito, haciendo cuentas de que también, “en cualquier momento”, Robledo podría optar por conformar su propio bloque unipersonal.

La posibilidad no es descabellada, como reconocieron incluso desde un despacho oficial de Moreno 815, donde no resultó extraña la posibilidad: “sería un gran problema”, fue la lacónica reflexión, poniendo en perspectiva el próximo tema de fuerte impacto para la gestión política, como es el proyecto de presupuesto 2023. “Juan Pablo no puede no contar con el presupuesto aprobado en su municipio, cuando esté peleando la gobernación el año próximo”, fue el razonamiento.

Claro que parara llegar a ese escenario hay que forzar mucho la imaginación. Panquilto aseguró en declaraciones al anunciar su decisión que seguirá votando de acuerdo con lo que la conducción política del PJ local le pida, ya que ratificó su pertenencia partidaria y el proyecto municipal, por lo que resulta difícil proyectar una postura suya enfrentada al Ejecutivo municipal, al menos en un tema tan sensible… ¿no?

Un audio que lo dejó atado a Sastre

Y otra vez aparece el nombre del vicegobernador, entre las bambalinas de esta semana. Es que un audio que circuló entre vecinos de un asentamiento ilegal de zona norte, se escucha decir a una vecina que “tenemos una súper noticia”, para anunciar la próxima visita del vicegobernador hacia el lugar, cercano al loteo del Faro. “Nos llamaron del gobierno provincial para que la próxima semana viene el vicegobernador a recorrer el barrio y va a gestionar para que podamos viajar a Buenos Aires, para reunirnos con las personas del RENABAP”, cuentan las señoras, casi a dos voces, según precisó alguien que escuchó ese audio.

“Va a intervenir a ayudarnos Nación, ya que el municipio, que no quiere interceder por nosotros, porque estamos en un terreno privado pero somos un barrio popular”, habrían expresado las vecinas del lugar, lo que provocó un fuerte dolor de cabeza entre dirigentes locales que vienen trabajando con el tema. En particular, porque el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) brinda una cobertura local para los asentamientos (de los que se prohíben los desalojos por 10 años) pero siempre que se trate de tierras fiscales, no así sobre propiedad privada, como se trata en este caso.

Por eso es que hay quienes comenzaron a sacar turno para ver el resultado de esas gestiones: si finalmente se concreta la visita de parte del vicegobernador Ricardo Sastre y activa la gestión para que las vecinas viajen a Buenos Aires, dan por descontado que el resultado será negativo.

Sin embargo, el dato político vuelve a ubicar al vicegobernador en el territorio comodorense. Y otra vez, los enconos hacia el viceintendente: “Es el que le está abriendo las puertas para que haga este juego”, dicen los más insidiosos y desconfiados.