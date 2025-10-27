Los primeros resultados informados por la Dirección Nacional Electoral marcan una elección muy pareja entre Juan Pablo Luque, candidato de Unidos Podemos, y Maira Frías, de La Libertad Avanza. En base a los sufragios escrutados hasta el momento, el tercer puesto es para el frente oficialista Despierta Chubut, que tuvo a la diputada Ana Clara Romero como cabeza de lista.

Con el 93% de las mesas escrutadas, Frías y Luque obtienen cerca del 28%, con 2.000 votos más para la candidata libertaria: 82.801 contra 80.943 votos.

Veda electoral en Comodoro: cómo serán los controles en comercios y bares este fin de semana

Despierta Chubut obtiene el 20% del total, 58.208 votos. En el cuarto lugar se ubica La Fuerza del Trabajo Chubutense, con poco más del 10,27%. En el quinto lugar está el Frente de Izquierda, con alrededor del 5%. El resto de las listas fueron Partido Libertario (4,38%), Partido Independiente del Chubut (1,93%) y el GEN (1,42%).

La elección confirma que la gestión de Ignacio “Nacho” Torres obtuvo una dura derrota y no pudo romper la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, en línea con el mal desempeño del frente Provincias Unidas.

Treffinger encabeza los festejos en el búnker libertario

El diputado nacional César Treffinger se mostró en el escenario junto a Maira Frías, la candidata que se impuso en las elecciones de ese domingo. “Quiero felicitar a cada uno de los chubutenses en cada rincón de esta provincia que confiaron su voto una vez más a La Libertad Avanza, en una elección histórica que define en gran medida qué tipo de país queremos”, señaló.

Elecciones legislativas 2025: contundente triunfo a nivel nacional para La Libertad Avanza

“Es la primera vez que en Chubut gana la gente. Porque esta candidata que obtuvo el primer lugar gracias a los chubutenses no tuvo un solo cartel en ningún lugar de la provincia”, agregó el diputado, quien además pidió tener “mesura” y no mostrar aire de “revanchismo”.

Luque: “Es una enorme felicidad haber puesto al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”

El diputado electo por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, fue el primero en salir a hablar luego de que se conocieran los resultados oficiales. “Estamos muy felices por la campaña que llevamos adelante. Muy felices de haber obtenido lo que fuimos a buscar, que es que en Chubut el peronismo haya retenido una banca en el Congreso de la Nación. Es una gran alegría”, afirmó.

Luego, se refirió a la importancia de esta elección para el PJ provincial. “Cuando todos creían que el peronismo estaba destruido y no tenía ninguna posibilidad de pelear en esta elección, hoy estamos peleando por un primer lugar. Es una enorme felicidad haber puesto al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”, sostuvo.

Javier Milei subió una foto “retocada” a sus redes sociales y estalló la polémica

En la misma línea, agregó: “Nosotros dijimos que en Chubut había un silencio que aturdía. Y hoy ese silencio se transformó en un grito, en un montón de sectores que se animan a plantear que la provincia la está pasando muy mal. Eso, para mí, genera una gran responsabilidad: salir a defender al pueblo”.

Por último, volvió a apuntar contra el gobierno de Torres, a quien acusó de destinar recursos para realizar “la campaña más sucia, más asquerosa y más oscura en la historia de esta provincia”. Además, aseguró que Unidos Podemos peleó con “dos escarbadientes” y afirmó que “no hubo ni un solo municipio grande de esta provincia que trabajó para este frente”.