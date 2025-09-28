Una reciente encuesta a nivel nacional, realizada con vistas a las próximas elecciones legislativas, ubica a La Libertad Avanza con una ventaja de cinco puntos sobre el peronismo.

Sin embargo, también destaca un dato clave que podría definir el resultado: uno de cada cinco ciudadanos argentinos aún no ha decidido su voto.

El estudio fue llevado a cabo por la consultora ESPOP, vinculada a la reconocida Universidad de San Andrés (UdeSA), y refleja un panorama político fuertemente dividido, aunque marcado por una gran incertidumbre.

El panorama de la polarización

De acuerdo con los datos recolectados entre el 15 y el 24 de septiembre, las preferencias del electorado a nivel nacional para las elecciones legislativas se reparten de la siguiente forma:

La Libertad Avanza: 31%

Peronismo: 26%

Frente de Izquierda: 3%

Provincias Unidas: 3%

Otra lista provincial/local: 2%

El resto de los consultados se reparte entre el voto en blanco (5%), quienes directamente no irán a votar (6%) y otras opciones minoritarias.

A un mes de las elecciones, Venus Psíquica lanzó una demoledora predicción contra Milei: “Presionado...”

La clave: un 21% de indecisos que tiene la llave

Más allá de la ventaja de cinco puntos del oficialismo, el dato más contundente de la encuesta es el 21% de encuestados que respondió "No sabe / No responde". Este enorme bolsón de indecisos se convierte en el bloque más importante después de las dos fuerzas mayoritarias y será el principal objetivo a seducir por parte de los candidatos en el próximo tramo de la campaña.

Según supo Noticias Argentinas, analistas políticos interpretan que este alto número de indecisos refleja tanto la volatilidad del electorado como una ventana de oportunidad para que las principales fuerzas capten votantes en las semanas previas a la elección.

La encuesta se realizó sobre 1.003 casos en todo el país y presenta un margen de error de ±3,15%.