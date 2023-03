En la política de Chubut, cada quien se gana amigos como puede

Las conversaciones entre Sampaoli y Othar se intensifican

Las versiones hablan de un creciente puente entre Maximiliano Sampaoli, que días atrás oficializó su candidatura a la intendencia de Comodoro Rivadavia y Othar Macharashvili, por ahora su competidor en una eventual interna. Una reunión días atrás y los frecuentes llamados entre ambos alientan la expectativa, hacia dentro del PJ, de que finalmente haya un proyecto común. Ya desde esta columna se había anticipado, cuando comenzó a decantar el nombre del actual secretario de Gobierno para la sucesión de Juan Pablo Luque en el municipio, que su perfil conciliador lo había llevado a decir, en una concurrida reunión de octubre del año pasado, que su objetivo sería convencer al hombre del sombrero: “No creo que Othar, a mí, me diga que no”, fue la frase citada por entonces.

Por ahora no hay nada cerrado, pero desde el entorno de Sampaoli creen que las conversaciones con el vice llegarán a buen puerto. “Todos tenemos que ceder una parte”, se escuchó decir en torno a esos encuentros, aunque no está claro qué habría para ofrecerle al vice, para que decline sus aspiraciones, que ya se reflejan en la ciudad en coloridos y bien producidos ‘afiches’ de campaña. “Puede haber diferencias de estilos, pero en el fondo los dos pertenecen al mismo proyecto y Maxi está de verdad interesado en sumar a Othar”, comentaron quienes conocen esas charlas.

Todavía hay algunas semanas para profundizar en la negociación, ya que aún falta que ambos pongan todas las cartas sobre la mesa, sobre todo a la espera de los resultados en la ciudad de Trelew, que comenzarán a acomodar el tablero para el resto de la provincia.

Los compañeros sean unidos

Esas conversaciones tienen como música incidental las declaraciones de Carlos Linares, hacia fuera y hacia dentro, que sigue expresando su predisposición a ‘ponerse los cortos’ y salir a jugar, de nuevo, el partido por la intendencia de Comodoro. La foto en la que se mostró junto a José Glinski, “en busca de la unidad del PJ”, disparó algunos comentarios jocosos, entre los que no se descartó la de una posible “fórmula” en esa imagen. Bromas al margen, Linares insiste en manifestar su predisposición para el caso de que Cristina le ordene jugar esa candidatura, para lo que se muestra dispuesto a pelear una interna, llegado el caso.

“Carlos amaga porque sabe que tiene un caudal de votos importantes, pero hay que recordar cómo le fue en la general en las últimas elecciones”, dicen en círculos políticos, para echar mano a los resultados de las legislativas de noviembre 2021: fue cuando el actual senador obtuvo el segundo lugar en el departamento Escalante, detrás de Ignacio Torres, aunque considerando sólo a Comodoro Rivadavia (sin incluir a Rada Tilly) el ex intendente consiguió una muy ajustada victoria, por algo menos de 1.200 votos.

Cuando la política puede ser un ring de boxeo

Parece que la renuncia de Viviana Navarro al bloque de concejales del Frente de Todos estuvo precedida de discusiones y cruces poco amables entre compañeros justicialistas, a juzgar por la escena de pugilato que, según contaron tres testigos (indirectos) a esta columna, ocurrió en la noche previa al desenlace del viernes.

Tal como informó ADNSUR, el problema se originó tras la separación del cargo de quien se venía desempeñando como secretaria de bloque, Andrea Quinteros, quien oficializó su decisión a través de una nota oficial, en la que habló de diferencias políticas. Más allá de esas divergencias, que todos insisten en señalar que son más bien “cuestiones internas”, el hecho no tan político es que el esposo de la ex funcionaria habría increpado directamente al concejal Gustavo Reyes por el desplazamiento: algunos hablan de un forcejeo, otros, directamente, de un par de piñas que habrían impactado sobre el concejal. Reyes tampoco sumó muchos amigos en las últimas semanas. En la sesión anterior denunció, públicamente, que había sido amenazado por un particular, a través de redes sociales, durante la audiencia pública por las tarifas de electricidad, agua y cloacas.

El cimbronazo por la salida de Navarro

Más allá del folclore político, lo concreto es que la concejal Viviana Navarro dejó el bloque, lo que sorprendió a más de uno, ya que permanentemente estuvo alineada con el oficialismo y ha sido de las ediles que más ‘ponen la cara’ en temas urticantes, tanto para el Ejecutivo local como para el gobierno nacional. Si bien se descuenta que seguirá votando en línea, no deja de reflejar un impacto en la estructura legislativa, que deja al bloque justicialista con 6 integrantes, tras la salida que se había producido el año pasado, por parte de Marcos Panquilto.

