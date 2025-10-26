Elecciones legislativas 2025: contundente triunfo a nivel nacional para La Libertad Avanza
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de brindar los datos. Confirmó que participó el 67,8% del padrón.
Domingo de elecciones legislativas en Argentina
Este domingo los chubutenses concurren nuevamente a votar, en una elección de medio término con mirada nacional, ya que delineará la composición del Congreso de la Nación para los últimos dos años de mandato del presidente Javier Milei.
En Chubut se pondrán en juego dos bancas de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.
Pero eso no será lo único que deberán votar los chubutenses: también deberán decidir si están a favor o en contra de la eliminación de los fueros de funcionarios políticos, jueces y dirigentes sindicales, en el marco de un referéndum que pone a consideración la modificación de la constitución provincial.
En las circunscripciones de Esquel y de Trelew se definirán también representantes populares ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, control disciplinario y gobierno del Poder Judicial; mientras que en Puerto Madryn los vecinos deberán definir si modifican la carta orgánica para permitir que los adolescentes de 16 años puedan votar en elecciones para cargos municipales.
Contundente triunfo a nivel nacional para La Libertad Avanza
Francos informó que La Libertad Avanza obtuvo 40,84% de los votos a nivel nacional, aunque por el momento los datos no se pueden confirmar en la página oficial, contra el 24,50% cosechado por Fuerza Patria. Provincias Unidas habría cosechado el 5,12%.
Francos: "La participación electoral ha sido del 67,85% de los electores"
En la previa de la publicación de los datos, el que tomó la palabra fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “El presidente de la Nación me ha pedido que presentara estos datos porque estamos vivienod un hecho histórico, que es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). La participación electoral ha sido del 67,85% de los electores. Y a esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales”, señaló.
Se demora la publicación de los resultados oficiales
El Gobierno había informado que los resultados se informarían a partir de las 21 a través de la página oficial. Sin embargo, hasta el momento no hay datos publicados.
El mensaje de Adorni, en medio del entusiasmo del Gobierno
A la espera de los resultados oficiales, el Gobierno se entusiasma con un triunfo a nivel nacional y un comicio muy cerrado en la provincia de Buenos Aires, revirtiendo lo ocurrido en septiembre. “Dios bendiga a la República Argentina. Fin", publicó el vocero presidencial en su cuenta de Twitter.
Fita: "Tenemos buenas expectativas, pero con mucha cautela"
El diputado provincial Gustavo Fita, de Arriba Chubut, fue uno de los primeros miembros de Unidos Podemos en hablar con los medios tras el cierre de la votación. “Vamos a esperar tener los resultados oficiales, con buenas expectativas, pero con mucha cautela. No queremos poner ningún número hasta que no tengamos los datos”, señaló el presidente del PJ local.
Sobre el recuento de votos, agregó: “Se hizo un poco lento el conteo de la nueva boleta, es lógico porque es la primera vez. Me tocó votar en la Escuela 723 y estuve casi una hora y algo para votar. Imagino que esto se va a ir agilizando”.
Por último, remarcó la importancia de esta elección de cara al futuro: “Esto es un referéndum a cómo estamos en la provincia. Nos va a permitir, a partir del lunes, tener la expectativa de cara al 2027”.
La Libertad Avanza se ilusiona con descontar votos en un distrito clave
El candidato a diputado de la alianza La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli afirmó que los datos preliminares en el espacio indicaban que los libertarios estaban “descontando” en las elecciones legislativas la diferencia de 14 puntos con la que el peronismo se había impuesto en los comicios provinciales del 7 de septiembre. “Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”, dijo Santilli, en diálogo con TN, al hacer su ingreso al búnker de LLA en el Hotel Libertador.
De confirmarse esa tendencia, con una mejor performance de la esperada por el oficialismo en el distrito más populoso del país, se podría dar una victoria a nivel nacional de La Libertad Avanza, con victorias en otras provincias clave por la cantidad de votos que aportan, como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Karina Milei: “Les pido a los fiscales que se queden hasta último momento”
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pidió a todos los fiscales partidarias que “se queden hasta último momento” en los establecimientos de votación para monitorera el cierre del escrutinio.
Al hablar en la puerta del Hotel Libertador junto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la funcionaria remarcó que la jornada electoral “ha sido en paz” y que no se registraron quejas sobre el nuevo sistema de votación con la Boleta Única de Papel (BUP).
