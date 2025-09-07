La sede de La Libertad Avanza en Gonnet se transformará esta noche en el epicentro de la expectativa electoral del oficialismo: allí, Javier Milei aguardará los primeros resultados de la votación provincial. Con la jornada ya cerrada, todo apunta a que el presidente saldrá desde Olivos hacia la mencionada localidad alrededor de las 20 horas para seguir de cerca el inicio del escrutinio provisorio.

Este tipo de movimientos no es inusual en la política moderna: contar con un búnker de campaña propio funciona como una señal de fuerza, orden y estrategia. Además, la presencia del mandatario busca transmitir una imagen de coordinación política y cercanía con su equipo frente a una jornada crucial.

En este caso, la confirmación oficial llegó por boca de Manuel Adorni, portavoz presidencial. Él fue quien detalló el plan logístico que seguiría el presidente, reafirmando desde temprano que la sede de Gonnet será el punto de encuentro con su entorno político.

Cuánto sale el mameluco de YPF que popularizó Milei y se vende en todas las estaciones de servicio full

Cabe recordar que para esta elección había más de 14.000.000 de bonaerenses habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en una jornada legislativa histórica para la provincia. Se trató del primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo, a solo un mes de las elecciones generales nacionales. Por primera vez en la historia, Buenos Aires desdobló sus comicios legislativos de los nacionales, y uno de los principales temores en todos los espacios fue el posible alto nivel de ausentismo electoral. Sin embargo, se estima que hubo un 63% de votantes del padrón, superando las expectativas iniciales.

En ese marco, La Libertad Avanza buscó plantear estos comicios como un plebiscito entre "kirchnerismo o libertad", mientras que el peronismo apostó a reforzar sus listas con candidaturas testimoniales de peso.

La picante pregunta de Santi Maratea que incomodó a Mirtha Legrand: “No te voy a contestar..."

En tanto, los comicios cerraron a las 18:00 horas. Con una jornada que transcurrió con normalidad en la mayoría de los distritos, se estima que la participación habría superado las expectativas iniciales, alcanzando alrededor del 63% del padrón.

Aunque la expectativa por conocer al ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires crece con el paso de las horas, los primeros resultados oficiales no se conocerán hasta la noche del domingo. Según la legislación vigente, tanto las encuestas “boca de urna” como el escrutinio provisorio están vedados para su difusión antes de las 21:00 horas.

La veda electoral está contemplada en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, que prohíbe la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado hasta tres horas después del cierre de la votación, que se realiza a las 18:00. Por lo tanto, cualquier información o sondeo difundido antes de las 21:00 es ilegal y carece de validez oficial.

En la previa del acto de Milei, apareció una Tesla Cybertruck: ¿a quién pertenece y cuánto cuesta?

Con información de TN y Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR