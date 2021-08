La precandidata a senadora por el Frente de Mujeres Justicialistas, Lorena Elisaincin, brindó una entrevista al programa "Sin Hilo" que emite Canal 12 y ADNSUR. Allí puso en valor la participación de una lista íntegramente conformada por mujeres en busca de lograr representación de mujeres de Chubut en el Congreso de la Nación.

Elisaincin manifestó que esta lista de Mujeres del PJ plantea que "venimos a transformarlo todo” en un mundo de la política con preponderancia de hombres. Hace mucho tiempo que venimos reclamando por ingresar o que nos tengan en cuenta en el armado. Estamos pidiendo la renovación dentro del PJ y los lugares de representación de las mujeres pero ‘no hubo quórum’. Todas las agrupaciones dirigidas por mujeres quedamos afuera. Sólo entraban las organizaciones dirigidas por los hombres”, reconoció.

Y en este marco, destacó que "estamos tratando de ingresar en el armado, que nos tengan en cuenta en el PJ, la representación de las mujeres. Las agrupaciones lideradas por mujeres quedaban afuera. Hoy estamos con una lista propia" , dijo. Y f fue más allá al sostener que el objetivo futuro es que "quiero una presidenta mujer en el PJ". Y al respecto, indicó “nosotras vamos por todo. Vamos por el PJ, por el 2023 más allá del resultado de estas elecciones. Estamos realizando un proyecto político para Chubut que se integre a Nación”.

“El PJ no se adapta a los cambios del momento. Me encanta que las mujeres ocupen cargos pero quiero a una mujer como presidenta. No conozco a Linares personalmente. Dicen que es una buena persona”, reconoció.



Asimismo, Elisaincin señaló que "Venimos perdiendo las elecciones, y si no arrastra la boleta Cristina o Alberto perdemos, ese es el cuestionamiento que se tiene que hacer el partido. No se está adaptando el Justicialismo" .

La precandidata además, tuvo palabras para Federico Massoni, quien competirá por una banca en Senadores por Chubut Somos Todos. "Me gustaría que el ministro trabaje un poco más, y menos en las elecciones", opinó.