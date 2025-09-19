El presidente Javier Milei mantuvo ayer un encuentro en la Quinta de Olivos con más de 70 figuras políticas, candidatos y referentes de La Libertad Avanza (LLA), con la finalidad de unificar el mensaje del espacio y definir la estrategia electoral que se implementará a nivel nacional de cara a las elecciones de octubre.

Durante la reunión se reconoció que el contexto actual obligará al mandatario a redoblar esfuerzos durante la campaña para intentar recuperar apoyo ciudadano y modificar la percepción pública sobre su gestión.

Uno de los momentos más significativos del día fue la reorganización del núcleo cercano al presidente dentro del espacio libertario. En una reunión posterior, Karina Milei decidió otorgarle mayor protagonismo a Pilar Ramírez —su principal colaboradora en la Ciudad de Buenos Aires—, designándola como nueva coordinadora de la campaña nacional.

Ramírez, quien hasta ahora lideraba las actividades de LLA en la capital, será la responsable de coordinar las acciones con los encargados de campaña en cada provincia.

Esta función estaba en manos de Eduardo “Lule” Menem, quien perdió influencia dentro del partido tras el escándalo relacionado con presuntos sobornos en el área de Discapacidad —a raíz de los audios de Diego Spagnuolo— y los malos resultados electorales en Buenos Aires. Según quienes asistieron al encuentro, Menem ni siquiera estuvo presente en Olivos cuando se oficializó su reemplazo.

Con buen vínculo tanto con Karina como con Santiago Caputo, su designación es interpretada como una jugada para ordenar la interna libertaria, marcada por la tensión entre el consultor y los Menem.

“En Olivos se transmitió que Pilar es Karina. Que trabajó muy bien con Santiago en la campaña de la Ciudad. Y que fue el único distrito donde LLA logró imponerse al oficialismo”, señalaron fuentes al tanto de la reunión al diario La Nación.

La nueva arquitectura deja a Milei como “gran elector”, a Karina como jefa partidaria, a Caputo como estratega y a Ramírez como la encargada de bajar el mensaje a las provincias.

¿Cómo será la campaña libertaria de cara a octubre?

La estrategia libertaria, según se definió, buscará nacionalizar la campaña y reforzar la polarización. El plan se centrará en instalar la idea de un “bombardeo opositor” contra el programa económico, acompañado de un mensaje más empático hacia el esfuerzo de la sociedad.

Con esta decisión, la convocatoria al diálogo y a la concordia nacional que Milei promovió en cadena nacional días atrás comienza a quedar relegada en favor de una campaña de confrontación, que asocia a la oposición con “volver al pasado”.

Por la tarde, también en Olivos, se desarrolló un segundo encuentro con los jefes de campaña de cada distrito. Allí se esperaba avanzar en otros cambios en la conducción electoral.

Uno de los candidatos presentes resumió así la línea que se bajó desde la Presidencia: “Lo que tenemos que transmitir es que el pasado es caos, inflación y corrupción. Y el presente es un momento que hay que valorar y cuidar después del esfuerzo que se hizo. Después de la estabilidad que se logró se viene un crecimiento. Los embates en el Congreso lo que hicieron fue frenar ese crecimiento. Tenemos que hablar de ese pasado al que no se quiere volver y de ese futuro que necesita tener más sostenibilidad y que está bajo bombardeo opositor. Esas son las cosas que hay que explicar”.

Con información de La Nación y La Gaceta