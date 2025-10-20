Este domingo 19 de octubre, el economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia, tras obtener el 54,55% de los votos, según el conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que cubrió el 97,6% del escrutinio.

Esta victoria representa el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula Edmand Lara, se impuso por nueve puntos al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, quien alcanzó el 45,44% de los votos.

La jornada electoral fue calificada por el TSE como “tranquila y normal”, desarrollándose sin incidentes mayores y con una participación destacada de la población.

El nuevo mandatario electo asumirá el próximo 8 de noviembre para el período 2025-2030, enfrentando una economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, un déficit fiscal importante y una prolongada falta de divisas debido a la caída de las reservas internacionales netas (RIN).

Bolivia transita así un momento de transición política tras veinte años bajo la influencia del Movimiento al Socialismo (MAS), que dominó el escenario nacional hasta ahora.

Más de 7.900.000 ciudadanos acudieron a las urnas para decidir entre los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre).

Cabe recordar que se llegó a una segunda vuelta, luego de que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuviera el 32,06% de los votos, y Jorge Quiroga, de la alianza Libre, lograra el 26,70%.

La norma indica que “será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura” que obtenga más del 50% de los votos válidos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Paz, de 58 años, planteó en su campaña una fuerte descentralización y liberalización, lo que denomina un “capitalismo para todos”: un programa de formalización laboral, con reducción de impuestos y eliminación de trabas burocráticas, y no solicitaría créditos hasta reestructurar las finanzas internas.

