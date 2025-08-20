El apoderado del Frente Unidos Podemos, Cristian Ayala, confirmó que el juzgado federal con competencia electoral rechazó el uso del nombre “Fuerza Patria”, por lo que la alianza que impulsa la candidatura de Juan Pablo Luque a la diputación nacional deberá evaluar si apela la decisión ante la Cámara Nacional Electoral o si concurrirá con la denominación “Frente Unidos Podemos”.

“Nos sorprendió la decisión del juez federal de Rawson, porque cuando se constituyó la alianza el 30 de junio, con el nombre provisorio ‘Unidos Podemos’, se hizo expresa reserva del nombre ‘Fuerza Patria’, porque ya se hablaba que las alianzas en los distintos distritos iban a confluir en esta denominación”, explicó, en diálogo con Actualidad 2.0.

El Frente Unidos Podemos cuestionó el fallo que prohíbe “Fuerza Patria” en Chubut

Sin embargo, dijo que el juez Hugo Sastre les rechazó la nominación el pasado 14 de agosto con el argumento de que ya hay una alianza denominada “Fuerza del Trabajo Chubutense”, lo que Ayala consideró que no tiene punto de comparación.

“Si es por la palabra ‘Fuerza’, entonces ¿por qué autorizó la denominación ‘Frente Unidos Podemos’ y la denominación ‘Frente de Izquierda y de los Trabajadores’, que también contienen una misma palabra? Para nosotros, esto fue una gran sorpresa porque no hay similitud que induzca a un error del electorado”, planteó.

“Estamos analizando presentar una queja ante la Cámara Nacional Electoral para poder ser reconocidos como ‘Fuerza Patria’, pero la duda es que este trámite nos llevaría un tiempo y estamos en el inminente inicio de la campaña electoral —reconoció—, empezando con una denominación y terminando con otra. Es algo que tenemos que resolver en las próximas horas”.

De no seguirse ese camino judicial, la alianza que encabeza el PJ irá en Chubut con el nombre “Frente Unidos Podemos”, que era como se conoció hasta el momento de la presentación de alianzas y candidaturas.