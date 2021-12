El acto oficial por el 114° aniversario del descubrimiento del petróleo se llevó a cabo este lunes pasadas las 11: 20 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Y.P.F en el barrio General Mosconi, con la presencia del gobernador Mariano Arcioni, el vicegobernador Ricardo Sastre, el intendente comodorense Juan Pablo Luque, el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos. Además de la presencia de otros funcionarios, concejales, diputados provinciales, legisladores nacionales y miembros de gremios regionales.

El primero en hablar fue Miguel Scaruli, presidente del Centro de Jubilados de YPF, pidió un minuto de silencio al inicio del acto por las muertes que dejó el coronavirus. “Damos gracias a la vida por nuestra salud que nos permite estar acá y hacer un minuto de silencio por las personas que este virus se llevó”.

Por su parte, Arcioni indicó que este día invita a un balance. “Esos pioneros que creyeron en el esfuerzo, la esperanza y el futuro desde el año 1907. A lo largo del tiempo tuvimos muchos sinsabores pero ahora desde la sociedad social empresaria y de los gremios. Esa capacidad de encontrar y buscar la paz social para sentarse en una mesa de consenso, porque de la paz social vienen las inversiones y el desarrollo, que es lo que necesitamos nosotros”.

"Ya no necesitamos más la agresión tras finalizar las campañas electorales. Jamás me habrán escuchado victimizándome. Nadie me va a decir que deje a un compañero en la calle o a una familia sin sustento económico. Esa recomposición la tenemos que lograr todos juntos”.

Asimismo, indicó que “Tenemos una provincia y una cuenca maravillosa, hoy todos hablan de vaca muerta. Pero nuestra cuenca es la mayor exportadora del país. Al mes de octubre la provincia exportó por 1.300 millones de dólares y ahí nos tenemos que encontrar todos juntos”.

Y destacó que se debe comenzar a trabajar en una menor retención de exportaciones, y en la quita de impuestos en los puertos patagónicos. “Primero nuestra provincia y primero nuestros ciudadanos. No se merece un argentino que discutamos cosas que nos lleven absolutamente a nada. La política es la política pero tenemos que ir de la mano todos. Así tenemos que trabajar, siempre mirando al prójimo", manifestó.

El gobernador reconoció la importancia de hablar de la “diversificación” económica “siempre con respeto”. Mencionó el escrache violento a Rafael Williams en su casa en Esquel: “eso no es democracia. Se tiene que debatir en base al consenso y respeto hacia el otro” y pidió que no haya más grietas. “Tenemos la obligación de un único objetivo que es el bienestar de nuestras familias, trabajadores y nuestra provincia”.

Finalmente, destacó el rol de la petrolera CAPSA con la que se suscribió un acuerdo para que los yacimientos maduros tengan incentivos que generen más fuente de trabajo digno. “Mi agradecimiento hacia ellos y hacia todas las operadoras con las que vamos a seguir discutiendo y debatiendo para garantizar los niveles de inversión”.

UN FESTEJO CON RECLAMO POR LA FALTA DE AGUA

Por otro lado, Luque resaltó que este nuevo aniversario se festeja “mirando hacia el futuro” con muchos proyectos, con muchas posibilidades de inversiones y de generación de puestos de empleo. “Pero sobre todo poder seguir haciendo crecer a nuestra región que tanto le viene dando a la república Argentina”.

"Hoy festejamos 114 años de petróleo, de miles de millones de inversiones y de gente que se rompe el lomo para poder darle a la industria nacional beneficios importantes pero hace 4 días Comodoro no tiene agua y eso no puede ser una cuestión que no de lo mismo", dijo. Lamentó que no se haya reiniciado la obra del acueducto de Sarmiento para poder “vivir con mucha más dignidad”.

Y señaló la importancia de la “unión” tras los momentos electorales. “Tenemos la obligación de juntarnos y en vez de ponernos palos en la rueda” trabajar para que crezcan los pueblos. “Necesitamos que nuestra gente sea rica en el día a dia”, afirmó.