“Les agradezco a todos los ciudadanos que participaron. Por primera vez, La Libertad Avanza (LLA) estuvo en los 24 distritos y estamos contentos”, dijo. Y añadió: “Agradezco a todos los argentinos que fueron a votar y les pido a todos los fiscales que se queden hasta el último momento”.
En el búnker ya se encuentra el presidente Javier Milei, a la espera de que se den a conocer los primeros resultados, a partir de las 21.
La participación electoral a nivel nacional fue la más baja desde la vuelta de la democracia
La participación electoral en estas legislativas de este domingo fue del 66%, en lo que configura el número más bajo desde la vuelta de la democracia en diciembre de 1983. Así lo informó la Dirección Nacional Electoral (DINE) al cierre de los comicios.
Elecciones 2025: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados
El cierre fue a las 18 y se espera que para las 21 se conozcan los primeros resultados.
Merino: "El nuevo sistema es un salto de calidad para la democracia"
El intendente de Trelew, Gerardo Merino, emitió su voto este domingo en la mesa 291, orden 101, de la Escuela N°151 del barrio UPCN, y destacó la implementación del nuevo sistema de votación.
“Es la primera vez como intendente en funciones, y la primera vez que se utiliza este sistema. Me parece que es un salto de calidad para la democracia”, expresó al salir del establecimiento.
"Es un día importante para Argentina, un proceso que presagia una polarización nacional", remarcó.
Merino señaló que, aunque la ciudadanía todavía se está familiarizando con el método, “una vez que la gente lo conozca será más rápido, quizás en el futuro se puedan colocar dos o tres biombos y hacerlo más ágil”.
Sobre el desarrollo del acto electoral, remarcó que “la jornada comenzó muy tranquila, la gente empezó a movilizarse después de las 11, y no hubo inconvenientes como en años anteriores con faltantes de boletas o problemas en el cuarto oscuro. Todo ese problema ya no está”.
El jefe comunal adelantó que permanecerá en el local partidario ubicado en Fontana y Chile, junto al gobernador “mirando cómo se desarrolla el escenario electoral”.
Finalmente, consideró que se trata de “un día impotante porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y, en algunas provincias, también senadores. Es un proceso que presagia una polarización nacional, pero estamos confiados en el trabajo que se viene realizando”.
Ya votó el 41% del padrón y los principales dirigentes
El porcentaje de votación en Chubut a esta hora es similar a lo informado por la CNE a nivel nacional.
César Treffinger: "Hoy se define qué modelo de país queremos para la Argentina”
El diputado nacional por LLA, César Treffinger, votó este domingo acompañado de su hijo.
“Es una jornada tranquila y va subiendo la concurrencia. En el país va todo muy rápido, pero acá hay colas por la votación adjunta”, dijo en referencia a la enmienda a la Constitución provincial para eliminar los fueros de los funcionarios públicos y sindicales.
El diputado, además, señaló: “Estoy muy agradecido con toda la gente que ha colaborado y con la gente que está votando. Hoy se define qué modelo de país queremos para la Argentina”.
Dante Bowen emitió su voto en la Escuela Técnica N°781 de Dolavon
El intendente de Dolavon, Dante Bowen, emitió su voto pasado el mediodía en la Escuela Técnica N°781, en el marco de las elecciones nacionales que se desarrollan con normalidad en todo el país.
Tras sufragar, Bowen celebró el desarrollo ordenado de la jornada y destacó el trabajo de la militancia en toda la provincia. “Recién salgo de votar, todo viene con normalidad, con un sistema ágil y rápido. Tenemos a todos nuestros compañeros y compañeras desplegados en el territorio de Chubut, fiscalizando y acompañando esta elección”, expresó.
El jefe comunal resaltó además la importancia de la participación ciudadana: “Más de 36 millones de argentinos van a ir a votar para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. En el caso de Chubut, se eligen dos diputados nacionales”, señaló.
Bowen también puso en valor el proceso interno de su espacio político: “Fuimos el único espacio que eligió democráticamente a sus candidatos, legitimándolos. Estoy convencido de que eso nos va a fortalecer como espacio y nos va a permitir hoy construir una gran victoria para darnos una perspectiva de futuro en el 2027”, afirmó.
Finalmente, el intendente convocó a la ciudadanía a vivir la jornada con entusiasmo: “A celebrar la democracia”, concluyó.
