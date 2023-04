Elija su propio quilombo… y otras aventuras de la política de Chubut

El que te abraza hoy, me abrazaba ayer, pero no importa

La semana pasada arrancó picante, con el tema de las usurpaciones de tierras en Comodoro Rivadavia y los protagonistas políticos lanzándose acusaciones a través de redes sociales.

El primer cruce empezó entre Carlos Linares y Ana Clara Romero, cuando el ex intendente acusó a la actual diputada nacional por su cercanía con el hermano de uno de los detenidos durante el desalojo del martes último, posteando una foto en la que se ve a la legisladora, abrazada, con el dirigente vecinal y aludiendo a la “casualidad” de los hechos posteriores.

También la concejal Viviana Navarro posteó la misma foto, criticando a Romero: “Mirá lo que encontré que casualidad @AnaClaraRomer, vos que decís como tu concejal que hay trasfondo político, sí tenés razón!! hay que tirar de la soga y aparece la dueña del lio!!”.

La respuesta de Romero se produjo también por la misma vía, rechazando las acusaciones y apuntando directamente al Ejecutivo y los gobiernos municipales del peronismo, llegando a mencionar el pedido de ampliación de las investigaciones de la causa “apadrinados”, que más allá de ese cruce político, en los próximos meses podría tener novedades importantes, con la nueva citación a indagatoria del ex intendente Néstor Di Pierro.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y el enfrentamiento en redes sociales siguió, esta vez con un retuit de Nacho Torres, a un posteo en el que muestran una foto bastante similar a la de Ana Clara Romero, con el mismo dirigente barrial… pero en este caso abrazado a Carlos Linares:

“Carlitos...pará...pará...ese no es el mismo que vos denuncias por las #usurpaciones...ja, por Dios, no damos mas de risa, hasta la misma remera parece tener”, dijeron desde la cuenta ‘CholilaOnlive’, que fue a su vez amplificada por Torres. Lo cierto es que, a juzgar por las dos fotos, es cierto: la remera del dirigente barrial, hermano de uno de los detenidos, parece que es la misma, aunque estaba un poco mas nueva en la foto con el ex intendente.

Carlitos se desquitó fuerte

En lo que no se quedó atrás Linares fue en aprovechar el desplante de Juntos por el Cambio durante la última sesión, el jueves 30 de marzo, cuando los legisladores opositores se retiraron y dejaron sin quórum a la Cámara, por lo que de ese modo no pudo avanzar en el tratamiento de algunas leyes de alta sensibilidad social. Entre ellas, la norma que establece alertas para casos de maltrato infantil, que era muy esperada por el abuelo de Lucio Dupuy, el chico asesinado por la madre y su pareja. En ese caso, Linares se despachó a gusto en Twitter, con fuertes cuestionamientos a sus colegas de la oposición.

Trelew es una ruleta de quilombos, según Mac Karthy

Los recursos de Gustavo Mac Karthy para su campaña en redes sociales volvieron a ponerse de manifiesto con una creativa propuesta, en la que presentó “la Ruleta de los Quilombos”. En la presentación, afirma el ex vice gobernador y dos veces intendente trelewense, “a cada problema, una solución”. Y ahí va, por ejemplo, con su sarta de problemas y soluciones en Twitter: si te toca transporte, no hay problema, Gustavo te lo resuelve. ¿Desempleo? Entrá y mirá cuál es la solución. Y así por el estilo. A cada bolonqui, una receta.

Eso sí, la campaña será ingeniosa, pero lo cierto es que además de la ruleta, el que gane va a necesitar algo más que creatividad publicitaria: los indicadores sociales de la ciudad, que en la última semana superó el índice de pobreza de la media nacional y se ubicó entre los peores del país (pese a haber mejorado el ítem desempleo, que durante años lo tuvo también entre los más altos de la Argentina), plantean un serio desafío a quien gane el 16 de abril.

Vuelve Pedrito, el amigo de El Marginal

En el marco de la campaña electoral de Trelew, volvió a verse al actor Pedro Buely, que interpretó a “Pedrito” Pedraza en El Marginal, el que peleaba del lado de “los buenos” cuando enfrentaban a los hermanos Borges, el Sapo, Antín y otros malos de la serie protagonizada por Juan Minujín.

El intérprete de “Pedrito” en la exitosa serie televisiva se puso la camiseta del candidato a intendente, haciendo campaña en el centro de la ciudad. También participó César Treffinger, precandidato a gobernador por el PLICH (Por la Libertad Independiente Chubutense).

El afamado actor arribó a Trelew de la mano de César Treffinger, el precandidato a gobernador de Chubut por el frente que postula a Mac Karthy y que respalda a nivel nacional al libertario Javier Milei como postulante a la Presidencia de la Nación.

