En una elección muy pareja, la Libertad Avanza tuvo un sorpresivo triunfo en las elecciones en Chubut. Maira Frías, diputada electa por el oficialismo nacional, se impuso por menos de 2.000 votos sobre Juan Pablo Luque, de Unidos Podemos. Ambos serán diputados a partir del 10 de diciembre. En tercer lugar quedó Ana Clara Romero, de Despierta Chubut.

Cerca de la medianoche, con más del 98% de las mesas escrutadas, Frías y Luque se mantenían cabeza a cabeza, con cerca del 28% de los votos. La libertaria cosechó 88.716 sufragios, contra 87.069 del ex intendente de Comodoro. Despierta Chubut obtuvo el 20% del total, con 62.529 votos.

En el cuarto lugar se ubicó La Fuerza del Trabajo Chubutense, con el 10,8%. En el quinto lugar quedó el Frente de Izquierda, con el 5,14%. El resto de las listas fueron Partido Libertario (4,3%), Partido Independiente del Chubut (2,2%) y el GEN (1,4%).

La elección confirma que la gestión de Ignacio “Nacho” Torres obtuvo una dura derrota y no pudo romper la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, en línea con el mal desempeño del frente Provincias Unidas.

Maira Frías agradeció a Dios por el triunfo y aseguró que “el esfuerzo valió la pena"

La diputada electa Maira Frías (38) brindó una breve declaración al subir al escenario, donde se mostró con el diputado nacional César Treffinger, quien se encargó del discurso central frente a los militantes.

"Esto se resume en un gracias totales. Quiero reconocer públicamente a Dios por este gran resultado. Hay una palabra que me define y dice: ‘Esfuérzate y sé muy valiente que yo voy a estar con vos'. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de los chubutenses de que ese esfuerzo valga la pena y nos consagró primeros", afirmó la titular de la oficina de ANSES en Comodoro, nacida en Chaco y radicada en la provincia hace una década. De profesión abogada, es madre y cristiana evangélica. En sus redes suele compartir mensajes de fe y esperanza.

Luego, en diálogo con los medios, analizó la importancia de la elección: “Dejé de ser candidata para hoy darle a la ciudadanía chubutense este cargo, que más que un cargo, nosotros decíamos, no es un cargo sino el destino de nuestro país. Se elegía entre dejar el pasado atrás y extendernos al futuro próspero, que es lo que nosotros pregonamos”, afirmó.

Al igual que durante la campaña, Frías hizo más referencia al escenario nacional que provincial. “Trabajábamos por esto mucho, para que realmente toda la ciudadanía argentina pueda comprender que lo que se comenzó en el 2023 tenía que sostenerse para poder llevar adelante todas las reformas que aún quedan pendientes. El esfuerzo valió la pena y estos dos años que se ha trabajado se van a compensar también en lo que se va a construir para el 2027”, sostuvo.

Luque: “Es una enorme felicidad haber puesto al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”

El diputado electo por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, fue el primero en salir a hablar luego de que se conocieran los resultados oficiales. “Estamos muy felices por la campaña que llevamos adelante. Muy felices de haber obtenido lo que fuimos a buscar, que es que en Chubut el peronismo haya retenido una banca en el Congreso de la Nación. Es una gran alegría”, afirmó.

Luego, se refirió a la importancia de esta elección para el PJ provincial. “Cuando todos creían que el peronismo estaba destruido y no tenía ninguna posibilidad de pelear en esta elección, hoy estamos peleando por un primer lugar. Es una enorme felicidad haber puesto al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “Nosotros dijimos que en Chubut había un silencio que aturdía. Y hoy ese silencio se transformó en un grito, en un montón de sectores que se animan a plantear que la provincia la está pasando muy mal. Eso, para mí, genera una gran responsabilidad: salir a defender al pueblo”.

Por último, volvió a apuntar contra el gobierno de Torres, a quien acusó de destinar recursos para realizar “la campaña más sucia, más asquerosa y más oscura en la historia de esta provincia”. Además, aseguró que Unidos Podemos peleó con “dos escarbadientes” y afirmó que “no hubo ni un solo municipio grande de esta provincia que trabajó para este frente”.