Otra concejal que supo ser crítica desde adentro, Alejandra Robledo, se ha mostrado menos proclive a seguir esos pasos, particularmente desde principios de este año, ya que sobre fines de 2022 también se especulaba con que en cualquier momento podría ‘romper’. Hay que recordar, finalmente, que Navarro preside la comisión de Tierras del Concejo, por lo que en los próximos días se verán los movimientos internos, para conocer si continúa al frente de esa problemático espacio, o si se produce algún cambio.

Fuerte interna en camioneros: amigos ya no son los amigos

La interna del sindicato Camioneros, que inició un proceso electoral que culminará el próximo 16 de junio con la ¿renovación? de autoridades, tuvo un confuso y grave episodio la semana pasada, particularmente en la ciudad de Trelew, donde la carrera por la intendencia fue el telón de fondo para un episodio poco claro. Ocurrió cuando un grupo que responde a Elías Guzmán, ex secretario adjunto del gremio y hoy enfrentado con la conducción de Jorge Taboada, realizaba pintadas a favor del primero y fueron sorprendidos por otro grupo. A partir de ahí, dos versiones para un mismo hecho: los disidentes afirman que quienes los atacaron a tiros responden al oficialismo, mientras que el propio Taboada salió a decir que no tuvieron nada que ver con el ataque y lo calificó de “mentira”.

La policía, por su parte, confirmó que en el lugar se encontraron 9 vainas servidas y 3 cartuchos de balas en el lugar, pero aún no identificó a los agresores. Luis Collio, candidato a intendente de Trelew por el partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), creado por el sindicato Camionero, afirmó que “nos quieren ensuciar la campaña a intendente con la elección sindical. No fue nuestra gente”.

“Los sacamos porque estaban haciendo cagadas”

La interna tuvo otro episodio en la asamblea extraordinaria realizada el viernes 17 de marzo en Comodoro, donde hubo momentos de tensión cuando el grupo de Elías Guzmán denunció que no se le permitió el ingreso al Gimnasio Municipal número 1, aunque la situación no se salió de cauce. “No hay democracia sindical”, vociferó Guzmán ante los medios que cubrían el evento, mientras desde la conducción gremial se afirmaba lo contrario, para sostener que las puertas estaban abiertas. Finalmente la asamblea transcurrió con normalidad, se designó a la junta electoral, que fijará los pasos a seguir para las elecciones del 16 de junio. La integrarán Marcos Paura (Presidente), Darío Saldivia (Secretario), Bruno Chicuy (Vocal), Daniela Montero (Suplente), Silvina Fagiolini (Suplente), y Gustavo Quiñenao (Suplente).

“Los que están cuestionando y ensuciando a la Institución es gente que la sacamos porque estaban haciendo ‘cagadas’. Los Camioneros estamos unidos y los que se fueron no tienen ninguna posibilidad de volver, por más que salgan a decir y a hacer lo que están haciendo”, afirmó Taboada.

Escalada judicial por la renta hídrica

El enfrentamiento entre los diputados cordilleranos Rafael Williams y Carlos Mantegna con el vicegobernador Ricardo Sastre, en relación a ley de Renta Hídrica que fuera vetada por éste, cuando ejercía el Poder Ejecutivo durante el verano, tuvo un nuevo capítulo. La disputa inició una escalada judicial, a partir de la presentación de los legisladores, junto al intendente de Trevelin, Héctor Cano Ingram, en la Cámara de Apelaciones de Esquel, que declaró admisible un amparo que busca declarar la ilegalidad del veto, porque se habría aplicado fuera los plazos legales.

Según argumenta la presentación, la resolución para notificar a la Legislatura sobre el rechazo a la ley ingresó sin firmas ni sellos el 6 de enero, lo que se habría subsanado 3 días después (vencido ya el plazo legal de 10 días hábiles para realizar el veto).Se cuestiona además de que el vicegobernador “se notificó a sí mismo”, ya que firmó la decisión cuando reemplazaba al gobernador (en uso de licencia) y luego recibió ese instrumento, a su regreso al rol de presidente de la Legislatura. A mayor abundancia de argumentos, los denunciantes sostienen que debió haber convocado a la comisión de receso, para evaluar una posible insistencia sobre la norma, algo que finalmente no se concretó.

