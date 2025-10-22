Las elecciones del próximo domingo en Chubut tendrán una particularidad: además de la elección de los dos diputados que representarán a la provincia en el Congreso, los chubutenses deberán votar a favor o en contra de la eliminación de fueros de funcionarios públicos, magistrados y dirigentes sindicales.

La reforma fue impulsada desde el gobierno que conduce Ignacio Torres, con una ley aprobada por mayoría especial de la Legislatura a comienzos de año, lo que puso en marcha el mecanismo de enmienda constitucional. Significa que la decisión del gobierno y los diputados debe ser plebiscitada de cara a la población, y ese mecanismo se denomina referéndum: una palabra latina que refiere al procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia.

En este caso, la votación es vinculante, lo que implica que el resultado tendrá efecto inmediato: si gana el SI, la Constitución será reformada, y si gana el NO, quedará el texto actual sin modificaciones. Algo totalmente novedoso para los tiempos que corren, y que por primera vez se aplicará desde la nueva Constitución aprobada en 1994.

CÓMO SERÁ LA BOLETA UTILIZADA PARA EL REFERÉNDUM

Los ciudadanos recibirán una boleta encabezada con una pregunta: ¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la ley V N.º 201? Seguido a ese interrogante, el votante encontrará la forma final en la que quedarían redactados los artículos 247 y 248 de la constitución si se aprueba el referéndum:

Artículo 247: Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno como así tampoco requiere proceso legislativo de desafuero.

Artículo 248: Supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requerirá proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso.

En el final de la boleta, habrá dos casilleros en blanco para marcar la opcion elegida: “SI apruebo eliminar fueros” o “NO apruebo eliminar fueros”.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN

El planteo de Torres y el oficialismo es que Chubut se convierta en la primera provincia en el país en acabar con lo que consideran un “privilegio” de políticos, jueces y gremialistas, según el cual, en el marco de una causa judicial, no se puede allanar sus domicilios ni proceder al secuestro de materiales, ni mucho menos llevarlos presos sin un proceso previo de desafuero.

“La idea es clara: los fueros son el paradigma de los privilegios. Si queremos construir una provincia más justa, no puede haber castas blindadas por la ley", afirmó el gobernador.

En ese contexto, confió en un resultado exitoso a favor del sí. “Chubut fue siempre un paradigma de la corrupción. La enmienda no es un planteo político, sino que es una demanda de los chubutenses, por eso creemos que el resultado del plebiscito será contundente”, agregó Torres en declaraciones a la prensa.

La propuesta cosechó rechazos. A los cuestionamientos políticos de la oposición, que señaló que en la provincia no existen privilegios porque los fueros están reglamentados y los procedimientos legales están fijados por ley, se sumaron los jueces.

La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial (AMFJPCH) promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad al entender que la reforma propuesta vulnera garantías históricas como la inamovilidad y la intangibilidad de las remuneraciones judiciales.

Según los demandantes, esas cláusulas “no constituyen privilegios personales sino garantías institucionales” destinadas a preservar la independencia judicial y evitar presiones de otros poderes.

También cuestionaron que la enmienda permitiría la ejecución de una sentencia penal condenatoria contra funcionarios aun con recursos extraordinarios pendientes, lo que, a su criterio, violaría el principio de inocencia previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por eso, pidieron una medida cautelar para impedir la convocatoria al referéndum.

A mediados de octubre, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut rechazó el planteo de la Magistratura y confirmó que el plebiscito. Al coincidir con el dictamen del Procurador General, el Superior Tribunal explicó que la Ley V N° 201 es una propuesta de enmienda, que sólo podrá incorporarse a la Carta Magna si la ciudadanía la aprueba en las urnas.

Mientras ese paso no se concrete, los jueces consideraron que el perjuicio alegado es “conjetural, hipotético, prematuro o abstracto”, ya que la Constitución no ha sido reformada ni existe una afectación actual.

En consecuencia, el planteo fue declarado inadmisible y la medida cautelar solicitada, improcedente. El Tribunal advirtió que una intervención judicial previa, para suspender el proceso antes del voto popular, “afectaría de manera palmaria no sólo el principio de división de poderes, sino también la voluntad del constituyente y la soberanía popular”.