Elisa "Lilita" Carrió, líder de la Coalición Cívica, anunció en las últimas horas que será candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires. Pero además, aprovechó la oportunidad para cargar las tintas contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, por el escándalo “Libra”.

"Esto es una estafa piramidal. Hoy mañana y siempre, en donde se beneficiaron los Milei. Por eso Davis, cuando dice 'la plata es de Argentina', dice de la Argentina de Milei", aseguró en una entrevista para La Nación +.

"Todo el mundo sabía que Milei y su hermana son marginales. No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver… son marginales. Así como dije en 2013 el cajero es De Vido y después Lázaro Báez, la cajera es Karina", afirmó.

Y continuó: "se que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo… es tan grosero todo. La sociedad ahora no lo quiere ver. Lo va a ver cuando venga la crisis y ahí me van a decir 'ay Lilita tenías razón'".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Con respecto a la denuncia, la candidata a diputada sostuvo que es "es cuestión de tener paciencia. Yo creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba, que Servini de Cubría (a quien quiero y respeto) no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después. Va a salir por el exterior".

"No se lo voy a pedir el juicio político como no se lo pedí a Kirchner. Los actos de corrupcion ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene", concluyó finalmente al respecto.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Editada y redactada por un periodista de ADNSUR