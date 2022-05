Este martes, apareció Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y sin medir sus palabras, apuntó directamente contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner. "No va a parar hasta vaciar el Gobierno", afirmó

A su vez, la ex legisladora se refirió a los conflictos que tiene el kirchnerismo contra el presidente Alberto Fernández e indicó que "en la Argentina pasa lo mismo que en Rusia con la guerra, uno de los actores, que este caso es Cristina, no va a parar, ya no puede parar más".

A raíz de esto, la tarea de la oposición es "tratar que continúen las instituciones, que continúe el Gobierno", reflexionó.

En cas de una potencial caída de Cristina Kirchner, Carrió argumentó: "Ella no gana nada porque ya fracasó. Cuando en algunos momentos una persona rompe todo es porque en realidad va a romper todo lo que existe porque ella fracasó en la vida. Ella quiere que todos fracasen, la oposición y el Gobierno", dijo en una entrevista a La Nación.

Por último, cree que "el Gobierno se desarma. Tenemos como positivo, respecto de otras crisis monumentales, que Juntos por el Cambio no está en el golpe institucional. El boicot del gobierno actual es culpa de la propia vicepresidente, es en un afán ilimitado de destrucción".