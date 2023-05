En campaña, Luque se reunió con prestadores turísticos de la Comarca Andina

El candidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, mantuvo encuentros con representantes de las Cámara de Comercio de Esquel y Trevelin; prestadores turísticos, empresarios y referentes de Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, El Maitén y Cushamen con el objetivo de continuar afianzando el plan que tiene el candidato para fortalecer el turismo en toda la provincia.

Este sábado el candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, se reunió con representantes de la Cámara de Empresarios de Chubut, Cámara de Comercio de Esquel y Trevelin, prestadores que desarrollan y apuestan por la actividad turística en Chubut en las distintas localidades de la comarca andina, uno de los destinos más elegidos en el país por sus bellezas naturales, “un potencial que necesita infraestructura para seguir creciendo”, consideró.

Luque aseguró que busca la participación de todos los sectores turísticos para trabajar en mejorar la conectividad aérea, terrestre, las comunicaciones, los pasos fronterizos, ampliar los aeropuertos y dotar de mayores servicios básicos a la comarca para desarrollar la actividad y recibir a los visitantes de la mejor manera posible.

El turismo se convirtió en una de las actividades más importantes dentro de la economía de la provincia, que tiene lugares increíbles para mostrar sus atractivos y que ya son visitados por miles de turistas de todo el mundo.

Tras mantener los encuentros con los sectores turísticos de la comarca andina,Luque, afirmó que “seguimos trabajando, escuchando y recibiendo proyectos concretos, para ser tenidos en cuenta directamente en los temas que nosotros pretendemos cuando nos toque gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre”.

Además, ponderó que “son regiones que tienen la posibilidad de darle esperanza a Chubut, porque tiene mucho potencial para crecer, y cada vez que me junto con estos sectores, lo confirmo”.

De la misma manera, “tuvimos reuniones con jóvenes emprendedores de Esquel y de Trevelin, con distintas actividades relacionadas con lo turístico, el esparcimiento y lo gastronómico”, detalló Luque.

También analizó la realidad actual del sector. “De nada sirve todo el potencial turístico que tenemos en la provincia si no revertimos la falta de inversión y de infraestructura. El aeropuerto de Esquel es un ejemplo: tiene muchas oportunidades de turismo internacional, pero si no se terminan esas obras, no hay variedad de vuelos que sean estratégicamente coordinados, se estanca”.

En esa línea, el candidato a gobernador expresó que “no podemos permitirnos perder posibilidades de competencia, de la misma manera que debemos mejorar la infraestructura hotelera en las ciudades. Nada va a crecer y se va a modernizar si no impulsamos mejores alojamientos para generar un turismo receptivo”.

Plan estratégico y políticas de Estado

Para Luque el crecimiento del turismo en la provincia “va de la mano de un plan estratégico con el mismo sector turístico, donde sean ellos mismos quienes también nos guíen en que es lo que hay que llevar adelante para este sector”.

Por eso, consideró, el corredor turístico en la cordillera “tiene que estar integrado por cada una de las ciudades de la comarca andina. Lo bueno es que los sectores están trabajando como una unidad, sabiendo concretamente cuáles son los inconvenientes para poder discutirlos dentro de una mesa, donde están las distintas cámaras de turismo”.

El candidato a gobernador comparó la política turística de Comodoro Rivadavia donde los distintos actores se integraron “a un ente autárquico como Comodoro Turismo y son parte de ese directorio donde opinan, resuelven los problemas. Difundimos un proyecto que es maravilloso, que le damos marketing y presupuesto para desarrollarlo y buscar inversiones. Esto es lo mismo, pero potenciado en la provincia, que no tiene límites en cuanto a las oportunidades que tenemos que trazarnos”.