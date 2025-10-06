La causa Emergencia Climática sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando vecinos presentaron un escrito en el que reunieron miles de firmas para exigir a la Justicia que avance con la investigación.

El expediente, cuyo primer juicio concluyó con sentencias a empresarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, derivó en la causa denominada "Emergencia Climática II". Esa nueva investigación derivó en allanamientos al exsecretario de Hacienda de Comodoro, Germán Issa Pfister.

Ahora, damnificados por las inundaciones de 2017 volvieron a denunciar corrupción por desvío de fondos y a pedir "que no le mientan más a la gente", exigiendo que se realicen obras hídricas esenciales que fueron anunciadas en el pasado y nunca se concretaron.

En total, los vecinos de los barrios Laprida, Kilómetro 8, Roca, Juan XXIII, la zona sur y del barrio Pueyrredón, entre otros, reunieron más de 3.000 firmas y presentaron el escrito en el Concejo Deliberante, como así también en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

"Estuvimos en Emergencia y en 2022 llegó el anuncio, nos prometieron las obras, y este año lamentablemente nos enteramos de que esa obra, con ese cartel anunciando a la empresa Fabri, no se va a realizar", relató una de las damnificadas.

Además, pidió "reforzar el pedido sobre estas obras para tener tranquilidad, porque hoy los vecinos no dormimos cada vez que hay una alerta climática". Y agregó: "El proyecto está, y estamos esperando las obras que nos prometieron, porque Comodoro Rivadavia las necesita imperiosamente".

"No hubo voluntad en realizar esas obras, este año nos volvimos a inundar, por eso volvemos a reiterar el pedido de todos los vecinos de la ciudad, porque cada lluvia que acontece en Comodoro nos afecta a todos", indicó otra vecina.

Los vecinos señalaron además que el riesgo de una nueva catástrofe sigue latente. "Los indicadores dicen que nos vamos a seguir inundando, por eso queremos respuestas", lamentaron.

También cuestionaron la falta de respuesta de las autoridades. "Sufrimos las consecuencias de las inundaciones; recuerdo que en ese momento me ayudaron con 30.000 pesos cuando había perdido muchísimas cosas, sin que nadie me preguntara en qué me podía acompañar", relató otra vecina que perdió muebles y electrodomésticos durante la emergencia climática de 2017.

"Mi Comodoro querido, donde yo nací, dio todo para la Nación, y ahora siento que no tenemos nada", reclamó la damnificada, al mismo tiempo que pidió "sacarle los fueros a todos los políticos, así el que roba sabe que va a tener que pagar; por eso parece que están algunos tan desesperados por obtener un cargo, pero los comodorenses tenemos memoria".