El voto del intendente de Rawson, Damián Biss
“Esta mañana emití mi voto en una jornada muy especial para todos los argentinos. Participar siempre es importante, y esta elección, con el nuevo sistema de boleta única, marca un paso adelante en nuestra democracia. Confío en que, con diálogo, respeto y compromiso, sigamos construyendo juntos el futuro que soñamos”, resaltó.
Votó Maira Frías
La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Maira Frías votó este mediodía.
En declaraciones periodísticas formuladas desde la escuela 723 contó que siempre hubo algunos inconvenientes en ese establecimiento y defendió la implementación de la boleta única.
Ademàs, agradeció a fiscales por su “rol enorme” y planteó que las expectativas de la jornada “son muy buenas”.
"La protagonista de la jornada es la gente porque es una elección muy importante para el futuro del país", añadió la candidata.
Votó Ana Clara Romero
La candidata a diputada nacional Ana Clara Romero votó este mediodía y formuló declaraciones periodísticas.
“Este mediodía fuí con mucha alegría a la Escuela N°133 de Comodoro Rivadavia para formar parte de esta nueva celebración democrática con un sistema nuevo, ágil, transparente y económico, que asegura que todos los candidatos estén igualmente representados”, escribió en su cuenta de IG.
“Otra cosa para destacar es por primera vez en 32 años estamos votando un plebiscito en nuestra provincia: es una forma de democracia directa, y lo que decidamos como pueblo chubutense acerca de los fueros se aplicará de manera concreta”, añadió.
“Por último, quiero agradecer a cada uno de los que están trabajando incansablemente para que estos comicios se lleven de esta manera, y a los ustedes, los chubutenses, por acercarse a celebrar nuevamente nuestra democracia”, dijo.
Votó Juan Pablo Luque
El candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque votó esta mañana en Comodoro Rivadavia destacó que la votación se desarrolla de manera tranquila.
Además, contó que seguirá recorriendo escuelas hasta las 18:00, para aguardar luego los resultados en el bunker.
Luque concurrió acompañado por su hija y valoró la participación de la juventud.
Además consideró que hubo una campaña “sucia y asquerosa” para dañar su imagen en redes sociales.
“Hay una expectativa muy grande sobre esta forma de votar. Somos un partido que podemos tener fiscales en todas las escuelas y viene todo muy normal, más allá de las violaciones de la veda del gobernador, que incluso ayer estaba realizando campaña”, añadió.
Votó Othar Macharashvili
Votó el intendente de Comodoro Rivadavia
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili votó este domingo y consideró que “esperemos que haya muchos ciudadanos que vengan a votar, que es importante”, destacó.
Además, en un breve contacto con la prensa, destacó que la jornada se trata “de un paso más para demostrar que la ciudadanía está presente y participa”
También consideró en relación a los posibles resultados, que en la Legislatura “habrá más diputados que nos representen”.
Votó Javier Milei
En Capital Federal, a las 11:05, votó el presidente Javier Milei
La polémica por las viandas
Así son las viandas que recibieron las autoridades de mesa en las distintas escuelas.
El voto de Gustavo Menna
El voto de Menna
El vicegobernador Gustavo Menna votó esta mañana y resaltó la calidad de la jornada democrática.
"Es un día de celebración democrática", resaltó el dirigente.
Además, valoró la sencillez del sistema de votación de boleta única.
Votó Ignacio Torres
Votó el gobernador Ignacio Torres
El mandatario provincial Ignacio Torres votó cerca de las 9:00 y dejó declaraciones.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó como será la jornada de este domingo.
“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.
Sobre la jornada, expuso: “Se vive con mucha tranquilidad, en un sistema nuevo. En esta provincia también hay un plebiscito que excede a la votación de candidatos y ese debate es muy importante”.
En este sentido, en la provincia será una jornada especial ya que, además de elegir dos diputados nacionales, también los ciudadanos deberán pronunciarse en un referéndum sobre la eliminación de los fueros políticos, judiciales y sindicales.
“Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino. Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito”, remarcó.
Paso para votar con la Boleta Unica
Te mostramos el interior de las escuelas y el paso a paso para votar con la Boleta Unica
En un paso a paso, contamos la manera en la que se vota en las escuelas de Chubut
A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).
Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.
Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.
En estos comicios se elegirán cargos legislativos nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.
Comenzó la jornada electoral
Comenzó la jornada electoral con muy poco movimiento en las escuelas
Así lucen las inmediaciones de las escuelas 1 y 12 de Comodoro Rivadavia en sus afueras, con las autoridades de mesa en el interior.