Una marcada lentitud en la carga de datos del escrutinio provisorio mantiene paralizada la difusión de los primeros resultados del referéndum por la eliminación de los fueros en Chubut. A pesar de que las urnas cerraron a las 18:00 horas, la información oficial sobre la votación que podría reformar la Constitución provincial todavía no fue publicada por las autoridades electorales.

El silencio se apoderó de los búnkeres de campaña y de las sedes gubernamentales, donde la expectativa inicial dio paso a la cautela. Nadie se anima a pronosticar un resultado, ya que sin datos concretos es imposible determinar si la ciudadanía se inclinó por el "SÍ" a la enmienda o por el "NO".

La jornada, que se desarrolló en simultáneo con la elección de dos diputados nacionales, tenía como eje central la consulta popular vinculante para suprimir las inmunidades de proceso de las que gozan funcionarios políticos, magistrados y dirigentes sindicales. La iniciativa, impulsada fuertemente por el gobernador Ignacio Torres, busca convertir a Chubut en la primera provincia del país en eliminar lo que el oficialismo considera "privilegios de castas".