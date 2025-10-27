El domingo 26 de octubre se desarrollaron en distintas circunscripciones judiciales de Chubut las elecciones para renovar los representantes políticos del Consejo de la Magistratura, órgano clave del Poder Judicial provincial encargado de seleccionar, evaluar y eventualmente sancionar a magistrados y funcionarios judiciales.

La jornada electoral coincidió con el referéndum provincial sobre la eliminación de los fueros, lo que generó una participación superior a la habitual en este tipo de comicios institucionales.

Esquel: mínima diferencia entre “Frente Unidos Podemos” y “La Libertad Avanza”

En la circunscripción de Esquel, el resultado fue una de las elecciones más reñidas de los últimos años dentro del Consejo. De acuerdo con los datos oficiales, la fuerza Frente Unidos Podemos se impuso con el 26,7% de los votos (12.896 sufragios), seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que alcanzó el 26,33% (12.720 votos).

La diferencia entre ambas fue de apenas 176 votos, lo que refleja la paridad política en la región cordillerana.

En tercer lugar se ubicó Despierta Chubut, con el 20,69% (9.993 votos), consolidando su papel como fuerza intermedia.

Más atrás quedaron La Fuerza del Trabajo Chubutense, con el 8% (3.862 votos); el Partido Independiente del Chubut, con el 3,07% (1.483 votos); y el GEN, con el 2,76% (1.331 votos).

La competencia cerrada entre las dos primeras fuerzas marcó un escenario de polarización política, con más del 53% del total concentrado en esos espacios.

El proceso se desarrolló con normalidad y sin impugnaciones significativas, en una elección que definió la representación política del Consejo para la zona cordillerana.

Trelew: triunfo de “La Libertad Avanza” y consolidación de nuevas fuerzas

En Trelew, el panorama fue distinto. Allí, La Libertad Avanza logró una victoria clara, con el 30,26% de los votos (26.562 sufragios), convirtiéndose en la lista más votada en la circunscripción del Valle Inferior del Río Chubut.

En segundo lugar se ubicó Despierta Chubut, con el 19,82% (17.395 votos), mientras que Frente Unidos Podemos alcanzó el 17,83% (15.650 votos).

Más atrás quedaron La Fuerza del Trabajo Chubutense, con el 14,46% (12.689 votos); el Partido Independiente del Chubut, con el 4,42% (3.882 votos); y el GEN, con el 2,88% (2.532 votos).

El resultado refleja una distribución más fragmentada, aunque con predominio de un espacio político emergente a nivel provincial y nacional.

La participación fue considerada alta en relación con anteriores comicios del Consejo, impulsada por la coincidencia con las otras elecciones del día.