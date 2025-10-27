Periodista en radio, televisión, streaming y medios gráficos, especializado en temas de interés general: política, economía, judiciales y actualidad. Conductor del programa “Me Invito un Amigo” en Seta TV, cronista de exteriores y relator deportivo.

Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre en Chubut dejaron un panorama político que consolida liderazgos y abre nuevos interrogantes hacia el futuro. En el departamento Escalante —que incluye a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly— el recuento provisorio se frenó este lunes a las 4.35 de la madrugada, con el 98,79% de las mesas escrutadas, y permitió trazar una radiografía del voto local, que sigue siendo clave para el resultado provincial.

El ganador del departamento fue Juan Pablo Luque, quien obtuvo 38.133 votos (33%). No obstante, la candidata más votada en toda la provincia fue Maira Frías (La Libertad Avanza), que en Escalante reunió 31.681 votos (27,4%) y consiguió imponerse claramente en sectores específicos de Comodoro que resultan estratégicos para el futuro político. La representante del espacio oficialista y ahora diputada nacional electa demostró que el voto liberal mantiene fuerza en la ciudad.

En tercer lugar quedó Ana Clara Romero (Despierta Chubut) con 25.754 votos (22,3%), y cuarto se ubicó Alfredo Béliz (PJ) con 7.799 votos (6,7%).

El voto en Comodoro: un territorio gigante que volvió a inclinar la balanza

Comodoro Rivadavia es una ciudad extensa, heterogénea y con realidades socioeconómicas muy diversas. Por eso, el triunfo —o la derrota— en cada sector es un termómetro político ineludible para anticipar futuros escenarios electorales.

Juan Pablo Luque se impuso en:

Pietrobelli

13 de Diciembre

Jorge Newbery

Las Flores

La Floresta

Ceferino

San Martín

Pueyrredón

Quirno Costa

Industrial

Valle C

Don Bosco

Diadema

Caleta Córdova

Ciudadela

Gasoducto

Laprida

Manantial Rosales

Juan XXIII

Presidente Ortiz

Mosconi

Según los datos oficiales —que aún no incluyen algunos barrios como Máximo Abásolo y San Cayetano— solo siete sectores escaparon a su victoria. Donde más ventaja obtuvo fue en Laprida, con una diferencia de 23 puntos. Y donde más parejo fue el resultado: Mosconi e Industrial, con apenas 2 puntos de margen.

Maira Frías ganó en:

Centro

9 de Julio

Astra

Próspero Palazzo

Roca

Km 11 (su mejor resultado: 51 puntos de diferencia)

Excepto en Km 11, siempre quedó tercera Ana Clara Romero, lo que marca un retroceso respecto a elecciones anteriores, donde había mostrado mayor adhesión en esos mismos sectores.

Rada Tilly: la sorpresa de la noche

En la villa balnearia se esperaba que Romero pudiera consolidar allí un triunfo que la potenciara en el tablero provincial. Sin embargo, no logró imponerse. Ganó Maira Frías, con 3.281 votos. Romero quedó segunda, con 2.916 votos. La diferencia fue de apenas 365 sufragios.

Ese dato encendió alarmas dentro del espacio que lidera Ignacio Torres, dado que Rada Tilly suele ser un bastión de la oposición al peronismo en el sur provincial.

Comodoro, una ciudad clave en el mapa electoral de la provincia

Con una ciudad que define elecciones provinciales, la lectura territorial es crucial: gobernar o influir en Comodoro implica llegar con propuestas adaptadas a realidades muy distintas entre zona norte, sur, oeste y el centro.

La elección dejó un mensaje nítido, más allá del resultado a nivel provincial. Con más de un tercio del padrón total en la provincia, una buena performance en Comodoro sigue siendo mandataria para quien pretenda ganar la provincia.