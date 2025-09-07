La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con un incidente que rápidamente se convirtió en el primer foco de controversia del día. En el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez 1431, en Vicente López, los padrones exhibidos en la entrada fueron objeto de vandalismo, con la inscripción "3%" escrita junto al nombre de Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, quien debía votar en ese establecimiento.

Este acto fue interpretado como una clara provocación política, en un contexto ya de por sí tenso para La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta las repercusiones de la reciente filtración de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El mensaje apareció en un momento crítico, cuando los sectores libertarios intentan mitigar los efectos de la crisis interna que atraviesan. La alusión al "3%" hace referencia a la supuesta caída en la popularidad de LLA, una frase que ha sido utilizada por la oposición tanto en redes sociales como en sus intervenciones públicas recientes.

Mientras tanto, los ojos también están puestos en la diputada Marcela Pagano, mencionada en la denuncia vinculada a la filtración de los audios y que vota en el Instituto La Asunción de la Virgen, a pocas cuadras del lugar donde lo hace Milei. Según se anticipó, ambas referentes concurrirán a votar en las próximas horas bajo estrictos operativos de seguridad.

Contexto político y repercusiones

El episodio de Vicente López suma presión a una jornada ya marcada por la tensión. La inscripción sobre el padrón no solo expone la fragilidad del clima electoral, sino que además conecta con la interna libertaria que escaló tras las acusaciones cruzadas entre Marcela Pagano, su pareja Franco Bindi y Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos al presidente.

La “perlita” electoral, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una campaña cargada de simbolismos y ataques cruzados, donde hasta los padrones en la puerta de una escuela pueden transformarse en terreno de disputa.

Con información de Clarín