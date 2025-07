El diputado nacional y titular del ARI, Maximiliano Ferraro, visitará este jueves Comodoro Rivadavia para mantener un encuentro con Omar Lattanzio, concejal y precandidato a diputado nacional por el PICH. El objetivo es delinear una estrategia conjunta pensando en 2027, aunque también existe la posibilidad de competir aliados en 2025.

"Quieren instalarse en la provincia y vieron en mí a una persona que puede representarlos", dijo Lattanzio.

Ese mismo jueves, Comodoro Rivadavia se convertirá en el escenario de una reunión que podría marcar un cambio en el escenario político de Chubut: arribará a la ciudad el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien preside el ARI (Afirmación para una República Igualitaria) y es uno de los principales referentes de la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió.

Su visita apunta a reactivar la actividad partidaria en la provincia y analizar un posible acuerdo con el PICH (Partido Independiente Chubutense), que hoy cuenta con una base importante en la zona sur. El encargado de llevar adelante este diálogo será el concejal Omar Lattanzio, que recientemente oficializó su precandidatura a diputado nacional por el PICH.

"Yo voy a ser el candidato ahora. Soy el precandidato para diputado nacional por el PICH. Y la intención es que si coincidimos en la línea de pensamiento y en la forma de trabajo, sea una alianza para 2027", explicó.

Según detalló Lattanzio, Ferraro llegará este jueves por la tarde junto con el presidente del ARI de La Pampa, quien actualmente se desempeña como su secretario.

"Mañana llega este hombre. Viene él acompañado del presidente del ARI de La Pampa. Vamos a tener una reunión cerca de las tres de la tarde con la gente del PICH, porque quieren hacer una alianza. Ellos se quieren instalar su partido en Chubut. El ARI no está actualmente en la provincia, hace un par de años lo estaban armando pero quedó en nada", explicó el concejal.

El encuentro formal será este jueves a las 15 horas y contará con la participación de referentes del PICH y sectores independientes:

"La reunión va a ser con todos los que quieran participar. La intención es ver cómo se quieren manejar, qué es lo que quieren hacer, y si hay coincidencias, avanzar en una estrategia común. Si se llega a hacer una alianza, va a ser con el sello del PICH. La boleta tendría el logo del PICH", afirmó.

Un armado hacia 2027, con presencia nacional

Aunque en el corto plazo Lattanzio ya se perfila como precandidato a diputado nacional en las elecciones legislativas intermedias, el foco de la construcción política está puesto en el mediano plazo.

"Estamos pensando en 2027. La idea es armar ahora, con lo que ya tenemos, sumar al ARI y trabajar juntos. Me dijeron que más adelante incluso voy a tener una charla con Lilita Carrió", anticipó.

Consultado sobre su posicionamiento dentro del espacio, Lattanzio aseguró:

"Yo no tengo partido atrás. No tengo ni pariente, ni puntero, ni amigo. Vine a ofrecerme nuevamente, y estoy arrancando de cero, buscando gente que realmente quiera hacer las cosas bien. Me pareció bueno que me convocaran. Si se puede armar algo distinto a todo lo que hay, bienvenido sea", afirmó.

El concejal también se refirió a posibles internas dentro del PICH:

"Posiblemente la gente del Valle proponga como candidato al esposo de la diputada Andrea Toro, José Pérez, que es el referente de la UTA de Trelew. Pero me parece que estoy un poco más identificado con el espacio, tengo elecciones encima y un currículum", afirmó.

Reordenamiento político y nuevas oportunidades

Lattanzio dejó entrever que hay sectores que podrían sumarse a su armado, tras haber quedado afuera de otras estructuras políticas:

"Yo creo que hay un montón de gente que tiene una línea ideológica similar a la mía y que se quedó afuera del armado de Nacho. Y pueden querer acercarse a lo que estamos haciendo nosotros", consideró.

En cuanto al equipo que lo acompaña, mencionó:

"Estoy trabajando con la hija de Rubén Paillacar, que está en todo el armado de lo que es la sección Comodoro del PICH. Y también con Tadeo Paillacar, que ahora es el vicepresidente del partido acá", comentó.

El encuentro marcará un punto de partida para el lanzamiento del ARI en Chubut, de la mano del respaldo nacional de Ferraro y la eventual bendición de Carrió.

"Es una realidad: este hombre va a llegar acá y va a hablar para poder armar el ARI en Chubut. Y vieron en mí una persona que los puede representar. Así que no tengo ningún inconveniente en que se diga lo que estamos haciendo", concluyó Lattanzio.