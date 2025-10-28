En lo que fue el primer plebiscito desde la reforma constitucional de 1994, Chubut aprobó la eliminación de los fueros de políticos, sindicalistas y jueces. La medida fue validada con un amplio respaldo: el “SÍ” superó el 63% de los votos.

Según pudo conocer ADNSUR, el escrutinio provisorio indicó que fueron 305.185 los votos emitidos en el marco del referéndum, con 15.460 en blanco, una cifra que alcanza el 5% y se encuentra dentro de los parámetros habituales de cada elección. En la categoría diputados nacional, por ejemplo, el voto en blanco fue del 2,5% y los nulos treparon al 4,22%.

Al tratarse de un escrutinio provisorio, hay una cantidad de telegramas que llegaron al centro de cómputos sin datos. Esos votos son luego contabilizados en el escrutinio definitivo, que se iniciará este martes a las 18.

Ese proceso, explicaron fuentes que conocen el funcionamiento del sistema electoral, va a derivar en un incremento de los votos totales sin afectar el resultado final, ya que en cada comicio se comprueba que los votos aumentan de forma proporcional a lo registrado en el escrutinio provisorio. Es decir, en el caso del referéndum, al aumentar el número total de votos se van a incrementar en forma pareja el “SI”, el “NO” y el voto en blanco.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, se podrá saber si existió diferencia entre la cantidad de votos emitidos en la categoría diputados nacionales, que según el recuento provisorio de la Dirección Nacional Electoral fue de 337.667, y el referéndum provincial por la eliminación de los fueros. En ambos casos, todo indica que la participación superará el 67,9% registrado a nivel nacional.

Guía para votar en Chubut: qué se elige, cómo se vota y qué se define en el referéndum

Este martes comienza el escrutinio definitivo en la Legislatura

El recinto de sesiones se encuentra listo para el inicio del escrutinio definitivo de las elecciones desarrolladas el pasado domingo en la provincia de Chubut. Las urnas ya están dispuestas para el recuento oficial, que comenzará este martes a las 18 horas, tal como establece el Código Electoral Nacional en sus artículos 110 y 112, que determinan que el proceso debe comenzar 48 horas después del cierre del comicio.

El escrutinio definitivo incluirá los resultados de la elección de diputados nacionales, el referéndum constitucional sobre la eliminación de los fueros, la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel, y el referéndum municipal sobre el voto joven en Puerto Madryn.

La Secretaría Electoral Permanente, encabezada por Alejandro Tullio, será la encargada de comunicar el desarrollo y los resultados del escrutinio definitivo. Este proceso tiene carácter público y constituye la instancia legal que confirma los resultados finales de cada categoría en disputa.

Eliminación de los fueros: qué se vota en el referéndum y por qué es una elección histórica

Durante las próximas jornadas, se espera que el conteo avance de manera progresiva, con la presencia de los apoderados de las distintas fuerzas políticas y bajo los procedimientos de control y transparencia que marca la ley electoral.

Según los datos del escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza (LLA) lideró en la categoría de Diputados Nacionales con el 28,47% de los votos. En segundo lugar se ubicó Unidos Podemos, que reúne el 27,84%, mientras que más atrás aparecen Despierta Chubut, Fuerza del Trabajo Chubutense y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U).