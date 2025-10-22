Elecciones 2025: quiénes son y qué proponen los candidatos a diputados nacionales por Chubut

Periodista en radio, televisión, streaming y medios gráficos, especializado en temas de interés general: política, economía, judiciales y actualidad. Conductor del programa “Me Invito un Amigo” en Seta TV, cronista de exteriores y relator deportivo.

El próximo domingo 26 de octubre, los chubutenses volverán a las urnas para elegir a sus dos nuevos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, en reemplazo de Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria), cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre de 2025.

La contienda se perfila como una de las más fragmentadas de los últimos tiempos: hay ocho listas en competencia, con un oficialismo que busca ratificar su liderazgo, un peronismo dividido en distintas expresiones, la irrupción de nuevas fuerzas libertarias y la presencia histórica de la izquierda.

El resultado servirá no solo para definir qué fuerzas ocuparán los dos lugares en el Congreso, sino también como una medición política del respaldo al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, y del rol que asumirá la oposición provincial en los próximos años.

Despierta Chubut: el oficialismo busca consolidar su poder

El frente Despierta Chubut, impulsado por el gobernador Ignacio Torres, buscará mantener su peso político con una fórmula que busca combinar experiencia parlamentaria y conocimiento del territorio.

La lista está encabezada por Ana Clara Romero, actual diputada nacional del PRO y bastión electoral del mandatario provincial en Comodoro Rivadavia, más allá de versiones que en los últimos meses hablaron de una relación tirante entre ambos.

Romero fue candidata a intendenta en 2019 y 2023, y a pesar de haber sido derrotada en ambas elecciones, sigue teniendo gran ascendencia en distintos ámbitos del espacio político al que pertenece (por ejemplo en el bloque opositor del Concejo Deliberante) y buscará renovar su banca con una agenda centrada, según sus declaraciones, en la defensa de los intereses de la provincia en materia energética, infraestructura y empleo privado.

Además, centró gran parte de la campaña en las diferencias ideológicas que mantiene con Juan Pablo Luque, emitiendo duras críticas a su gestión como intendente de Comodoro Rivadavia durante estos meses previos a la contienda electoral.

La acompaña Gustavo Menna, vicegobernador de la provincia y ex diputado nacional, constitucionalista que ya cuenta con reconocimiento en el ámbito legislativo nacional por su trabajo en el Congreso y apunta a fortalecer la representación patagónica dentro del bloque oficialista.

La Libertad Avanza: el desafío libertario de Milei en el sur

El espacio que responde al presidente Javier Milei intentará afianzarse en Chubut con una propuesta que retoma principalmente la agenda del primer mandatario en el orden nacional (incluso reconociendo que la búsqueda de llegar al Congreso tiene por fin ayudar a Milei a completar su programa de gobierno).

Su plataforma apela a la reducción del gasto público, la libertad económica y la desregulación del Estado como ejes centrales.

Encabeza la lista Maira Frías, abogada y actual titular de la oficina de ANSES en Comodoro, y una de las principales referentes libertarias de la provincia. En 2019 fue candidata a vicegobernadora por el PICH, en 2021 candidata a diputada nacional (obteniendo el 15% de los votos) mientras que en 2023 se postuló a la viceintendencia de Comodoro Rivadavia en la lista encabezada por Omar Latanzio. A su lado estará Julián Moreira, técnico en administración y militante liberal, que representa al sector joven del espacio.

La fuerza, que fue una de las últimas en definir sus candidaturas, tiene como referente al diputado Cesar Treffinger, y busca captar el voto de los seguidores de Javier Milei en Chubut, como también el de aquellos que están descontentos con los partidos tradicionales.

PJ – Unidos Podemos: el peronismo busca rearmarse detrás de Luque

Dentro del peronismo, el frente Unidos Podemos intenta reconstruir la unidad del espacio con una propuesta encabezada por el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien aspira a ocupar una banca en la Cámara baja.

Luque, quien fuera dirigente deportivo, concejal, viceintendente de Comodoro en la gestión de Carlos Linares, luego intendente y por ultimo candidato a Gobernador (perdió con Torres por 6000 votos), plantea una campaña centrada en la defensa de los recursos naturales, el trabajo local y la obra pública como motor de desarrollo regional.

Se ha mostrado además como el principal detractor de la gestión del actual gobierno provincial y su opositor más firme, incluso remarcando durante la campaña las diferencias en términos ideológicos que mantiene con el gobernador Torres.

Lo acompaña Lorena Elisaincin, dirigente social con trayectoria en políticas comunitarias y enfoque territorial.

