Las elecciones legislativas 2025 en Argentina mantendrán en vilo al país durante todo el domingo. Con los comicios desarrollándose en las 24 provincias, la ansiedad por los resultados comenzará a sentirse desde el cierre de urnas. Sin embargo, según adelantó la Dirección Nacional Electoral (DINE), recién cerca de las 23 horas se tendrá un panorama más claro de los ganadores y perdedores a nivel nacional.

La titular de la DINE, Luz Landívar, explicó que el escrutinio provisorio será más lento en algunas jurisdicciones debido a la coincidencia de elecciones locales y nacionales y a la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en todo el país.

“Lo que vamos a ver el domingo es información totalmente provisoria. A partir de las 21 la idea es empezar a mostrar resultados”, adelantó en diálogo con Infobae.

En las 24 jurisdicciones se votará este domingo.
Imagen ilustrativa

Landívar precisó que habrá demoras en provincias como Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja, donde se votarán autoridades locales junto con diputados y senadores nacionales. En el caso santiagueño, la situación será aún más compleja, ya que los ciudadanos deberán elegir también gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

Y reconoció que “quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a trabajar con la Boleta Única de Papel, pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido y se utiliza desde 2017”.

Chubut, tendrá un centro de cómputos en la ciudad de Rawson
El cronograma oficial establece que los primeros datos se difundirán a partir de las 21, una vez transcurridas tres horas desde el cierre de las urnas. Para ese momento se espera tener procesado alrededor del 40% de las mesas, y hacia las 23 horas, cerca del 85% del total nacional, aunque con menor avance en los distritos donde hay elecciones locales concurrentes.

El operativo electoral movilizará a más de 35.900.000 votantes y contará con 119.710 urnas distribuidas en todo el país. De ellas, unas 91.905 transmitirán sus resultados electrónicamente desde los centros de votación.

Los datos oficiales estarán disponibles en el sitio web de la DINE y a través de la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, que permitirá seguir el escrutinio en tiempo real, por provincia y por categoría electoral.

