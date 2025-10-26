Elecciones 2025: qué se vota este domingo en Neuquén y Río Negro

Este domingo 26 de octubre, se celebrarán en todo el país las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En total, se elegirán 127 diputados y 24 senadores, cuyos mandatos comenzarán en diciembre de este año.

Qué se vota en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el electorado elegirá seis representantes en total:

Tres senadores nacionales, que reemplazarán a los actuales mandatos que vencen en diciembre.

Tres diputados nacionales, que integrarán la Cámara baja en representación de la provincia.

La renovación de bancas en ambas cámaras definirá el peso político de cada espacio en el Congreso y marcará la primera experiencia electoral nacional con Boleta Única de Papel en Neuquén.

Qué se vota en Río Negro

En el caso de Río Negro, los ciudadanos deberán elegir cinco representantes nacionales:

Tres senadores, que renovarán el tercio de la cámara alta correspondiente a la provincia.

Dos diputados nacionales, que reemplazarán a quienes finalizan su mandato este año.

Ambos distritos patagónicos tendrán, así, una participación clave en la reconfiguración del Congreso, especialmente en las comisiones relacionadas con energía, producción y desarrollo regional, temas estratégicos para la región.

Boleta Única de Papel: el nuevo sistema electoral

Por primera vez en una elección nacional, los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias. Este formato presenta todas las listas en una sola hoja, donde cada elector deberá marcar con una tilde su opción preferida para cada categoría.

La implementación busca evitar el robo o faltante de boletas, agilizar el conteo y reducir el uso de papel. En Neuquén y Río Negro, se realizaron capacitaciones previas y simulacros para familiarizar a los votantes con el nuevo método.