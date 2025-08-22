Emergencia pediátrica: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro en el Senado

En una sesión que se extendió durante la madrugada, el Senado de la Nación aprobó con 62 votos afirmativos y ocho negativos la ley que declara la emergencia pediátrica y de residencias médicas, una medida que implica un fuerte respaldo parlamentario en medio de la crisis sanitaria y constituye otro revés político para el presidente Javier Milei.

El voto de Neuquén

Los tres representantes neuquinos se pronunciaron de manera favorable a la iniciativa. Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) apoyó el proyecto, al igual que los senadores de Unidad Ciudadana, Oscar Parrilli y Silvia Sapag, que también acompañaron el dictamen.

El voto de Río Negro

En la vecina provincia, los tres senadores también se manifestaron en la misma línea. Claudio Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) votaron a favor, al igual que Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

De esta manera, los seis senadores patagónicos de ambas provincias respaldaron la emergencia pediátrica y de residencias médicas, alineándose con el amplio consenso alcanzado en la Cámara alta.

Qué establece la nueva ley

El texto aprobado establece que las autoridades deberán garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurando el funcionamiento de los hospitales públicos dedicados a la atención de niñas, niños y adolescentes.

Entre los puntos centrales se destaca la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, con especial inclusión de los residentes nacionales de todas las especialidades que se desempeñan en hospitales pediátricos y no pediátricos. Según lo votado, la mejora salarial no podrá ser inferior a los niveles reales de noviembre de 2023.

Asimismo, la norma dispone que los profesionales de salud quedarán eximidos del pago de Ganancias en actividades críticas, horas extras y guardias. También faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y a utilizar fondos de las reservas previstas para contingencias sanitarias.

