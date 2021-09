Este jueves, nueve de los once imputados fueron declarados culpables en la causa por corrupción durante el temporal de marzo de 2017 en Comodoro. Durante el proceso se encontraron elementos de prueba suficientes para responsabilizaron los sobreprecios y expedientes fraguados para la compra de elementos para los damnificados que nunca llegaron a la zona de emergencia.

El tribunal - integrado por Miguel Caviglia como presidente, Jorge Novarino y Fabio Monti- resolvió, minutos antes de las 12 de este jueves 23 de septiembre, declarar en forma unánime culpables los ex funcionarios acusados, Diego Correa, Diego Luters, Vanina Barale, Marcelo Suarez y Leticia Huichaqueo.

Temporal en Comodoro: El perjuicio estimado contra el Estado superó los 15 millones de pesos.

En tanto, la comerciante Cecilia Sadaba fue absuelta al considerarse que los sobreprecios por los cuales estaba imputada “no constituye delito alguno”. También fue absuelto Cristian Orsi y Guillermo Williams.

LAS PENAS

El fiscal Omar Rodríguez confirmó - tras el veredicto- que mantendrán el pedido de penas contra los ex funcionarios de más de tres años. "Por lo que serán de cumplimiento efectivo en caso de quedar firme la sentencia", adelantó tras recordar que la pena para este tipo de delitos la "máxima es de 6 años".

Ante la baja condena para los ex funcionarios, explicó que sin dudas hay "inconsistencias" en algunas normas, ya que si, por ejemplo, "un policía hubiese cometido un robo en el marco de una inundación. Entra a una casa, rompa la puerta y se lleva un televisor. La pena hubiera sido en expectativa de 13 años y 4 meses. No tiene ese agravante particular porque es una administración infiel", sostuvo.

Por otro lado, se mostró satisfecho con la decisión del tribunal al sostener que fue una causa muy compleja. “Es una causa que tiene que ver con que se dio en una situación tremenda con mucha gente sufriendo y en ese contexto , funcionarios y particulares se dedicaron a llevarse plata para sus bolsillos”, recordó.

Y adelantó que “vamos a solicitar medidas cautelares para recuperar el perjuicio contra el Estado y para los funcionarios la inhabilitación adosada a la prisión”.

Finalmente, el fiscal confirmó que la imposición de penas se dará a conocer el próximo martes a las 9 de la mañana en la oficina Judicial de Rawson.