No es la primera vez que el actor aparece por Chubut, ya que también lo hizo en las legislativas de 2021, cuando acompañó a su amigo Treffinger en aquella campaña por la senaduría, con un sorprendente tercer lugar.

La presencia Brian Buley llamó la atención a quienes pasaron por la Plaza Independencia de Trelew y sobre todo a “los vecinos” de gazebo de Mac Karthy: no eran otros que los militantes del candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Gerardo Merino, que hicieron campaña por el radical a metros de la carpa del dirigente que representa al partido de Milei, a quien no se lo vio incómodo con la situación.

El PLICH ya no es el PICH

A propósito de Treffinger y sus amigos, desde el Partido Independiente de Chubut (PICH) se salió a aclarar que no están trabajando juntos en Comodoro. El empresario había participado en las elecciones de 2021 por la estructura partidaria del PICH, cuando todavía estaba conformando su partido propio, ‘Ciudadanos por Chubut’.

Ahora, como se dijo, mantiene una sigla parecida, el PLICH (Por la Libertad Independiente de Chubut: a propósito), pero desde el PICH salieron a aclarar que ya no están juntos y al menos por ahora, no hay alianza. Lo hizo Rubén Paillacar, el vicepresidente de la mesa ejecutiva del partido en Comodoro, quien aseguró en Radiocracia que ellos tienen candidato a intendente propio para la ciudad petrolera, que no sería otro que el concejal Omar Lattanzio, quien llegó al Concejo por el radicalismo, aunque al poco tiempo se escindió del bloque preside Tomás Buffa.

Un curioso preguntó ante la sigla PLICH: “Che, pero la libertad no es independiente de por sí?” “Y, depende. Todo depende”, respondió el otro, enigmático.

Si 5 no quieren, ¿los otros 22 no pueden? ¿O al revés?

Tal como informó ADNSUR, la Legislatura de Chubut no realizará sesiones por los próximos 40 días, debido a las elecciones de Trelew, sumando así motivos para el cuestionamiento ante la escasa producción y debate parlamentario en la provincia. Aunque una de las excusas fue que no podrían sesionar por la coincidencia con la convocatoria del Parlamento Patagónico, la foto refleja que fueron sólo cinco los diputados de Chubut que se trasladaron a Calafate, mientas que los restantes 22, de un total de 27, tenían el quórum suficiente para seguir trabajando.

Además, ya anunciaron que durante abril harán la segunda sesión, esta vez en la Casa del Chubut en Buenos Aires.Como argumento, no convence a nadie. Queda claro que, tal como anticipó esta agencia, la suspensión de actividades es para no interferir en las elecciones del 16 de abril en Trelew. ¿Volverán a hacer lo mismo para las elecciones provinciales y nacionales?

Nacho avanza y elige compañera de fórmula

El senador Ignacio Torres tiene decidido avanzar en la consolidación de su proyecto a la gobernación, dando prácticamente por cerrada la posibilidad de algún tipo de acuerdo con el sector que impulsa el radicalismo, a través de la conducción de Damián Biss. Así lo hizo saber en recientes declaraciones, en las que anticipó que a más tardar en mayo dará a conocer a su compañera de fórmula, dando por sentados dos criterios: uno, que será una mujer; y el otro, que provendrá o bien de la cordillera, o bien de Comodoro Rivadavia, para garantizar el equilibrio regional, ya que él es de Trelew.

Además, dijo Torres, dará a conocer la lista completa de diputados provinciales que lo acompañarán, como también los aspirantes a la Cámara de Diputados de la Nación, en la que este año se renuevan dos bancas. En relación a Biss, el senador dejó en claro que “si se presenta, es sana la competencia”, pero dio a entender que seguirá resolviendo sin esperar la posibilidad (bastante remota, por otro lado) de algún tipo de lista de unidad con el radicalismo, por lo que en todo caso se verán las caras en una interna.

La piedrita de Horacio para Mauricio

En su paso por la ciudad de Trelew, para apoyar a Gerardo Merino, el precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, dejó una perlita en la que le pegó sin querer (¿o queriendo?) a Mauricio Macri:

“En los últimos 12 años no se ha creado un solo empleo privado en la Argentina”, dijo el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El detalle, que no pasó inadvertido a los observadores políticos más agudos, es que ese período se remonta a 2011, segunda presidencia de Cristina Fernández, pero incluyó también en el arrastre al período 2015-2019, en el que la Presidencia de la Nación fue ejercida por su antecesor en el gobierno porteño, Mauricio Macri. El tiro, por elevación, cayó en campo propio, ya que según Larreta, tampoco durante el gobierno del ingeniero se creó un solo empleo privado en la Argentina.