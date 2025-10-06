A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, dos espacios con afinidad ideológica al gobierno nacional pidieron públicamente al presidente Javier Milei que retire a la diputada nacional Lorena Villaverde de la lista de candidatos al Senado por La Libertad Avanza (LLA).

El reclamo fue encabezado por Juan Martín (PRO) y Ariel Rivero (Primero Río Negro), quienes aprovecharon la reciente renuncia de José Luis Espert a su candidatura por Buenos Aires para exigir un gesto similar dentro de la estructura libertaria en Río Negro.

El pedido al presidente y los cuestionamientos

Villaverde, actual referente de Milei en Río Negro, fue designada como primera candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, acompañada por Enzo Fullone y con Aníbal Tortoriello como aspirante a diputado por la misma alianza.

Sin embargo, tanto el PRO como Primero Río Negro cuestionaron su continuidad en la lista, mencionando presuntos antecedentes que la propia diputada desmintió semanas atrás mostrando documentación oficial en el Congreso de la Nación.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Juan Martín publicó un mensaje directo al presidente: “José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @lorevillaverde1.”

En un comunicado difundido este lunes, el dirigente del PRO profundizó su posición: “Milei merece estar mejor representado y los argentinos no nos merecemos candidatos vinculados al narco. Villaverde tiene vínculos con la misma asociación ilícita que hizo resignar su candidatura a Espert.”

El antecedente del quiebre entre PRO y LLA

El distanciamiento entre el PRO y La Libertad Avanza se produjo semanas atrás, cuando el espacio de Martín decidió competir por fuera de la estructura libertaria. Desde entonces, el legislador ha mantenido una postura crítica hacia la conducción provincial de Villaverde y hacia las decisiones políticas del armado nacional.

El enfrentamiento se trasladó a las redes sociales, donde Martín y Villaverde protagonizaron cruces públicos con acusaciones mutuas, reflejando la fragmentación interna entre los sectores que habían apoyado a Milei en 2023.

Rivero también se suma al reclamo

El candidato a senador por Primero Río Negro, Ariel Rivero, se sumó al pedido con un mensaje que apeló al ejemplo del dirigente bonaerense:

“Espert se bajó por Argentina, que Villaverde se baje por Río Negro”, expresó en un comunicado.

Rivero advirtió sobre una “situación preocupante” por las denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico que involucran a candidatos libertarios, y sostuvo que “Milei está rodeado de personas que le hacen mal, muy mal, al Presidente”.