El espacio busca reagrupar al electorado justicialista luego de la derrota provincial de 2023, posicionándose como la principal alternativa de oposición a la gestión provincial.

Fuerza del Trabajo Chubutense: la representación sindical

Con una impronta fuertemente vinculada al movimiento obrero, el frente Fuerza del Trabajo Chubutense lleva como primer candidato a Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y actual diputado provincial.

Béliz, con una larga trayectoria gremial, que incluye varios mandatos consecutivos, sumado a los cinco años en los que presidió el PJ en Trelew, propone una agenda enfocada en la defensa de los derechos laborales, la redistribución equitativa y la producción local.

Esta candidatura, dada en el marco de una alianza que incluye otros espacios sindicales y políticos, se da principalmente en un contexto de fuerte descontento de un sector del peronismo (encabezado por Beliz, Taboada, y los hermanos Sastre) con la conducción del partido a nivel provincial.

Lo secunda Tatiana Goic, diputada provincial, referente del sindicato de Camioneros y bastión político de Jorge Taboada

Frente de Izquierda (FIT): continuidad y militancia social

El histórico Frente de Izquierda y de los Trabajadores también competirá por un lugar en el Congreso con Santiago Vasconcelos a la cabeza, actual diputado provincial (luego de una elección histórica para su espacio en 2023), docente y activista por los derechos humanos, acompañado por Emilse Saavedra, militante feminista y varias veces candidata en distintas elecciones locales y provinciales.

El FIT centra su campaña en la defensa de la educación pública, el salario digno, el medio ambiente y la igualdad de género, apostando a mantener la presencia de la izquierda en el debate nacional.

Partido Libertario: la otra vertiente liberal

La alternativa liberal fuera del armado oficial de Milei competirá bajo el nombre de Partido Libertario, con Ariana Mellao y Carlos Bottazzi como principales candidatos.

La dirigente de Rada Tilly y su compañero de fórmula, oriundo de Puerto Madryn, se diferenciaron de los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut, asegurando que “no somos soldaditos de Milei, vamos a defender los intereses de Chubut”.

El espacio plantea propuestas similares a las de La Libertad Avanza, pero con énfasis en la autonomía provincial, la simplificación impositiva y el impulso al emprendedurismo local, buscando captar al electorado que se siente identificado con la agenda económica liberal, pero sin alinearse directamente con el oficialismo nacional.

GEN: una apuesta progresista por el desarrollo sostenible

El partido GEN, de raíz socialdemócrata y con trayectoria nacional, intentará ganar visibilidad en la provincia con una lista encabezada por Oscar Petersen, docente universitario y ex diputado provincial, quien ya fuera además candidato a gobernador en anteriores elecciones, acompañado por Rosana Etcheverry, licenciada en Ciencias Politicas y referente del partido en Esquel.

Bajo el lema “Somos la socialdemocracia para el progreso de Chubut”, su propuesta gira en torno a la transparencia institucional, el desarrollo sostenible y la equidad educativa, buscando representar a un sector del electorado progresista desencantado con los grandes frentes.

Partido Independiente del Chubut (PICH): la voz local en el Congreso

Finalmente, el Partido Independiente del Chubut (PICH) competirá con una boleta provincialista encabezada por Héctor Vargas, empresario pesquero, y Karen Ramírez, comunicadora social.

El PICH aspira a llevar una representación “netamente chubutense” al Congreso, sin ataduras con los grandes partidos nacionales. Su discurso se enfoca en la defensa de los recursos naturales, la autonomía regional y una mayor participación del interior provincial en las decisiones nacionales.

Una elección clave para el futuro político de Chubut

La elección legislativa de octubre no solo definirá quiénes ocuparán las dos bancas que Chubut renueva en Diputados, sino también qué rumbo tomará la política provincial en los próximos años.

El resultado marcará el nivel de apoyo al gobierno de Ignacio Torres, pondrá a prueba la capacidad de reorganización del peronismo y mostrará si las nuevas fuerzas —libertarias, sindicales y provinciales— logran consolidar su espacio en una provincia históricamente signada por la alternancia y el voto dividido.

Además, resultará también una especie de gran encuesta, que empiece a definir en algunos casos las voluntades de muchos candidatos de cara a 2027.

Esta claro que no hay 2027 sin 2025, y en ese contexto, aquellos que dentro de dos años sueñan con ser competitivos para la gobernación, o nuevamente para la intendencia (principalmente de Comodoro Rivadavia), sabrán dentro de algunas semanas que tan largo es el camino que les tocará recorrer en esa búsqueda. O al menos, que tan espinoso les pueda resultar.