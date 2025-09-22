El Gobierno de la Nación promulgó este lunes a la madrugada, a través del Boletín Oficial, la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del Congreso al veto presidencial. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen al Presupuesto Nacional.

Según el Ejecutivo, la creación de la nueva pensión implicaría un gasto de $2,1 billones en 2025 (0,26% del PBI) y de $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A esto se sumarían los costos del Programa Incluir Salud y de la compensación a prestadores, lo que elevaría el gasto total a más de $3 billones, es decir, el 0,35% del PBI.

El Gobierno argumentó que el Congreso no especificó de dónde saldrían los fondos, como exige la Ley de Administración Financiera. También recordó que el jefe de Gabinete solo puede reasignar partidas ya existentes, lo que no alcanza para cubrir semejante gasto. Por eso, la ejecución quedó en suspenso hasta que el Congreso autorice un aumento del presupuesto.

La oposición había logrado revertir el veto de Milei con mayorías especiales en Diputados y el Senado, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la norma. Pero al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que sin previsión de recursos, la ley es “inviable” y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso una readecuación del Presupuesto 2025 para reforzar la atención a las personas con discapacidad. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se incrementaron los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir del 1° de octubre, con el fin de actualizar los pagos a prestadores del sistema.

Mientras tanto, el Gobierno hizo un ajuste interno para atender reclamos urgentes de prestadores y garantizar, al menos parcialmente, la cobertura a las personas con discapacidad.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE DISCAPACIDAD?

✅ 1. Declaración de emergencia en discapacidad. La ley declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

✅ 2. Objeto. Busca asegurar que el Estado adopte todas las medidas necesarias (legislativas, ejecutivas, administrativas) para cumplir con los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (salud, educación, trabajo, habilitación, rehabilitación, vida digna, participación social).

✅ 3. Quiénes son Personas con Discapacidad. Se define de acuerdo con el estándar de la Convención: personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con barreras, ven limitada su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad con los demás.

✅ 4. Pensión no contributiva por discapacidad. Se crea una pensión no contributiva específica para personas con discapacidad (“Pensión por Discapacidad para Protección Social”). Boletín Oficial. Requisitos mínimos: incluir el Certificado Único de Discapacidad (CUD), identidad, edad, nacionalidad o residencia para extranjeros, ingresos menores a dos salarios mínimos vitales y móviles, y no estar protegido por otro régimen previsional. Será compatible con el trabajo formal mientras los ingresos no superen el tope (dos salarios mínimos). Si superan ese monto, la pensión se suspende mientras dure la situación.

✅ 5. Actualización y compensación de aranceles/prestadores. Los aranceles para las prestaciones básicas de atención integral según la ley 24.901 deberán actualizarse conforme al índice de movilidad (el que rige jubilaciones, etc.). Se establece la necesidad de financiamiento para liquidar montos adeudados a prestadores.

✅ 6. Fortalecimiento institucional y financiamiento. Dispone que se asegure financiamiento adecuado y sostenible para todas las medidas de protección, derechos sociales, programas de inclusión y prevención de la discapacidad. Se faculta al Jefe de Gabinete para hacer las modificaciones pertinentes en el Presupuesto para garantizarlo, pero impone que para ello no se recorten partidas ya destinadas a “Servicios Sociales”.

✅ 7. Procedimientos administrativos y certificación del CUD. Refuerza la validez nacional del Certificado Único de Discapacidad, su otorgamiento, actualización, etc.

✅ 8. Reglamentación. La ley debe reglamentarse dentro de los 30 días de su sanción.

✅ 9. Orden público / vigencia legal. Es de orden público y se aplica en todo el territorio nacional.