De cómo ganar amigos (o enemigos) en la cordillera

Más allá de la discusión legal, que será resuelta por la justicia (si hace lugar al planteo, la ley quedaría promulgada), lo que quedó roto es el vínculo político. Sastre no se quedó atrás y salió a cuestionar a los dirigentes cordilleranos, al plantear que no hicieron nada por el desarrollo de su región en los últimos años, acusándolos además de desconocimiento sobre el procedimiento normativo. Los legisladores criticaron, a su vez, la falta de cumplimiento del compromiso previo para impulsar la norma, mientras que el gobernador Arcioni avaló la decisión de su vice, al señalar que resultaba inaplicable la ley (cuyo espíritu era retribuir una mayor porción de la regalías hidroeléctricas a los municipios cordilleranos) y comprometer un fondo especial por otra vía.

Lo que está claro es que Ricardo Sastre, que apunta a consolidar su precandidatura a la gobernación, no está ganando amigos en la cordillera. Lo que algunos se preguntan, paralelamente, es qué hará Juan Pablo Luque con este tema, ya que si bien inicialmente apoyó el proyecto, a través de la votación favorable del bloque del PJ, cuya presidenta Adriana Casanovas le reporta directamente, no se ha expresado luego del veto, ni tomó postura a futuro respecto de un tema que es de alta sensibilidad para la zona en donde se emplaza la represa Futaleufú y genera los mencionados ingresos especiales.

No lo conoce, pero podría (re) conocerlo en breve

Gustavo Mac Karthy trata de tomar distancia de Javier Milei y así lo reiteró en los últimos días, tal como reflejó ADNSUR, al señalar que no conoce al economista que aspira a ser presidente: “el acuerdo, él lo tiene con Treffinger”, se despegó ‘Kukito’. Hay que recordar que la relación con el PJ no quedó bien tras la alianza del ex vicegobernador con el empresario que va por la gobernación, tras la buena elección en las legislativa de 2021.

Está claro que la estrategia de Mac Karthy es mantener la distancia, hasta donde pueda, con Milei, pero al mismo tiempo no pierde de vista su agradecimiento hacia César Treffinger, porque a partir del acuerdo puede contar con su estructura partidaria para presentar la candidatura a intendente de Trelew.

Mac Karthy, hasta ahora, no ha expresado si apoyará también a Treffinger en su intento por la gobernación, pero no hay que descartarlo. En ese caso tendría la posibilidad de integrar la lista de legisladores provinciales con gente de su sector, pero ya en ese escenario le sería difícil seguir ‘desconociendo’ al candidato que propuso liberar la venta de órganos a favor de quienes puedan pagarlo.

Biss acompañó a Morales en su lanzamiento presidencialista

Damián Biss y Gustavo Menna, los integrantes de la fórmula a la gobernación que impulsa la UCR provincial en su interna de Juntos por el Cambio, participaron del acto de lanzamiento la Presidencia de la Nación de Gerardo Morales, en lo que pareció una devolución de gentilezas para con el jujeño, que vino a Chubut para el lanzamiento de Federico Massoni. La presencia del jujeño no fue precisamente un talismán, visto el resultado que tuvo el ex ministro en la interna trelewense. De todos modos, no vino a la provincia sólo por eso, sino para apoyar, fundamentalmente, al actual intendente de Rawson en su carrera por la provincia. Morales lanzó su candidatura el 15 de marzo pasado, en un colmado teatro Gran Rex de Buenos Aires. Biss y Menna, ¿aportarán la cábala para que la candidatura avance en el poblado escenario de Juntos por el Cambio?

No nos habíamos dado cuenta

“No fue bueno el camino que tomó Mario Das Neves con el endeudamiento de 650 millones de dólares y lo dije en su momento, Chubut no debió endeudarse”, manifestó el ex ministro de Economía de la provincia, Alejandro Garzonio, en declaraciones a FM del Lago.

La referencia es al bono que este año demandará más de 30 millones de dólares por trimestre. La frase de que no fue bueno el resultado de la deuda es cierta. Tan cierta como el hecho de que Garzonio fue ministro de Economía de Mariano Arcioni en aquellos primeros meses de 2019, cuando firmó la paritaria con gremios estatales que al poco tiempo se reveló imposible de pagar: tanto, que derivó en los pagos escalonados de salarios y la gran cantidad de meses sin clases para toda una generación de chubutenses.

Todavía es posible encontrar, en los archivos recientes, alguna declaración del ex funcionario, donde afirma que aquella paritaria no la manejó él, sino que “estuvieron en manos de Marcial Paz, quien se desempeñaba como ministro coordinador”. Garzonio fue un visionario. Es que eos dichos fueron pronunciados en diciembre de 2019, pocos meses antes de que la recomendación de lavarse las manos con alta frecuencia, a raíz del virus que puso en vilo al planeta, comenzara a popularizarse.