Este domingo, en el marco de una jornada democrática decisiva para el futuro de Chubut y Argentina, ADNSUR y SETA TV realizarán una cobertura especial en vivo de las elecciones legislativas. La transmisión comenzará puntualmente a las 19 horas, justo después del cierre de los comicios, y se extenderá durante toda la noche para ofrecer a la audiencia los resultados minuto a minuto, el análisis más completo y la palabra de los protagonistas.

En un despliegue periodístico sin precedentes en la región, un equipo de profesionales estará abocado a llevar la información más precisa y actualizada desde el momento en que se comenzará a cargar los primeros telegramas. El programa especial buscará no solo informar sobre el avance del escrutinio, sino también brindar un contexto claro y profundo sobre las implicancias de los resultados, tanto a nivel provincial como nacional.

El estudio central contará con una mesa de análisis conformada por periodistas que aportarán su mirada sobre el desarrollo de la elección y las tendencias que van surgiendo con el correr de las horas. La conducción y el debate estarán a cargo de Raúl Figueroa , Facundo Ponce , Lourdes Gudiño y Marina Valencia , quienes guiarán a la audiencia a través de los datos oficiales, las proyecciones y las repercusiones de una votación que definirá la nueva composición del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales.

La dinámica del programa incluye el desglose de los resultados por localidad, departamento y categoría, permitiendo a los ciudadanos conocer en detalle cómo se votó en su ciudad y qué fuerzas políticas resultaron victoriosas en cada distrito clave de la provincia.

Móviles en vivo desde los centros de campaña

Para sentir el pulso de la jornada electoral desde el corazón de los acontecimientos, la transmisión contará con una cobertura exhaustiva desde los búnkeres de las principales fuerzas políticas que compiten en Chubut. Un equipo de movileros estará apostado en los centros de campaña para captar las primeras reacciones, las celebraciones y las declaraciones de los candidatos y dirigentes.

La periodista Soledad Chorny estará a cargo de la cobertura desde los búnkeres de las alianzas Despierta Chubut y La Libertad Avanza , dos de los espacios que mayor atención concitan en esta contienda electoral. Desde allí, informará sobre el clima que se vive entre los militantes y recogerá los testimonios de los principales referentes a medida que se conozcan los resultados.

Por su parte, el periodista Mathias English se ubicará en el espacio del frente Unidos Podemos desde donde seguirá de cerca el desarrollo del escrutinio y dialogará con sus candidatos para conocer sus impresiones y análisis sobre el desempeño de su fuerza en las urnas.

La cobertura integral de ADNSUR y SETA TV tiene como objetivo principal brindar una herramienta informativa de calidad para todos los chubutenses, garantizando un seguimiento detallado, plural y responsable de una de las citas electorales más importantes de los últimos años. La transmisión podrá seguirse a través de la señal de SETA TV y todas las plataformas digitales de ADNSUR, incluyendo su sitio web y redes sociales.