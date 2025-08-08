Cumplida la fecha de presentación de alianzas, que estaba prevista para el jueves 7 de agosto, la jornada de análisis se extenderá durante el viernes 8, en tanto todavía sigue evaluándose la documentación presentada por dos de las fuerzas políticas.

Una de ellas es la que integra el partido Justicialista de Chubut, que participa junto al Frente Renovador y otros partidos como el Chusoto, a la que hasta el mediodía de hoy no se le había otorgado la aprobación, lo que es fundamental para participar en las elecciones del 26 de octubre.

De todos modos, desde el mismo ámbito de la justicia electoral se aclaró que, si bien aún resta la aprobación definitiva, las observaciones realizadas "son subsanables" y no corre riesgo la aprobación definitiva, restando cumplimentar la formalización final. Este sector es el que propondrá a Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincín como diputados de la Nación.

Hasta aquí, las alianzas oficializadas son las que integran el PRO y la UCR, con adhesiones del PACH y Familia Chubutense, que llevará como candidatos a Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

El resto de las fuerzas partidarias, entre las que se cuenta La Libertad Avanza, que no concurrirá en alianza en la provincia de Chubut, harán reserva de color el próximo 12 de agosto, mientras que deben presentar el nombre de sus candidatos directamente el domingo 17 de octubre.

En igual situación se encuentran otros partidos, entre los que se cuentan, por ejemplo, el PICH y el GEN, que concurrirán con candidatos propios, encabezados por su habitual referente en la provincia, Oscar Petersen.